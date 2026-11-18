La denuncia judicial contra el jefe de los árbitros, Federico Beligoy, quedó trabada por una disputa por la competencia, algo similar a lo que ocurrió con otras causas judiciales vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez Daniel Rafecas planteó que debe ir al fuero Penal Económico y el fiscal Guillermo Marijuán sostuvo que debe quedar en Comodoro Py. Ahora debería intervenir la Cámara Federal, lo que podría demorar el impulso de la investigación.

La causa comenzó a raíz de una denuncia del legislador de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, quien acusó a Beligoy por el delito de lavado de dinero tras la investigación de LA NACION que reveló la compra de un departamento a estrenar de 380 m2 y pagos en efectivo por parte de la AFA, entre otras cosas.

La denuncia se sorteó este martes (el lunes fue feriado judicial) y recayó en el juzgado de Rafecas, quien planteó la incompetencia del fuero federal. “El delito de lavado es competencia del fuero Penal Económico (solo en Capital) si no hay (como es el caso) funcionarios o el Estado comprometido”, explicó una fuente judicial.

Rafecas había planteado lo mismo cuando recibió la denuncia por la mansión de Pilar, donde Del Gaiso también era uno de los denunciantes. En ese caso, la Cámara decidió que debía quedar en el fuero Penal Económico en medio de los allanamientos. Pero Rafecas ya había tomado otras medidas, como levantar el secreto fiscal de los denunciados y pedir informes a organismos públicos. Finalmente, la causa terminó en el juzgado federal de Campana, que terminó absorbiendo otros expedientes. Esa disputa aún no terminó: la Corte Suprema tiene la última palabra.

En el caso de Beligoy, Rafecas le corrió vista al fiscal Marijuán quien ya se expresó a favor de que la investigación quede en el fuero federal. “Las circunstancias expuestas en la denuncia permiten inferir potencialmente un significado jurídico compatible con el delito de lavado de activos (art. 303 CP) -cercano a la base fáctica denunciada-, razón por la cual la competencia federal resulta inexorable”, dice el dictamen al que tuvo acceso este medio.

Mientras tanto, solo se pueden realizar medidas urgentes, según una fuente judicial consultada por LA NACION.

Un penthouse, pagos en efectivo y facturas sospechosas

La denuncia de Del Gaiso resume la investigación de LA NACION sobre Beligoy y pide que se investigue si también hubo evasión. La presentación se hizo el lunes por mail, pero se sorteó este martes.

LA NACION reveló este domingo que el director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), adquirió un departamento de 380 metros cuadrados a estrenar en el barrio porteño de Devoto. La escritura se hizo una semana antes del Mundial.

Se trata de un departamento de 5 ambientes, a estrenar, con todas las comodidades. En el interior hay un living-comedor, cocina con lavadero independiente, cuatro habitaciones y tres baños. Y en la terraza, según los planos publicados en la web del emprendimiento, hay parrilla, una superficie donde se puede construir un quincho y un baño más.

La compra del inmueble incluyó dos espacios adicionales en el subsuelo del edificio. Entre ambos aportan otros 43 metros cuadrados.

Inmueble - Beligoy LA NACION

Según el informe del Registro de la Propiedad Inmueble, el jefe de los árbitros declaró haber pagado US$490.000 por la propiedad, muy por debajo de los valores de mercado. Los números no cierran. De hecho, el mismo estudio arquitectónico promociona un departamento “a estrenar” en Villa Devoto, con 148 metros cuadrados cubiertos y 57 m2 exteriores, a US$710.000. Ese valor equivale a poco más de US$4000 por metro cuadrado. Otras dos fuentes del sector inmobiliario sostuvieron, ante la consulta de LA NACION, que el precio de venta en esa zona puede fluctuar entre los US$2800 y US$5000 por m2.

“Denuncié a Beligoy para que la justicia investigue si estamos frente a un posible delito de lavado de dinero. Ya lo había denunciado en 2024 por arbitrajes arreglados y posibles apuestas ilegales y la justicia no hizo nada. Que se investigue si hay conexión entre los “malos arbitrajes…y el crecimiento de su patrimonio “… Los arbitrajes “arreglados “ son parte del sistema de miedo y silencio en el Mundo del fútbol, y esa impunidad también se tiene que terminar”, dijo Del Gaiso en diálogo con este diario.

LA NACION también reveló que Beligoy recibió más de $420 millones desde 2020 de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con entregas en efectivo y, luego, transferencias desde cuentas de la AFA.

Los pagos a Beligoy en efectivo y en negro arrancaron en noviembre de 2020 y llegaron hasta abril de 2022 por un monto que, actualizado por inflación, supera los $300 millones. Y luego continuaron a través de transferencias bancarias, con justificativos como “asesoramiento” y “seminarios” que superaron, también actualizados, los $120 millones, según surge de una planilla secuestrada por la Justicia en la sede de la AFA, cuya copia obtuvo LA NACION.

Los registros internos de la AFA detallan las entregas de dinero a Beligoy con fecha, monto exacto, si se abonó en efectivo o desde una cuenta bancaria, y un número de asiento contable.Así, consta que recibió más de $10,8 millones entre 2020 y 2022, cifra que hoy supera los $306 millones, según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional del INDEC.

Federico Beligoy árbitro

Beligoy es el secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), y está en los dos lados del mostrador al ser también quien maneja el referato argentino. En los hechos, es empleador y representante de sus propios afiliados. Esa doble función plantea interrogantes sobre eventuales conflictos de intereses, en particular cuando aparecen pagos de la entidad a quien ocupa ambos cargos.

En julio de 2018, Beligoy asumió como nuevo Director Nacional de Arbitraje y se transformó en la máxima autoridad del área, de la mano de Claudio Tapia.

Beligoy también está en la mira porque perdió más de US$250.000 en un emprendimiento inmobiliario que quedó trunco y cuya desarrolladora está bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Por último, la denuncia judicial destaca una publicación del diario Clarín, de enero de este año, que lo mencionaba en el marco del escándalo con las SIRA que implementó Sergio Massa cuando fue ministro de Economía en la anterior gestión. La nota afirmaba que su empresa Beshoes S.A. recibió una montaña de SIRA -el permiso oficial para obtener la autorización de importar y, al mismo tiempo, poder acceder a los dólares al tipo de cambio oficial y no al del blue- para comprar zapatos desde Brasil.