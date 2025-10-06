La Libertad Avanza oficializó el pedido a la Justicia para llevar a Santilli como primer candidato y reimprimir las boletas que tienen la cara de Espert

LA PLATA.- La Libertad Avanza (LLA) presentó finalmente esta tarde un escrito ante la Junta Electoral Nacional con asiento en la provincia de Buenos Aires para formalizar la renuncia del primer candidato a diputado José Luis Espert, solicitar un cambio en la cabeza de la nómina por Diego Santilli y pedir la reimpresión de unas 15 millones de la boletas, ya que están listas para ser distribuidas.

Los apoderados del partido que responde al presidente Javier Milei no precisaron de qué modo el Estado debería afrontar el pago de la reimpresión de la Boleta Única Papel (BUP) para cubrir todo el territorio bonaerense, con un valor estimado de 15.000 millones de pesos. Los representantes de LLA no ofrecieron un aporte privado o partidario para cubrir ese costo.

“No representa un obstáculo económico significativo”, consideró La Libertad Avanza, al requerir que el Estado reimprima las boletas para que ya no esté la cara de Espert, acusado ante la Justicia por recibir pagos de Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico.

Javier Milei y José Luis Espert LUIS ROBAYO - AFP

En cambio, LLA ofreció “colaborar activamente el el proceso de verificación” para salvar un inmenso operativo que supone la impresión y el control manual de las boletas. Pero no podrá eludir el derecho que tienen el resto de los partidos de participar de una audiencia pública donde queden expresadas todas las salvedades. La primera tuvo lugar hace quince días.

En el escrito presentado hoy por LLA ante el órgano electoral que integra el juez federal Alejo Ramos Padilla; la titular de la Junta Electoral provincial, Hilda Kogan; y el camarista federal Jorge Di Lorenzo, se argumentó que la reimpresión de las boletas corresponde con el derecho del elector y tiene por objetivo garantizar la transparencia.

La Libertad Avanza destacó además que la BUP presenta entre sus virtudes una “agilidad técnica superior a la boleta partidaria, una capacidad de impresión rápida y una gran seguridad operativa”. Aseguró que los tiempos “resultan aptos en pos de garantizar el derecho del elector, y en férrea defensa de su derecho de votar informado”.

El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla

En el escrito firmado por tres apoderados de LLA se mencionó que la sustitución de Espert por Karina Celia Vázquez (Karen Reichardt) no respetaría los requisitos de conformación partidaria establecido en el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral Nacional, ya que afectaría la secuencialidad de la lista “quedando dos candidatos del mismo género” en orden consecutivo “luego de operados también los corrimientos necesarios por las renuncias de Lucía Bernardoni y María Gobea”.

Bernardoni tenía el lugar 34 de la lista original presentada ante la Justicia. Gobea era suplente. Ninguna de las dos iba a ser diputada.

Hay casi 15 millones de boletas ya impresas que en estas horas son revisadas, manualmente, en los salones del Pasaje Dardo Rocha de esta capital. Los talonarios con las boletas únicas de papel llegaron desde dos imprentas: Boldt y Artes Gráficas del Litoral. Ambas ganaron una licitación para imprimir las boletas a color. El costo para todo el país de esa licitaciónfue de unos 40.000 millones de pesos, por lo que se estima que reimprimir todas las boletas para la provincia de Buenos Aires tendría un costo aproximado de 15.000 millones de pesos.

Boldt Impresiones, en una Unión Transitoria de Empresas con el Instituto de Publicaciones y Estadísticas, imprimió el 40% de las boletas de esta provincia. El otro 60% lo imprimió Artes Gráficas del Litoral. Las licitaciones privadas fueron realizadas por el Correo Argentino.

“No hay tiempo para otra licitación, otra impresión y reemplazo de boletas. Porque además hay plazos legales que cumplir. Las boletas fueron sometidas a una audiencia pública con todos los partidos políticos, sujetas a impugnaciones, tuvieron cambios y una vez cerrado este proceso se está en etapa de revisión manual antes de que comience el operativo de distribución a toda la provincia”, se escuchó decir en el juzgado federal.

Leandro Luppi, secretario electoral del Juzgado Federal N°1 de La Plata.

“Es imposible: se debería volver todo el proceso atrás y generar nuevos archivos de impresión con la nueva lista con todas las pruebas que eso necesita y obligaría al Estado a pagar otra impresión más. Una locura”, se comentaba el fin de semana en los pasillos del juzgado federal.

Hay un antecedente que refuerza la idea de que el proceso no tiene marcha atrás. Horacio “Pechi” Quiroga, intendente de Neuquén, quedó en la boleta pese a que estaba fallecido al momento de la elección en 2019. A Joana Picetti la excluyeron de la candidatura en Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2017 y siguió en la boleta, se recordó el juzgado federal.

La oposición ya se presentó ante la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires para pedir expresamente que no se haga lugar al cambio en la nómina de postulantes de La Libertad Avanza y menos aún a la re impresión de las boletas. En un escrito presentado hoy por la alianza Unión Federal pidió a la justicia que “no se burlen los plazos legales” y “no se permita la reimpresión de las boletas electorales”, tras el anuncio del presidente Javier Milei de modificar el primer lugar de la lista de diputados nacionales de Avanza Libertad en este territorio.

“Producida la renuncia de Espert, la lista de la alianza debería ser encabezada por la segunda candidata nacional de la lista oportunamente oficializada”, fijó su postura la alianza Unión Federal, que promueve a Fernando Gray como diputado nacional. El planteo argumenta: “Permitir incorporar al candidato que estaba en tercer lugar (Santilli) como primero no solo viola el espíritu de la ley, sino que deja de manifiesto el espíritu machista, donde solo podría encabezar una lista un hombre”.