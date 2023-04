La lista de invitados al acto de Cristina Kirchner: massistas, gobernadores, gremialistas y hasta figuras cercanas al Presidente

escuchar

La intención del kirchnerismo de aislar a Alberto Fernández del armado electoral de este año implica cerrar el círculo en torno al Presidente en su máxima expresión. Eso se trasluce del listado de invitaciones que el entorno de Cristina y Máximo Kirchner cursó hoy para la “clase magistral” de la vicepresidenta en el Teatro Argentino de La Plata. Figuras como la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el publicista Enrique “Pepe” Albistur y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, considerados parte del entorno del jefe del Estado, fueron convocados a participar del acto de la exmandataria y estarían hoy en la platea.

El gesto hacia esos dirigentes, no obstante, no implica una señal de acercamiento hacia Fernández, a quien el kirchnerismo sigue esmerilando aún cuando renunció a su candidatura por la reelección. El marco del acto de Cristina de esta tarde es la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), una nueva usina de formación de cuadros políticos en la que participan, como socios fundadores, Cristina, La Cámpora, el Frente Renovador de Sergio Massa y Víctor Santa María, mandamás de una facción del PJ porteño. Los promotores de la iniciativa pretenden atraer a ese think tank a otros sectores del peronismo, como los gobernadores, los intendentes y el sindicalismo. Pero no hay allí una silla reservada para Fernández.

“Exacto, es todos menos Alberto”, se sinceró uno de los dirigentes más involucrados en el armado. El nuevo instituto pretende despegarse de la gestión del Presidente y posicionarse con una “agenda de futuro” con el concepto que esbozó Máximo Kirchner el sábado pasado en Ferro: que este Gobierno no cumplió con lo que le prometió a sus votantes. “Hace falta reconocer los errores que se cometieron, sentarse a dialogar, a proponer un programa y juntar los votos para poder ejecutarlo”, dijo el hijo de la vice.

El acto de hoy escenificará, así, que alianza estratégica entre el kirchnerismo y Massa sigue vigente, incluso aunque el ministro de Economía transitó jornadas negras por la disparada del dólar blue (que en las últimas dos jornadas revertía la tendencia) y pese a que el líder del Frente Renovador está en horas cruciales de la negociación con el FMI, que los K pretenden condicionar.

Massa dijo que no estará en La Plata (hoy viajaba a Montevideo para recibir desembolsos por 680 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento), pero estará representado en la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau y con diputada Mónica Litza, la directora de la escuela de gobierno del Frente Renovador, que participa de la mesa ejecutiva de la nueva EJNK.El lanzamiento del nuevo instituto está inevitablemente emparentado con el armado electoral que se avecina.

Al acto en el Teatro Argentino de La Plata -que toma como efemérides que hace 20 años ocurría la elección que llevó a la presidencia a Néstor Kirchner- fueron invitados gobernadores (algunos no habían confirmado porque tenían su agenda complicada por el calendario electoral en sus provincias) e intendentes bonaerenses. También sindicalistas como el secretario de la CGT Carlos Acuña (que apoya abiertamente una candidatura de Sergio Massa), Pablo Moyano, Abel Furlán (de la UOM, muy cercano al kirchnerismo), Omar Plaini (Canillitas) y Rodolfo Daer (Alimentación).

Los organizadores esperan la cobertura de 30 canales del interior en vivo, con 162 acreditados de prensa.

Invitados del otro campamento

Hay figuras que hasta acá se vienen referenciando en Fernández que fueron minuciosamente seleccionadas para integrar la lista de invitados del acto de la vice. Tolosa Paz, que viene impulsando un armado electoral propio en la provincia de Buenos Aires, es una de las convocadas que asistirá al evento. La ministra de Desarrollo Social mantiene un diálogo frecuente con Máximo Kirchner, aún cuando su intención es “pasar la ambulancia” y levantar detrás suyo a dirigentes peronistas bonaerenses que se sienten marginados por el kirchnerismo.

Victoria Tolosa Paz Camino a la Victoria

Tolosa Paz -que pelea por un lugar visible en la boleta del peronismo- vienen conversando con Kichner las “cláusulas y condiciones” de un armado electoral con dos hipótesis de trabajo: una PASO o una integración de listas. El sábado pasado ambos tomaron el micrófono en sendos actos públicos (el diputado en Ferro y la ministra su propio evento en Ensenada). Testigos de esa relación aseguran que ambos dialogaron durante la jornada y compartieron impresiones. Cerca de Tolosa Paz estiman que el fundador de La Cámpora valora que la ministra “hace política” y no utiliza munición gruesa contra el kirchnerismo en sus alocuciones.

Albistur, pareja de Tolosa Paz, también fue invitado a La Plata. Pese a los resquemores por su acercamiento al Presidente en los últimos años, sobrevive una vieja amistad entre el publicista y la vice desde los tiempos de Néstor Kirchner. Máximo también le tiene respeto. El hijo de la vice, muy poco afecto mostrarse en eventos sociales, asistió al cumpleaños de Albistur en noviembre del año pasado.

Alberto Fernández junto a Juan Manuel Olmos y Víctor Santa María Twitter

Entre los convocados también figura Olmos, brazo político de Fernández, al menos, hasta el renunciamiento del viernes pasado. El vicejefe de Gabinete -también referente de otro sector del PJ porteño- siempre mantuvo una línea abierta con la alta cúpula kirchnerista y está muy encima de la ingeniería electoral del PJ y del armado de la oferta peronista en Capital Federal junto a Leandro Santoro, otro de los que irá hoy a La Plata.

En cambio, el jefe de Olmos en el organigrama nacional, Agustín Rossi, no fue invitado a La Plata, pese a ser uno de los kirchneristas del primer kirchnerismo. El jefe de Gabinete se consolidó en los últimos días como principal ladero presidencial. En las últimas horas dijo que está evaluando ser candidato a presidente y advirtió que no hay en el FDT un candidato que “sintetice” a todos los sectores.

Nadie desconoce que en la invitación a los “albertistas” -un adjetivo en desuso- puede haber una provocación hacia Fernández. “Si hay en el kirchnerismo una perversión al invitarnos, nosotros no nos enganchamos con eso. Vamos porque queremos colaborar con la unidad y porque no ir implicaría una muy mala señal hacia adelante”, dijo un colaborador de uno de los invitados. Cerca de otro de los involucrados aportaron: “Ya está, se empieza a ordenar todo sin Alberto”.

Los organizadores del acto en el Teatro Argentino insistieron: “Hay de todo. Intendentes, gobernadores, ministros, sindicalistas”. El titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, otro de los ministros “políticos” que se proyecta con un lugar en el futuro armado electoral, fue invitado pero aún no sabe si llegará a tiempo, por su gira por el interior del país que hoy lo encontraba en Tandil. En las últimas horas, Katopodis pidió que “Fernández, Massa y Cristina se junten”.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se ocupó en que se conozca que él también había sido invitado, pero que no podrá asistir por su rol diplomático. Scioli es otro de los aspirantes a competir por la sucesión de Alberto Fernández.