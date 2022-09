María Servini habilitó al juez Alberto Lugones como candidato al Consejo de la Magistratura

La jueza María Romilda Servini habilitó al juez Alberto Lugones, representante de la Lista Celeste, a presentarse como candidato en las próximas elecciones de miembros del Consejo de la Magistratura. Lugones ya integra el organismo y se postuló para continuar, pero la Junta Electoral había rechazado su candidatura con el argumento de que no está permitido ejercer dos mandatos consecutivos.

Lugones, aliado al oficialismo, fue presidente del Consejo.

Según Servini, como la Corte modificó la estructura del Consejo de la Magistratura, esa limitación no rige en estas elecciones. “Ello así -afirmó la jueza-, por cuanto no puede hablarse de reelección en caso de dos estructuras diferentes, lo que sucede en la especie en razón del nuevo diseño del Consejo a partir del fallo de la Corte.”

La ley establece que los integrantes del Consejo de la Magistratura no pueden ser reelectos y deben dejar pasar un período para volver a presentarse. Lugones asumió como consejero en 2018 y tiene mandato hasta noviembre próximo.

Servini sostuvo que consideraba “que la integración de los nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura obedece a una estructura diferente de aquella en la que fueron elegidos y cuyos mandatos vencerán en el presente año”. Y agregó: “La puesta en vigencia de la ley 24.937 genera situaciones que no habían sido contempladas anteriormente por la ley 26.080, teniendo en consideración que la misma entra nuevamente en vigencia estableciendo nuevos derechos y obligaciones a los que deben someterse los distintos actores que quedan sometidos al imperio propio de la norma. Surge así un nuevo órgano, a partir de una normativa diferente y con una composición distinta, que no guarda relación ni puede asimilarse a la estructura anterior en cuanto a su génesis, por lo que, debiendo seleccionarse a nuevos representantes para conformarlo, y siendo que la composición anterior ha quedado desvirtuada por el fallo de la Corte Suprema, no puede interpretarse que aquellos que lo integraron bajo la previsión de otras normas, no puedan competir para integrar la nueva composición, con un marco legal diferente”.

Hoy vence el plazo para oficializar las candidaturas. Las elecciones serán el 18 de octubre.

Por el lado de los jueces se postulan Lugones, por la lista Celeste; Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, por la Lista Bordó; y Eduardo Machín y María Alejandra Provítola, por la lista Compromiso Judicial.