La Justicia congeló todos los bienes de José Luis Espert en la causa que lo investiga por lavado de dinero

El juez federal Lino Mirabelli congeló los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert por 90 días por una serie de omisiones e irregularidades en sus declaraciones juradas, que fueron detectadas por los fiscales que intervienen en la causa que se tramita en San Isidro.

La medida, que alcanza también a su pareja, María Mercedes González, y a su sociedad Varianza S.A., se da en el marco de la causa que investiga un presunto lavado de activos como consecuencia del vínculo que Espert forjó con Federico “Fred” Machado, quien será juzgado en Estados Unidos en un proceso por narcotráfico. De él, Espert recibió 200 mil dólares, tal como pudo comprobar este medio y denunció Juan Grabois en la presentación que dio inicio al caso.

Cuando estalló ese escándalo, Espert era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En un primer momento, el presidente Javier Milei lo respaldó, pero finalmente debió renunciar a su candidatura.

La orden del juez Mirabelli es en respuesta a un pedido del fiscal Federico Domínguez y de sus colegas de dos organismos especializados del Ministerio Público. Los expertos detectaron que Espert omitió declarar su participación en la sociedad Varianza S.A. Encontraron además distintas “arbitrariedades” en su declaración de la valuación de algunos de sus bienes.

Por sus vínculos con Machado, Espert bajó su candidatura para las elecciones de octubre pasado Instagram

Dijeron también que sus ingresos declarados no alcanzan a justificar las exteriorizaciones reflejadas y se refirieron a la “existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido US$30.000 provenientes de Wellington Capital Markets Ltd”.

Además, los expertos identificaron como posible testaferro de Espert al hijo de su pareja, Manuel Iglesias, de 23 años. El joven carece de ingresos declarados y resulta titular de un auto valuado en más de 70 millones de pesos.

El juez señaló que, aunque todavía no se reconstruyó por completo el recorrido del dinero que Espert habría recibido de la estructura criminal ligada a Machado, el vínculo entre ambos quedó reforzado con la documentación sobre el supuesto contrato de servicios profesionales que el excandidato libertario habría firmado con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, de Machado.

Fred Machado junto a agentes de la Policía Federal Argentina

“Cabe remarcar -dijo el juez Mirabelli- que dicho acuerdo preveía la entrega total de US$1.000.000 en favor de José Luis Espert″.

En su denuncia, Grabois marcó que Espert compró junto a su pareja, en noviembre de 2019, una casa de 250 m2 en Beccar, y unos meses más tarde, en marzo de 2020, habría adquirido un auto BMW, modelo M240I. “La evolución patrimonial de Espert tiene un antes y un después de conocer a Fred Machado”, denunció.

En tanto, Machado, que estaba en el país, pero fue extraditado a Estados Unidos en noviembre, tiene hasta el 6 de febrero para definir si se declara culpable o reafirma su inocencia en la causa que lo investiga en el país norteamericano por presunto narcotráfico, lavado y estafas.