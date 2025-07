La Justicia ordenó mantener bajo arresto al hombre que amenazó en vivo al Presidente

Por decisión de la Cámara Federal de San Martín, seguirá detenido el hombre que amenazó por televisión al presidente Javier Milei el pasado 18 de junio, cuando se dirigía junto a otros manifestantes en una camioneta rumbo a la convocatoria en apoyo a Cristina Kirchner por su condena en Vialidad.

Se trata de Joel Pessi, un hombre que registra antecedentes y está detenido desde que frente a las cámaras de LN+, en plena entrevista televisiva en vivo, lanzó una catarata de insultos contra el Presidente: “Los de la 13 de abril somos los que vamos a matar a Milei”.

El momento de la amenaza a Milei

Los jueces de la Cámara de San Martín, Alberto Lugones y Néstor Pablo Barral, consideraron que los antecedentes de Pessi -cumplió una condena unificada de 5 años y 8 meses producto de un robo calificado y enfrenta otro proceso, también por robo- constituyen un riesgo procesal “de consecuente signo negativo para la pretensión liberatoria”.

Señalaron, además, que en caso de recaer sobre él una nueva condena en el expediente por las amenazas, sería de cumplimiento efectivo.

“Frente al panorama descripto, las condiciones objetivas y subjetivas reseñadas, tornan inviable respecto de Pessi cualquier otra modalidad de sujeción que no sea la privativa de la libertad”, dijeron los magistrados.

“Existen sospechas de que el nombrado intentará eludir el accionar de la justicia en caso de recuperar su libertad, razón por la cual corresponde confirmar la decisión que denegó su excarcelación”, afirmaron en el fallo.

La defensa de Pessi había señalado que su arraigo familiar y los trabajos informales que llevaba a cabo-como la venta de leña, la poda o distintas labores en albañilería- no fueron tenidos en cuenta por el juez y “operarían como neutralizadores”.

“Más allá del arraigo invocado -dijeron los jueces- [...] no se ha acreditado de modo fehaciente que cuente con una actividad laboral lícita, en tanto su alegada ocupación no cuenta, al menos de momento, con respaldo probatorio que lo torne verificable”.

“Los antecedentes penales y procesales que registra el encausado -incluso aún después de haber estado sometido al tratamiento penitenciario- evidencian su reiterancia delictiva”, completaron los magistrados.

Joel Pessi es detenido por la PSA por amenazas de muerte al presidente Javier Milei en la autopista Riccheri Ricardo Pristupluk

En el caso intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón. El juez a cargo, Jorge Rodríguez, ordenó que quedara detenido e incomunicado. Minutos más tarde se dispuso su traslado al penal de Ezeiza.

Sobre la amenaza, Pessi había señalado: “Lo dije en un momento de bronca, hay muchos como yo acá. No soy yo solo. Hay un montón que tenemos bronca. Me expresé, capaz de una manera mala, que no me tendría que haber expresado, no sé hablar bien, pero mandaron una orden para que me detengan y me hagan una causa. Me tienen demorado. Soy de Ezeiza yo".