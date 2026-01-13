La Justicia abrirá los dispositivos secuestrados y el teléfono del financista de la AFA

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó analizar 14 de los celulares secuestrados hasta el momento en el marco de la causa que investiga por presunto lavado a Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Uno de los teléfonos que será analizado pertenece al propio Vallejo, quien entregó el aparato y su clave voluntariamente, luego de que el juez ordenará una ola de allanamientos durante el mes de diciembre.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

La medida, solicitada por la fiscal del caso, Cecilia Incardona, alcanza por el momento a los dispositivos de los cuales pudo realizarse ya la extracción forense.

Cecilia Incardona Fiscales.gob.ar

A medida que se avance con la extracción, se continuará con el resto de los dispositivos secuestrados.

El análisis, en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), es “global”, según dijeron fuentes judiciales, es decir, que no se llevará a cabo ningún filtrado especial de información.

Esta causa se originó con una serie de contratos que el club Banfield hizo con la financiera de Vallejo e investiga una presunta maniobra de lavado. La fiscal Incardona pidió que se acumule con el expediente por presunta evasión que se abrió tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero la Cámara resolvió que, por el momento, tramiten por separado.

En el último tiempo, se crearon una serie de legajos reservados donde se investigan pagos realizados en criptmonedas por las ventas de jugadores de futbol.

Ampliación

En paralelo, la Coalición Cívica realizó una ampliación de la denuncia que activó la investigación sobre la quinta en Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a las autoridades de la AFA, en especial, a su tesorero Ariel Toviggino.

La mansión vinculada a Pablo Toviggino en Pilar Ricardo Pristupluk

En el nuevo escrito, los dirigentes Matías Yofe y Facundo del Gaiso señalan un posible origen del dinero que se materializó en la fastuosa quinta y la costosa colección de autos, que están a nombre de Luciano Pantano y Ana Conte, los presuntos testaferros en la maniobra.

Basándose en investigaciones periodísticas, los dirigentes describen que, entre 2021 y 2025, la AFA habría operado a través de una red internacional de intermediarios financieros que canalizó fuera del circuito bancario argentino más de US$ 300 millones.

La denuncia amplía el universo de apuntados e incorpora como nuevos involucrados a Erica Gillette, administradora de TourProdEnter LLC, pareja de Javier Faroni; Leandro Petersen, responsable del área comercial y de marketing de la AFA; Andrés Scornik, señalado como controlante de Global FC LLC; Marcelo Fabián Ramón Saracco, operador financiero ligado a la AFA y socio de Odeoma Gestión; y Melchor Amoedo Merlín, socio español de Odeoma Gestión SL.

El productor Javier Faroni y su pareja Gerardo Viercovich Fotografía

También señala a las firmas Q22 Services Limited, Odeoma Gestión SL, Stratega Consulting USA LLC, Stratega UK Ltd., Dicetel Corp. y Global FC LLC, a las que atribuye haber intervenido en el armado del circuito financiero denunciado.

Faroni junto a su esposa X

“Se detectó que al menos US$ 42 millones de los ingresos de la AFA terminaron girados desde TourProdEnter hacia sociedades fantasma constituidas en el estado de Florida (EE.UU.), sin actividad comercial real”, dice la denuncia, en referencia a una investigación de LA NACION.