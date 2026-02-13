La Justicia rechazó un recurso de la comunidad mapuche y es inminente el desalojo de tierras usurpadas en Neuquén

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A través de una reciente resolución, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén rechazó una presentación de la comunidad mapuche Paicil Antriao, de Villa La Angostura, y el desalojo sería inminente.

Si bien las diversas causas vinculadas a la comunidad están en la Corte Suprema, lo cierto es que la queja presentada por su abogado ante el máximo tribunal no suspende la ejecución de la sentencia del año pasado, que ordenaba el desalojo. Una de las acciones había sido iniciada por el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili por una propiedad que compró en 2004 en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura.

En septiembre de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino consideró acreditado el título de propiedad de Ginóbili y dio un plazo de 30 días para el desalojo de la comunidad mapuche. Cuando se quiso ejecutar esa sentencia, el juez de Junín de los Andes se declaró incompetente y el abogado del lof Paicil Antriao, Luis Virgilio Sánchez, cuestionó esa competencia. “El tema llegó al Tribunal Superior de Justicia. Estábamos discutiendo la ejecución de esa sentencia y ahora el tribunal rechazó mi recurso de casación y le da la causa a Bonorino, juez de Villa La Angostura, para llevar adelante el desalojo”, explicó Sánchez.

Sumó que, en paralelo, mantenían una instancia de diálogo con el municipio de esa localidad neuquina, que “a esta altura parece que está quebrada”. De todas formas, está pendiente que el abogado de la comunidad mapuche presente un recurso extraordinario contra el reciente fallo del TSJ.

El conflicto con Ginóbili comenzó por un terreno de alrededor de 20 hectáreas. Según los integrantes de la comunidad mapuche, el reconocido deportista no estaba al tanto de que esas tierras eran usadas por la comunidad para pasear el ganado ovino. La comunidad Paicil Antriao aseguró que Ginóbili “fue estafado” al comprar los lotes. De acuerdo con el lof Paicil Antriao (que administra un camping en el lago Correntoso), esas tierras fueron históricamente de su propiedad desde 1900, cuando el general Julio Argentino Roca les entregó la posesión de 625 hectáreas del histórico lote número 9, que incluye al cerro Belvedere, sobre el lago Correntoso.

El juez Bonorino sostuvo en su sentencia que “no hay informe oficial alguno que determine que esas tierras gozan de la protección de la propiedad comunitaria indígena”, y que los informes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) resultan “contradictorios” y “preliminares”, por lo que no constituyen prueba suficiente para acreditar ocupación tradicional.

“La argumentación de este juez en su sentencia plantea que hay carencia de soporte científico, tirando por la borda los informes de peritajes antropológicos presentados por la comunidad. No consideró los numerosos testimonios de mayores mapuches presentados en la causa, quienes son los que poseen y tienen la memoria y la historia de este territorio como nadie. Además, en el fallo Bonorino hace mención a la ‘autoproclamada comunidad Paichil Antriao’, cuando tenemos Personería Jurídica otorgada por el mismo Estado. Esto es discriminatorio y racista por donde se lo mire”, señalaron desde la comunidad tras conocerse el fallo.

Las comunidades mapuches también consideraron que el municipio de Villa La Angostura “coordina maniobras para volver a la carga” con diversos desalojos, como los que enfrentan los lof Quintriqueo y Melo. “Todavía quedan recursos para presentar. En la causa de Quintriqueo y Melo, inicié una acción contra la familia Broers. Y el juez integró la litis con el gobierno de la provincia de Neuquén, dijo que ellos estaban interesados en la causa y que eran demandados, por lo que nos ordenó notificar. Estoy haciendo los oficios para frenar el desalojo. Porque, por otro lado, el particular en el expediente madre trata de llevar adelante la ejecución de la sentencia”, explicó Sánchez.

En el caso de la comunidad Quintriqueo, el conflicto se originó a finales de 2011, cuando María Cristina Broers denunció que las personas de esa comunidad ingresaron en su lote, ubicado sobre el lago Nahuel Huapi, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, y recurrió a la justicia para recuperar la posesión. En 2016, un juez ordenó el desalojo, pero la ejecución se encuentra frenada tras la intervención el año pasado del Ministerio de Gobierno neuquino.

Finalmente, Sánchez advirtió que la comunidad Paicil Antriao enfrenta millonarias multas por parte del municipio: “Como no tienen licencia comercial (que no la tienen porque la municipalidad no se las quiere dar), les aplican multas de 1 millón de pesos por vender tortas fritas. Ya hemos apelado varias multas. Les han clausurado el camping para que no puedan llevar adelante actividades y también apelé esa clausura”.