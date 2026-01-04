La pelea por el PJ bonaerense copa la interna en el inicio de 2026 y Magario se perfila como candidata de Kicillof

La agenda del peronismo en el comienzo del año tiene un punto clave anotado en el casillero que marca el 15 de marzo. Ese día, se realizarán las elecciones internas del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que preside el diputado Máximo Kirchner desde fines de 2021. Envuelto en una disputa permanente entre las filas de Axel Kicillof y de Cristina Kirchner, el peronismo provincial es un terreno fértil para las especulaciones, que se prolongarán hasta el 8 de febrero, fecha límite para presentar las listas.

En un contexto en el que las fuentes no descartan una nómina única, a pesar de la pelea, ni una eventual búsqueda de reelección por parte de Máximo Kirchner, el nombre que más se repite para candidatearse a la presidencia partidaria está en las filas que representan a Kicillof, y es el de la vicegobernadora Verónica Magario.

Luego de la fecha límite del 8 de febrero, la junta electoral del partido tendrá plazo hasta el día 19 de ese mes para expedirse sobre eventuales impugnaciones a las listas que se presenten. Las nóminas para el PJ provincial mostrarán la primera disputa explícita del año entre el cristinismo y el kicillofismo. El 26 de febrero puede haber otra pelea, en una sesión para designar autoridades del Senado provincial, objetivo frustrado por la interna peronista en una sesión que se hizo el 8 de diciembre. También se puede definir por esas fechas el conflicto que desató el veto parcial de Kicillof al presupuesto de la Cámara de Diputados provincial, decisión resistida dentro del peronismo (y también en la oposición bonaerense).

“El PJ de la provincia de Buenos Aires tiene que estar alineado con el gobernador. Por ende, lo debe presidir alguien de su confianza. No hablamos de nombres aún, más allá de que está muy instalado lo de Verónica”, afirmó a LA NACION uno de los dirigentes más entusiastas de las filas de Kicillof.

Una fuente peronista que conoce los movimientos en ambas orillas de la interna señaló que, “de un sector, se menciona a Máximo Kirchner, y del otro, a Magario”. Sostuvo, además, que existe la posibilidad de una lista única, a pesar de la tensión. Dentro del partido, consignó la misma fuente, por ahora se abocan a realizar nuevas afiliaciones y revisar los padrones.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof, enfrentados por la conducción del PJ bonaerense Santiago Filipuzzi - LA NACION

“No hay ningún candidato explícito, pero todo indicaría que es Magario. Tiene volumen. Si se sostiene, veo difícil una interna, no creo que estén dispuestos a enfrentarla. Ellos [por La Cámpora] van a intentar un plan con candidatos que no sean propios, pero sí aliados, como [el intendente de Lomas de Zamora, Federico] Otermín o [el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo] Nardini. Si Máximo Kirchner es candidato, hay interna, no hay alternativa. Lo más probable es Magario”, aseveró un hombre del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof.

En el círculo más próximo al gobernador se limitaron a subrayar que “no hay nada definido” y que acompañarán “la iniciativa de los intendentes”. En el camporismo, el hermetismo es total. No obstante, un dirigente que no integra La Cámpora pero tiene buena llegada al cristinismo no descartó que Máximo Kirchner intente continuar: “El próximo presidente del PJ bonaerense va a surgir de un acuerdo entre todas las fuerzas. Puede llegar a seguir Máximo y, en caso de que sea algún otro compañero o compañera, va a salir de un acuerdo”.

La última reunión del PJ bonaerense, en la que se definió el llamado a elecciones

Por fuera de la pelea central entre cristinistas y kicillofistas, se mueve otra vertiente de peronistas, que integran críticos de Máximo Kirchner, como Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría). Dentro de ese grupo está Juan Zabaleta, exintendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social. “Estamos analizando, con Gray y con [el intendente de Tigre, Julio] Zamora. Venimos mirando al gobernador, a ver si entiende que tiene que empoderarse. El botiquín de Alberto Fernández se ve de cerca, no tiene que pasar lo mismo. [Javier] Milei rompió un molde viejo, hay que mirar de otra forma”, dijo Zabaleta a LA NACION.

En paralelo a la elección del presidente del PJ bonaerense, se realizarán las de los 135 titulares de los partidos en cada uno de los municipios de la provincia. “En los distritos grandes que no gobernamos, como Mar del Plata [partido de General Pueyrredón], hay lío porque en las últimas elecciones partidarias tiraron muchas listas por la ventana. En los que gobernamos, puede haber solamente alguna sorpresa”, intuyó un impulsor de Kicillof.