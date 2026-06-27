La ironía de Victoria Villarruel tras la renuncia de Adorni: “Solo entré para leer los comentarios”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó este sábado con ironía tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y manifestó que se conectó en las redes sociales para “leer los comentarios”.

La respuesta de Villarruel al posteo de Karina Milei

Así respondió Villarruel al posteo en el que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, despedía al exfuncionario tras su renuncia al cargo.

Enfrentada al núcleo duro libertario, la vicepresidenta eligió responder directamente una publicación de Karina Milei, de quien está distanciada desde el inicio del gobierno libertario.

La titular del Senado ya se había mostrado varias veces crítica de la situación de Adorni, sobre quien pesa una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Villarruel, en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

El 20 de junio último, desde Rosario, Santa Fe, la vicepresidenta había dicho que no había “nadie más peleado con los valores de Belgrano” que Adorni, al dialogar con LA NACION.

Anteriormente, Villarruel había calificado como una “vergüenza” las declaraciones de Adorni ante José Del Rio en LN+, donde el ahora exfuncionario habló de sumas de dinero sin declarar que supuestamente había almacenado en dispositivos como pendrives.

“Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, le escribió la vicepresidenta a un usuario de X.

Luego, en respuesta a ese mismo comentario, otro usuario le consultó sobre la entrevista a Adorni, a lo que Villarruel afirmó: “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

La salida de Adorni

El desenlace llegó después de tres meses y medio de escándalo por el crecimiento del patrimonio de Adorni desde que entró a la función pública.

Este sábado, unas horas antes del partido entre Argentina y Jordania por la última fecha de la fase de grupos, Adorni confirmó que da un paso al costado. La medida había empezado a gestarse el jueves, en medio de fuertes tensiones internas entre el oficialismo y la oposición.

El propio Adorni publicó en sus redes sociales la confirmación de su partida con una carta de renuncia. “Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor”, dijo el ahora exfuncionario y acotó su tradicional “fin”.