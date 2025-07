La jueza María Servini declaró que no cree que Cristina Kirchner cumpla toda la condena: “Es un conflicto todos los días”

La jueza federal María Servini de Cubría habló sobre la condena a prisión de seis años de Cristina Kirchner en el caso Vialidad y opinó que no cree que la cumpla completa. “No visualizo una prisión a largo plazo porque es tan conflictiva la prisión domiciliaria que llega un momento que no se la puede mantener”, consideró la magistrada.

Servini señaló que a lo largo de la historia pocos exmandatarios condenados cumplieron por completo su condena (mencionó a Nelson Mandela) y que el caso de la expresidenta no sería la excepción.

“Dígame a cuál ha visto que ha cumplido la condena de prisión, toda. Hay un presidente que fue famoso, creo que de África, una cosa así... dígame si hay otro. Es un conflicto permanente de todos los días”, remarcó entrevistada en El Destape Radio.

La jueza Servini, sobre la condena a Cristina Kirchner: "No diría que la veo libre pronto pronto, pero no la veo tampoco mucho tiempo" Archivo

En ese sentido, la jueza federal aclaró: “No diría que la veo libre pronto pronto, pero no la veo tampoco mucho tiempo. No creo que cumpla la condena de 6 años de prisión porque va a ser un conflicto todos los días”. En cambio, conjeturó que se le encontrará la “forma política” de resolver el caso.

Incluso resaltó que no todos los condenados por delitos de lesa humanidad en la Argentina quedaron para siempre en prisión: “Algunos han quedado todavía detenidos, pero no han quedado todos los que actuaron”.

Para Servini, este posibilidad puede darse a pesar de que la condena fue ejecutada por la Corte Suprema. Según su análisis, dado que se trata de una Corte “disminuida”, de “solo tres miembros”, una Corte mayor, podría rever el caso. “Van a querer poner siete miembros, que es más fácil de que las cosas salgan resueltas”, dijo.

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón de su departamento en Constitución Nicolás Suárez - LA NACION

Más allá de su consideración, Servini aclaró: “Yo lo estoy haciendo por intuición. No estoy diciendo nada jurídico. Es por lo que he vivido”.

Las declaraciones de Servini se dieron un día después de que los fiscales que investigaron el caso Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, apelaran la medida de prisión domiciliaria otorgada por el Tribunal oral federal 2, que le permitió a Cristina Kirchner cumplir la condena con el arresto en su departamento de la calle San José al 1111.

Los fiscales ya habían solicitado que no le otorgara esta excepción a la expresidente y que en cambio debía cumplir la condena en una celda común. Sin embargo, el tribunal falló en favor del pedido de la defensa y accedió a que permanezca, con tobillera electrónica, en su departamento del barrio de Constitución.

Zoom por la causa vialidad. Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola

Los fiscales dijeron que conceder la prisión domiciliaria en el departamento “es un desatino mas de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal” y un “privilegio indebido” para la expresidenta.

Se quejaron los fiscales de que Cristina Kirchner tuvo “un trato desigual frente a los otros ocho condenados” en esta causa que se presentaron en tribunales y fueron trasladados a prisión.

La decisión ahora la tomará la Cámara Federal de Casación, que tiene además pendiente un recurso de la defensa de la expresidenta por el régimen de visitas durante su prisión domiciliaria y el uso de la tobillera electrónica. Los jueces de la Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña lo definirían tras una audiencia convocada para el próximo 7 de julio. Luego de ese día, tienen cinco días para resolver.