La Inteligencia Artificial y el empleo: muy optimista (si hacemos lo correcto)

A esta altura parece inexorable que gran parte de las tareas de atención al cliente, administrativas y de planificación que hoy realizan empleados en el Estado, y también el mundo privado, muy pronto van a ser hechas por una Inteligencia Artificial. Los pronósticos coinciden, el reemplazo empieza por los trabajos repetitivos y sube por la escalera de las habilidades hacia los más sofisticados. O como dijo Elon Musk, “si tu trabajo consiste en apretar teclas y mover el mouse, la IA lo hará”. Yo agrego mejor, más rápido y más barato. Una buena parte del empleo estatal y privado consiste, justamente, en eso. La frase de Musk es una advertencia.

No sabemos cuándo exactamente va a suceder esta dislocación del empleo, pero en un arco de 4 a 8 años debería estar pasando a pleno en algunas áreas. Dislocación es el término que usan algunos tecnólogos para describir el efecto sobre el trabajo. Es una palabra elocuente para visualizar un cambio de posición traumático. El dislocamiento no se parece al desempleo que viene con una crisis y se revierte con crecimiento. Como en los huesos, el dislocamiento es cuando algo se sale de lugar. Acá, lo que se sale de lugar son los empleos, las destrezas y los conocimientos adquiridos, es decir, quedan afuera del nuevo sistema.

Obsolencia de empleos

En marzo, la compañía Anthropic (Claude) publicó un profundo informe sobre el impacto de la IA sobre el empleo. El informe se basa en ONET (Occupational Information Network) que es la base de datos oficial del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que cataloga unas 900 ocupaciones y las descompone en alrededor de 17.000 a 20.000 tareas específicas. Es el modelo estándar que usan economistas, gobiernos y consultoras para hablar de empleo con un lenguaje común: en vez de decir “un abogado”, ONET descompone las tareas en “redactar dictámenes, revisar contratos, representar clientes en juicio, etc.”, y le asigna a cada tarea atributos como nivel educativo requerido, habilidades, conocimientos y contexto laboral.

Acá hice el ejercicio de observar la exposición de empleos públicos de Argentina en función de ese documento. Esta es una síntesis:

Antes de los datos, una aclaración sobre qué es exposición. Cuando el Anthropic Index dice “70% de exposición” no significa que el 70% de los empleos esté reemplazado. Significa que el 70% de las tareas que definen a esa ocupación ya están siendo delegadas a la IA por los propios trabajadores. Es un dato, porque si una IA redacta la respuesta, clasifica el reclamo y arma el informe, ¿cuántas personas menos necesita la oficina para hacer el mismo trabajo que antes hacían diez? La exposición, entonces, es un diagnóstico de cuán cerca está cada puesto de ser acaparado por la IA. Esta sería la exposición de los empleos públicos en Argentina.

Empleo estatal argentino: exposición IA según Anthropic Index

* Representantes de atención al cliente (70,1% de exposición) → líneas 0800 de ANSES, AFIP/ARCA, PAMI, ENACOM; mesas de ayuda; centros de atención telefónica de provincias y municipios.

* Operadores de carga de datos (67,1%) → carga de expedientes en GDE, actualización de padrones, digitalización de trámites del Registro Civil, Automotor, Migraciones, INDEC en sus operativos de captura.

* Especialistas en registros médicos (66,7%) → historia clínica electrónica en hospitales públicos, PAMI, IOMA, obras sociales provinciales; codificación de prestaciones; gestión de turnos médicos.

* Analistas de investigación de mercado y especialistas en marketing (64,8%) → áreas de comunicación institucional, monitoreo de medios y redes de organismos públicos, prensa de ministerios.

* Representantes de ventas (62,8%) → menos directo en el Estado, pero aplica a áreas comerciales de empresas públicas (Aerolíneas, ENARSA, bancos públicos).

Aplicación de las tareas de back-office que Anthropic detecta automatizadas vía API:

* Gestión de mails → correspondencia oficial, respuestas a ciudadanos, comunicaciones internas entre dependencias.

* Procesamiento de documentos → expedientes administrativos, dictámenes, resoluciones, decretos, todo el flujo del sistema GDE.

* Gestión de relaciones con clientes (CRM) → seguimiento de beneficiarios de ANSES, contribuyentes de AFIP/ARCA, afiliados de PAMI.

* Agendamiento y programación → turnos para DNI, pasaportes, atención hospitalaria, inspecciones, audiencias.

