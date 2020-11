Ofelia Fernández le leyó la Constitución de la Ciudad a una tuitera que reclamó para poder insultarla por ser funcionaria pública (Twitter)

Todo empezó con un video contra la privatización de Costa Salguero, impulsada por el Gobierno de la Ciudad, que colgó Ofelia Fernández en Twitter.

Hace un tiempo que la legisladora porteña restringió las respuestas a sus publicaciones en esa red social, y solo admite comentarios de personas a quien ella sigue o mencionadas en cada publicación.

Pero aún así una tuitera logró hacerse leer por Fernández. "Cag...na. Habilitá los comentarios. Sos servidora pública. Escuchar inclusive las put...adas es parte fundamental de tu trabajo", escribió una usuaria identificada como @chechnight al retuitear el video. El reclamo adquirió considerable visibilidad en Twitter.

La respuesta irónica de Ofelia Fernández a una usuaria de Twitter 00:18

Video

Curiosamente, la legisladora porteña se tomó el tiempo en contestarle a esta persona y esbozó una respuesta irónica que se difundió incluso más que el video que originó la discusión.

"Estoy acá con la Constitución de la Ciudad, capítulo II, artículo 80, 'Atribuciones'", anunció Ofelia Fernández. "No hay ninguno que diga que tengo que leer tus put...adas de Twitter. Podríamos hacer una reforma constitucional al respecto. Te propongo eso. Mientras tanto, no me jodas", completó el video que se convirtió en tendencia en la red social.