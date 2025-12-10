La Justicia confirmó la vinculación de la quinta de Pilar, sospechada de ser de dirigentes de la AFA, con el mundo del fútbol

La Justicia confirmó la relación de la fastuosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, con el mundo del fútbol. Más allá de la sospecha de que pertenece a dirigentes de la AFA, el predio de más de 105.000 metros cuadrados, pista ecuestre y helipuerto, perteneció a una empresa ligada a un dirigente del fútbol femenino.

Se trata de la empresa MALTE SRL, donde uno de los socios sería Mauro Javier Paz, titular de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, dentro de la estructura organizativa de la AFA.

La empresa MALTE SRL, a su vez, recibió en 2022 una contratación directa de la AFA por 550.000 dólares para la construcción de instalaciones para el funcionamiento del VAR en el predio Lionel Andrés Messi, según los registros públicos de la AFA.

El juez federal Daniel Rafecas, tras acceder en La Plata a los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, de la casa en Pilar atribuida a altos dirigentes de AFA, decidió ampliar la investigación y levantar el secreto fiscal de la firma MALTE SRL.

Para eso le pidió a ARCA toda la información fiscal e impositiva, tanto de la sociedad como de sus posibles socios o directivos, entre los que se encontraría Mauro Javier Paz, exdirector de la liga de fútbol femenino de AFA, una información a confirmar cuando se accedan a los registros oficiales.

Una secretaria del juzgado de Rafecas viajó a La Plata con una orden de presentación donde obtuvo los registros catastrales de la quinta de Pilar. Así se estableció que fue adquirida por el director técnico Carlos Tevez en julio de 2017.

Pero seis años más tarde, fue vendida a la firma MALTE SRL, el 28 de julio 2023. ⁠Y a su vez, menos de un año después, el 30 de mayo de 2024, la propiedad fue vendida a Real Central SRL, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, actuales propietarios de la mansión.

Pantano también tiene lazos con el mundo del fútbol. Fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Tiene un perfil económico que no se condice con esa propiedad. El de su madre tampoco.

Policias vigilan la casa quinta de Villa Rosa, Pilar, que se investiga si pertenece a dirigentes de la AFA.

La AFA informó en el Boletín N° 5920 que designó el 31 de mayo de 2021 a nuevos miembros de la entidad: Paz como presidente de la Asociación Civil Argentina de Fútbol Femenino y Pantano como presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa.

Ambos fueron dueños de la misteriosa quinta: uno en 2023 y otro en 2024.

La empresa MALTE, asociada a Paz, aparece en los registros de la AFA como beneficiada por una contratación directa de 550.000 dólares, para la realización de obras del VAR.

Claudio Tapia Aníbal Greco

El Boletín de la AFA N° 6089 informa que resolvió el 25 de marzo de 2022 implementar el sistema VAR y que para eso contrató a MALTE SRL.

“Teniendo en consideración el anuncio del comienzo de su implementación, sus reiteradas postergaciones y la clara decisión de la Liga Profesional de Fútbol y su aprobación por parte del Comité Ejecutivo de comenzar a utilizarlo”, informó la AFA y agregó: “Se autorizó, de manera excepcional, la contratación directa de la Empresa Malte SRL”.

La firma, según la AFA, tiene “reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación, para la realización de las obras y trabajos necesarios”. Se justificó el monto de 550.000 dólares en que “el costo de esta inversión asumida de manera excepcional por parte de la AFA tiene lugar hasta tanto se produzca el desembolso que debe efectuar la Conmebol”.

La obra realizada en el predio de Ezeiza incluye las siguientes instalaciones, dentro del edificio de 1100 mts2: 7 Salas VAR, 1 Sala de Control, 1 Sala de Reuniones, 1 Sala de Servidores, 4 Oficinas, 2 Grupos Sanitarios, Cocina y Depósito, Zona de Descanso, Sala Técnica y de Servidores; y Sala Auditorio y de Capacitación.

La Policía Federal vigila los accesos a la quinta e interroga a quienes ingresan que es personal de maestranza contratado por la empresa Real Central. Esta causa fue iniciada por la denuncia de Elisa Carrió y los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo del Gaiso.

La orden a la Policía fue poner consignas en entradas y salidas de la mansión para la identificación de las personas. Además, se pidió fotografiar y registrar bienes, por ejemplo, vehículos que lleguen o salgan del lugar. El juez Rafecas envió a la Cámara Federal el incidente de incompetencia, para que decida si el caso se queda en el fuero federal o en el fuero Penal Económico.