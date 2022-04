La izquierda denunció al Movimiento Antipiquetero de los libertarios por “discriminación”

La dirigente del MST en el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Celeste Fierro, y la coordinadora nacional de Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”, Monica Sulle, denunciaron ante el Inadi al legislador porteño Ramiro Marra, quien lidera el “Movimiento Antipiquetero Argentino”, por discriminación.

La denuncia presentada plantea que la iniciativa que lidera el legislador porteño de La Libertad Avanza -la alianza comandada por Javier Milei- “incita a la persecución y el odio contra un grupo social determinado: los pobres y desocupados”.

“Es notorio que Marra no alza su voz ni dirige sus ataques, por ejemplo, hacia los sectores del campo que también realizan cortes de rutas para peticionar por sus reclamos: los productores agropecuarios no son pobres, marginados y desocupados, pertenecen a la clase media-alta de nuestro país. Tampoco rechaza otras manifestaciones callejeras que interrumpen el tránsito en la vía pública cuando se trata de sectores de centroderecha o derecha. En cambio, el legislador, sí arenga a terminar con el piquete de quienes pedimos trabajo y comida, pobres, desocupados, que han quedo por fuera del mercado laboral y cuyas condiciones de vida se ven cada día más deterioradas. El agrupamiento de Marra, tiene un objetivo claro: atacar a las y los piqueteros”, señala la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION.

En esa misma línea plantean que el movimiento no está dirigido contra los piquetes sino directamente contra los piqueteros. “Nótese además que su Movimiento no se denomina Antipiquete sino puntualmente Antipiquetero. Es decir, no sólo apunta en contra de determinada forma de lucha, sino también en contra de aquellas personas que eventualmente ejercen ese derecho democrático y constitucional a la protesta social. En ese sentido, su MAPA resulta tan abiertamente discriminatorio como si por caso surgiera un movimiento antijudío, antinegro o anti-LGBTI+”, remarcan.

Por último, también apuntan contra el legislador y aseguran: “Tanto sus declaraciones como los objetivos de tal “movimiento” tienen como objeto únicamente criminalizar la protesta social”.

Organizaciones sociales corta la 9 de Julio frente a Ministerio de Desarrollo Social Silvana Colombo

Marra redobló la apuesta y sostuvo su postura. “RIDICULO”, exclamó en su Twitter y agregó: “Los que cometen delitos me van a denunciar al Inadi con acusaciones sin fundamentos. Dejen de joderle la vida a los pobres, a la clase media y a los ricos y ponganse a laburar”.

“Procedan comunistas con su denuncia ante el Inadi. Lo digo una vez más: Piquetero que corta la calle, piquetero que tiene que ir preso. Basta de joderle la vida a la gente”, cerró el legislador.