Aplicación de los grupos ocupacionales con mayor capacidad teórica de automatización:

* Soporte administrativo y de oficina (90% capacidad teórica) → la columna vertebral del empleo público argentino: mesas de entrada, secretarías, administrativos de planta, contratados de las distintas reparticiones.

* Management (91,3%) → mandos medios de la administración pública, jefes de departamento, coordinadores.

* Legal (89%) → asesorías letradas, redacción de dictámenes, búsqueda de antecedentes, control de legalidad, áreas jurídicas de todos los ministerios.

No faltará empleo, faltarán trabajadores actualizados

En un sentido de época, nada puede oponerse a esta tendencia IA. Las regulaciones, las decisiones políticas o sindicales pueden postergar, desviar o atenuar algunos efectos negativos, pero la fuerza que impulsa este cambio es colosal e indetenible. Da miedo, pero a la larga es positiva. Eric Schmidt, exCEO de Alphabet, dijo que la IA es una “inteligencia alienígena” que creamos nosotros mismos. En breve, según otros pronósticos, más inteligente que todos los humanos juntos.

Schmidt está convencido de que la IA va a crear más empleo del que destruya, empleos que hoy ni siquiera tienen nombre y que nos costaría entender. Pero su visión final es muy optimista, nos adentramos en una gran época para toda la humanidad. Sin embargo, advierte que por esta revolución los Estados y las empresas tienen que invertir más que nunca y a gran velocidad en educación, recapacitación y adaptación de la fuerza laboral, porque el problema no va a ser la “falta de trabajo” sino la falta de trabajadores. Entonces, podemos ser optimistas o pesimistas según qué tan rápido podamos montar un plan de “todos de vuelta a las aulas” (virtuales y presenciales). Todos de vuelta a aprender. Es una emergencia cognitiva.

Y acá hay que preguntarse en serio: ¿Estamos dispuestos a destinar esos grandes recursos? ¿Estamos entrenando ahora a esos reeducadores que necesitamos? ¿Quiénes van a recapacitar a los dislocados? ¿Dónde van a aprender? Pero antes de pensar en reeducar a los ya educados ¿Los chicos que están en la primaria y secundaria están yendo por el rumbo correcto o los están desviando? ¿están los docentes actuales capacitadas para este cambio?

Hoy el sistema educativo argentino es el que está dislocado, fuera de su época y osificado. Tenemos desempeños nacionales lamentables en primaria y secundaria con chicos que apenas leen o apenas entienden lo que leen. Son muy pocos los lugares como la Ciudad que se están ocupando de esta urgencia y actuando sobre la educación, muchas veces luchando contra el propio sistema educativo. Pero a nivel país, la educación se convirtió en una estafa, porque los Estados hacen como que enseñan mucho, pero la mayoría aprende poco y ahora, podríamos sumar que aprenden mal. Se dilapida la energía intelectual y creativa de millones de chicos. Es criminal.

Gaokao

Para los estudiantes chinos el "gaokao" es como ir al a guerra. (Hengshui, China, 2018). GETTY

Mirá la foto de arriba. Son alumnos chinos rindiendo el Gaokao, el examen anual para ingresar a la universidad. El Gaokao es el examen nacional de ingreso a las universidades chinas. Se considera el examen más difícil del mundo. Dura nueve horas repartidas en dos días, y lo rinden en simultáneo alrededor de 13 millones de estudiantes. Son jóvenes que tratan de entrar en las mejores universidades públicas o privadas. Aunque hay becas, todas son aranceladas: no hay universidades gratuitas en China. Muchos desaprueban aunque hayan pasado toda su adolescencia preparándose para ese día. Los estudiantes y sus familias lo viven como un momento decisivo: si quedan afuera, sienten que su vida habrá perdido una gran oportunidad.

¿Alguien cree que la mayoría de los alumnos argentinos podrían aprobar el Gaokao? ¿Estamos preparados para la competitividad?

En Argentina no solo no se toman exámenes de ingreso, están mal vistos y hasta están prohibidos por ley en las universidades públicas.

¡Qué desafío extraordinario tenemos por delante! ¡Qué oportunidad! En breve discutiremos la nueva ley que regula la educación nacional. Si le erramos ahí, si volvemos con ideas viejas ideologizadas, corremos el riesgo de desacoplar a generaciones enteras. Pero si lo hacemos bien (revolucionariamente bien, con gran valentía) y rápido, tenemos un futuro de crecimiento sin fin.

*El autor es diputado nacional