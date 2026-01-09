La Justicia ordenó suspender la tarjeta corporativa de la AFA que tenía un presunto testaferro de la quinta de Pilar

El juez federal Marcelo Aguinsky ordenó suspender los débitos de la tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que está a nombre de uno de los presuntos testaferros de la quinta, Luciano Pantano, luego de que a su juzgado llegara nueva información sobre gastos irregulares.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales al tanto del caso, con la tarjeta corporativa de la AFA que tenía Pantano se abonaron los servicios de suministro eléctrico de distintos domicilios, ajenos a la actividad de la entidad deportiva.

El plástico registraba gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, en promedio.

Tarjeta de crédito de Pantano

Después de que recibiera el informe, Aguinsky ordenó a American Express, la empresa que emitió la tarjeta, que proceda con la “inmediata” suspensión preventiva de todos sus débitos.

Con la medida, el juez “pretende poner un freno al perjuicio continuado, evitando pérdidas económicas irreversibles e interrumpiendo su desarrollo en la prolongación del daño”, indicaron las fuentes.

La nueva información se suma a los gastos anteriores de la tarjeta, relativos al pago de los peajes de la costosa colección de autos que la Policía encontró cuando allanó el lugar. En los papeles, la flota de vehículos, al igual que la quinta, pertenecen a Real Central SRL, la sociedad de Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.

A través de su abogado, Mariano Morán, ambos intentaron frenar la investigación durante el mes de enero, al sostener, primero ante el juez y luego ante la Cámara, que no existían motivos de urgencia que justificaran la decisión de levantar la feria judicial.

Hoy, sin embargo, los camaristas Leopoldo Bruglia y la jueza Carolina Robiglio desestimaron esos argumentos y ratificaron el curso de la investigación.

La hipótesis de la Justicia es que la casa no pertenece a sus dueños formales, Pantano y Conte. El perfil económico de cada uno de ellos no se condice con los bienes bajo estudio.

El valor total de la mansión fue estimado por peritos judiciales en US$ 20.815.100. La cifra contempla US$ 5.600.000 correspondientes al terreno de cinco hectáreas, US$ 2.385.000 por la casa principal y otras instalaciones, como el helipuerto (US$ 85.000) y la pileta (US$ 30.000).

Cuando fue allanada, entre otros elementos que reforzaron las sospechas de la Justicia, se encontró un bolso y una placa homenaje con el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Otros indicios también sugieren que él podría ser el verdadero dueño del lugar, como los kartings que la Policía encontró junto a la colección de autos, muy parecidos a los que utilizó su hijo Máximo en competiciones locales.

Todavía está pendiente de resolución un planteo de competencia que tramita en la Justicia de Campana, que fue promovido por el defensor de Pantano y Conte. La Cámara Federal de San Martin debe resolver si el caso continúa bajo la órbita de Aguinsky o pasa a tramitar en el juzgado de Adrián González Charvay, tal como pidieron los presuntos testaferros. El camarista en funciones durante la feria es Juan Pablo Salas.