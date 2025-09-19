La Justicia sobreseyó a Jorge “Corcho” Rodríguez en una causa por Lavado de dinero

La Cámara Federal porteña dispuso el sobreseimiento de Jorge “Corcho” Rodríguez por la prescripción del delito en una causa que lo investigó por lavado de dinero en la compra y posterior venta de un helicóptero.

La resolución fue tomada por la Sala I del tribunal y siguió los lineamientos desplegados por la Sala III de Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, que, con una mayoría conformada por los jueces Carlos Mahiques y Daniel Petrone, había pedido revisar el caso por prescripción.

Fue tomada a principios de mes, pero salió a la luz recién esta semana.

En mayo, la Casación ya había hecho caer el procesamiento que pesaba sobre Rodríguez, que había sido confirmado antes por la Cámara Federal.

En ese entonces, el juez Mahiques consideró que no se alcanzaban a detectar irregularidades en la operatoria investigada. Petrone también falló en favor de Rodríguez, pero no fue tan lejos: pidió que la Cámara valorara una prueba en particular, que en su análisis, había sido omitida.

En ambos casos, votó en disidencia el juez Javier Carbajo.

Carlos Mahiques Archivo

La investigación revisó la compra en 2012 del helicóptero LV-CFO por parte de Helicopter Corporation S.A., financiada con tres préstamos y la posterior venta del vehículo, en 2016, a Fabián Carballo y Fusion Blue Servicios Aéreos S.A.

Según la acusación, la operatoria se habría realizado para blanquear dinero proveniente del pago de sobornos a funcionarios que debían aprobar los contratos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado coimas en toda la región.

Rodríguez fue indagado en 2022, diez años después del último préstamo para adquirir el helicóptero. En su apelación, sostuvo que la venta del mismo, en 2016, nada tenía que ver con la maniobra investigada, que eran los préstamos, y que, dadas las penas del delito del lavado de dinero, la acción penal estaba extinguida.

“Consideramos que la acción penal seguida contra el apelante resulta extinguida por el transcurso del tiempo atento a que entre la fecha de celebración de los mutuos [préstamos] mediante los que se atribuye haber brindado apariencia lícita a dinero de origen supuestamente ilícito [...] transcurrió el término legal de diez años el máximo punitivo”, dice la resolución firmada por la Sala.

La mayoría fue conformada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi porque el juez Mariano Llorens ya se había pronunciado en esa misma línea antes.

La maniobra

Según el fiscal Carlos Rívolo, quien pidió elevar la causa a juicio, las maniobras tuvieron su inicio el 30 de marzo de 2012, “cuando se empezaron a registrar movimientos bancarios en el entramado de sociedades controladas por Jorge Rodríguez, a partir de transferencias de dinero provenientes de la constructora Odebrecht”.

Las sociedades implicadas eran Sabrimol Trading SA, de Uruguay, y Capital Investment y Latin Financial, radicadas en Edimburgo, Reino Unido.

La maniobra consistió, de acuerdo con los investigadores, en realizar operaciones para que Helicopter Corporation SA -cuyas acciones pertenecían a Jorge Ernesto Rodríguez y a Carlos Alberto Rodríguez- comprara el helicóptero matrícula LV-CFO EUROCOPTER EC 130 B4.

La fiscalía señaló que la operación se financió contra préstamos por US$1.415.000, obtenidos de la empresa Latin Financial LP, que supuestamente pertenecería a Rodríguez, quien negó las acusaciones y sostuvo que el origen del dinero usado para la compra era lícito.

El procesamiento había sido dictado por el juez Sebastián Casanello y confirmado en marzo del año pasado por la Cámara Federal, con los votos de Bruglia y Bertuzzi. En disidencia había votado Mariano Llorens, en cuyo voto se apoyaron ahora los jueces de la Casación para revocar el procesamiento.