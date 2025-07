La Libertad Avanza confirma su acuerdo con Pro para competir contra el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires

A punto de cumplirse el plazo para la inscripción de frentes electorales, La Libertad Avanza (LLA), la fuerza que lidera el presidente Javier Milei, oficializó hoy su acuerdo de convergencia con Pro rumbo a las próximas legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la principal fortaleza de poder del kirchnerismo.

Los delegados de Milei y los representantes del partido que conduce Mauricio Macri confirmaron el pacto para confluir en la contienda bonaerense durante una conferencia de prensa en el Hotel Libertador, el lugar que suele utilizar el oficialismo como búnker de campaña.

El anuncio fue encabezado por Sebastián Pareja, titular de LLA en Buenos Aires y el encargado del armado territorial de los Milei en el distrito más populoso del país. También está Karina Milei, la hermana del Presidente. “Es un acuerdo sin condicionamientos”, aseguró Pareja, en un intento de relativizar una eventual pelea por el reparto de las candidaturas.

La alianza electoral entre La Libertad Avanza y Pro Prensa

Minutos antes de las 14, Karina Milei irrumpió en la recepción del hotel acompañada por Martin Menem, titular de la Cámara de Diputados y su mano derecha en el dispositivo partidario. Allí la esperaban los dirigentes bonaerenses de LLA y Pro. Apenas atravesó el salón, Pareja se acercó para abrazarla. A su lado pululaban Ritondo y Santilli, que se preparaban para estrecharla la mano a “el jefe”.

“Cabezón, ya nos traicionaron”, bromeó Santilli y señaló un pasillo que se desemboca en el lobby del hotel libertario. Desde ahí irrumpió una comitiva de referentes de Pro, encabezada por Montenegro, Alejandro Finocchiaro y Matías Ranzini, jefe del bloque de diputados bonaerenses del macrismo, que venían de reunirse con sus nuevos socios de LLA.

De inmediato, Karina Milei se escurrió entre la muchedumbre para preparar la conferencia de prensa en el subsuelo del edificio. Estuvo en el medio, entre Ritondo y Pareja. La hermana del Presidente se limitó a decir “es kirchnerismo o libertad”.

El anuncio se demoró hasta las 14.20, cuando las autoridades de Pro y LLA aparecieron para confirmar el pacto electoral. Concurrían desde Iñaki Gutierrez, el influencer que podría competir como candidato a diputado en la tercera sección, y el cineasta Santiago Oria, el asistente de Milei.

Pese a que sigue latente el conflicto con un grupo de intendentes macristas, como Pablo Petrecca (Junín), Diego Reyes (Puan), María José Gentile (9 de Julio) y Javier Martínez (Pergamino), que amagan con competir por fuera de Pro, las autoridades partidarias del oficialismo nacional celebraron el entendimiento con sus aliados naturales para enfrentar al peronismo en las elecciones bonaerenses.

Finalmente, Pareja y Cristian Ritondo, a quien Mauricio Macri designó como el interlocutor de Pro para negociar el acuerdo electoral con los libertarios, lograron sortear los últimos escollos para oficializar un frente conjunto en la competencia de septiembre, cuando se elegirán legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

Montenegro, Ritondo y Santilli, de Pro; atrás Karina Milei Ricardo Pristupluk

Para los jefes de Pro, el pacto implica un salvavidas para atravesar el 2025 y evitar que se profundice la sangría de votos que le generó la irrupción de Milei en el tablero político. Está claro que en el seno del espacio de Macri hay dirigentes que lucen más efusivos por la alianza con LLA y otros que prefieren ser precavidos. En rigor, ahora se avecina la discusión más tensa por las candidaturas. Las listas cierran el 19 de julio próximo, por lo que ahora comenzarán un tire y afloje entre macristas y libertarios en cada uno de los 135 municipios y en las ocho secciones electorales para definir los nombres de los postulantes en las distintas categorías locales y provinciales. Los acuerdistas de Pro confían en que se quedarán con el 20% de los lugares en juego. A su vez, Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), uno de los intendentes de Pro más afines a la cosmovisión de Milei, se encamina a encabezar la boleta de senadores provinciales en la quinta sección electoral.

En el Día de la Independencia, podemos celebrar estas noticias.



Hoy La Libertad Avanza y el PRO de la Provincia de Buenos Aires, entienden que la batalla es mucho más amplia que una simple contienda electoral. Este comunicado de hoy lo demuestra. Nos unimos para devolverle al… https://t.co/mT3qlmCBoL — La Libertad Avanza - Provincia de Buenos Aires (@LLAenPBA) July 9, 2025

Tras el triunfo de Manuel Adorni en la Capital, el emblemático fortín del macrismo, Milei se ilusiona con marcar un avance de su espacio en la provincia de Buenos Aires, el último gran reducto de poder del kirchnerismo. En la Casa Rosada asumen que Axel Kicillof arriesga mucho con el desdoblamiento electoral y aspiran a quebrar al peronismo en el territorio más poblado del país. Si bien la provincia suele ser esquiva a la propuesta de Milei, los libertarios apuestan a ganar en siete de las ocho secciones. Saben que la batalla más compleja se dará en la tercera sección, donde el PJ es casi imbatible.

“Hoy La Libertad Avanza y Pro entienden que la batalla es mucho más amplia que una simple contienda electoral. Nos unimos para devolverle al bonaerense la libertad, el orden y el crecimiento sin ningún condicionamiento”, señaló el partido de Milei a través de un comunicado.

Fue después de que Pareja y Ritondo terminarán de pulir los últimos detalles del anuncio. Ayer, hubo reuniones para delinear la hoja de ruta con vistas al cierre de candidaturas e intentar desactivar los enfrentamientos entre libertarios y macristas en municipios clave, como Vicente López, uno de los bastiones de Pro en la primera sección, Pergamino o Junín.

Esta mañana, Ritondo encabezó un encuentro vía Zoom para analizar la situación en cada distrito donde gestiona Pro y escuchar los reclamos de los intendentes del macrismo que aún no llegaron a un entendimiento con los representantes de los Milei en sus municipios. Escoltado por Diego Santilli y Montenegro, el jefe de Pro en Buenos Aires aclaró ante los intendentes que no hay vetos por parte de Milei. Es decir, que los amarillos que responden a Jorge Macri o Daniel Angelici no serán excluidos del frente con LLA. “Hay voluntad de acordar, pero cada municipio tiene una realidad distinta”, comenta uno de los popes de Pro.

Los casos más complicados son los de Petrecca (Junín) o Gentile (9 de Julio), Martínez (Pergamino) y Reyes (Puan). “Cada intendente tiene libertad para ver que le conviene en su distrito. No hay ni excluidos ni protegidos 100 %. Cada uno negociar y verá si el acuerdo que puede alcanzar le conviene o no”, señala uno de los jefes municipales.

Apenas terminó el encuentro, Ritondo motorizó un pronunciamiento para refrendar que no habrá excluidos. “La participación de nuestros intendentes fortalece un espacio que nace como respuesta al reclamo de cambio profundo que millones de bonaerenses expresan día a día”, indicaron.

No obstante, la incógnita sobre si Pro se mantendrá unido o no en la provincia tras el acuerdo con LLA se estirará durante diez días más.

Noticia en desarrollo