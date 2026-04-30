Javier Lanari, el funcionario de Milei que cerró la sala de prensa de la Casa Rosada

Experiodista y actual secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari fue quien debió ejecutar la orden presidencial del cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada.

Se trata de una decisión inédita en democracia, que ya lleva una semana y no se sabe si la restricción se levantará. Lanari es hoy el único miembro del Gobierno que mantiene abierto el canal de diálogo por el tema con el periodismo, a la espera de una decisión de los hermanos Milei que revierta lo ejecutado el pasado 23 de abril.

La decisión oficial se tomó tras una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas de la señal Todo Noticias por la difusión de una filmación hecha dentro de la Casa Rosada. “La denuncia fue de Casa Militar, tiene que ver con la seguridad del Presidente. Él no tiene nada injerencia en eso”, definieron ante LA NACION cerca de Lanari.

La medida, además, se dio en el marco de una fuerte escalada de las agresiones verbales, casi constantes, del presidente Javier Milei hacia el periodismo. Ayer, por ejemplo, cuando Milei ingresó y salió del Congreso y fue consultado por la situación judicial de Manuel Adorni, respondió con agravios: “Corruptos son ustedes”.

"Corruptos son ustedes": nuevo ataque de Milei a la prensa

Lanari es el único hombre del Gobierno que mantiene el canal abierto con los casi 60 acreditados de prensa que desempeñan tareas a diario en la Casa Rosada. De hecho, fue él quien el primer día de la restricción, se cruzó para conversar con los periodistas a una confitería en frente de Plaza de Mayo donde los trabajadores habían montado una virtual redacción.

Lanari fue también el primero en expresarse públicamente sobre el tema a través de un tweet. “Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional...”, consignó, en un intento de tomar distancia de una medida ordenada por el Javier y Karina Milei y acatada por él. “Fue una orden de arriba y él tuvo que cumplirla”, dijo una fuente oficial.

Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional... — Javier Lanari (@javierlanari) April 23, 2026

De perfil bajo, Lanari se recibió de licenciado en periodismo por la Universidad del Salvador (USAL) y se sumó a la administración mileísta desde el comienzo de la gestión. De varios de los acreditados en la sala de prensa fue compañero tras su paso por el periodismo, profesión a la que se dedicó durante más de dos décadas y a la que dice en reserva que piensa volver.

Es amigo personal de Manuel Adorni, con quien se conoció casi una década atrás en un set de televisión. Lanari fue primero subsecretario de Prensa, y a la par de los corrimientos de Adorni, que en noviembre pasado asumió como jefe de Gabinete, llegó al cargo que ocupa actualmente.

Lanari, Adorni y Milei, en conferencia de prensa

Al tanto de las tensiones cotidianas del Presidente con la prensa, Lanari confía en que la restricción a los acreditados pueda levantarse en los próximos días.

Casado y con una hija, Lanari tiene 42 años y nació en Misiones, pero vive hace más de dos décadas en la ciudad de Buenos Aires. Dejó el periodismo para sumarse a la función público “convencido del proyecto” de La Libertad Avanza.

A Karina Milei la conoció cuando acompañaba a su hermano a los canales de televisión, en tiempos en que el actual Presidente aparecía en diferentes programas televisivos. Los tres trabaron una buena relación.

Antes de llegar al Gobierno, Lanari siempre trabajó en el sector privado. Pasó, entre otros medios, por Crónica TV, Radio Rivadavia y LN+, en el que estuvo entre 2021 y 2023, cuando dejó el ejercicio de la profesión para llegar a la actividad pública. Durante esos tres años trabajó en los programas de Paulino Rodríguez, Pablo Rossi, Viviana Canosa, Laura Di Marco y María Laura Santillán.

En Crónica fue que Lanari conoció a Adorni primero y a Milei después. Se hicieron amigos casi de inmediato. Milei le compartía sus escritos sobre economía.

Adorni y Javier Lanari, cuando eran periodistas

Lanari se ganó también la confianza de Karina Milei, de quien se considera amigo. En el Gobierno, es reconocido como una de las personas que “mejor interpreta el mensaje de Javier Milei en redes” y es uno de los más retweeteados por el mandatario. Justamente en redes sociales es el territorio en el que el Presidente suele descargar cotidianamente su furia contra la prensa.