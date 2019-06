Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

El propio Gobierno estaría necesitado de revertir su decisión para conformar a Urtubey y a los radicales

12 de junio de 2019

El gobierno de Mauricio Macri cerró, por decreto, la posibilidad de conformar listas colectoras para evitar el crecimiento de sus adversarios. Sin embargo, ahora podría verse necesitado de dar marcha atrás con esa decisión para atender las necesidades locales del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y su gente y los radicales del interior.

Los caminos para revertir el decreto de Macri son dos: una decisión administrativa del propio Presidente que suspenda la entrada en vigor del decreto anterior por dos años. Esa decisión debería ser también formalizada mediante otro decreto. Pero los tiempos no dan para esta solución, ya que hoy vence el plazo para la presentación de las alianzas electorales, por lo que el decreto debería ser publicado hoy. Marcos Peña descartó ayer que fueran a modificar el decreto.

El otro camino para revertir el decreto es que la Justicia lo fulmine. De todos modos, las colectoras que se pretenden conformar deberían germinar con la inscripción de esas fuerzas políticas en sus respectivos distritos, ya que, como recordaron fuentes de la Justicia Electoral, para que haya colectora debe haber algún vínculo jurídico entre las agrupaciones a nivel local o nacional.

El decreto había sido pedido en abril pasado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que expresó su preocupación por la posibilidad de que el kirchnerismo y Alternativa Federal llegaran a un acuerdo para presentar un candidato único del PJ en los comicios por la gobernación bonaerense, como alentaba Sergio Massa.

El tiempo pasó y cambiaron las necesidades políticas del Gobierno, al punto de que habilitó una negociación con Massa para que se sumara con sus candidatos a colectoras de Vidal en la provincia. Esta negociación ya requería fulminar el decreto que había pedido la gobernadora. Pero esos acuerdos fracasaron. Roberto Lavagna tampoco cerró con Alternativa Federal.

Ahora, tras el anuncio de que el senador Miguel Ángel Pichetto será el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el Gobierno tiene que atender las necesidades de los radicales para sumar legisladores nacionales y provinciales. Lo mismo ocurre con Urtubey y sus dirigentes locales. Y eventualmente Vidal puede sumar colectoras de otros candidatos peronistas.

La forma en que el decreto vuelva a estar activo entonces pasaría por la Justicia. Ya se presentaron en la Justicia Federal Electoral varios amparos para que el decreto no tenga vigencia y se permitan las colectoras.

La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría ya rechazó tres presentaciones que buscaban frenar el decreto 259/19 del 12 de abril, firmado por Macri. Por su parte, la Justicia de Santiago del Estero rechazó un amparo que cuestionaba la norma, y otra presentación similar se efectuó ante la Justicia Federal de Santa Fe. Servini de Cubría entendió que las personas que habían presentado el amparo no tenían agravio contra el decreto, es decir que no les había provocado ningún perjuicio concreto y actual. Si bien esto no quiere decir que ello no ocurra en el futuro, la jueza rechazó ese pedido.

Al mismo tiempo, la Justicia de Santa Fe se declaró incompetente y envió un amparo similar a Buenos Aires, pero Servini lo volvió a rechazar, al señalar que era competencia del juez federal santafesino. Como no se pusieron de acuerdo, el tema será resuelto por la Cámara Federal Electoral. No obstante, el tribunal solo se pronunciará sobre cuál de los dos jueces es competente (Servini o su colega de Santa Fe), y no -en este momento- sobre la validez del decreto.

Así las cosas, una decisión judicial se dilataría. Una lista con colectoras puede de todos modos intentar registrarse hasta el 27 de junio, cuando vence el plazo para la presentación de boletas. Y judicializar ahí su pretensión, si es que alguien lo impugna.

"La proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como 'listas colectoras', genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores. Ello conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral", argumentó el Gobierno.

Tras el reordenamiento del mapa político, el Gobierno busca ahora ampliar las posibilidades de recolectar votos, aun más allá de Cambiemos, que decidió abrirse y ampliarse a un sector del peronismo, como reclamaba una parte del radicalismo y del propio partido gobernante.