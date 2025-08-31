La llamativa frase de Valdés tras emitir su voto: “Todos los correntinos seguimos buscando a Loan, como a Nisman”

En medio del proceso electoral que definirá el futuro político de Corrientes por los próximos cuatro años, el gobernador Gustavo Valdés -que respalda su hermano Juan Pablo como sucesor en el máximo nivel Ejecutivo provincial- expresó una llamativa frase a la salida de la escuela Sarmiento, donde emitió su voto.

Consultado acerca de si la provincia continúa la búsqueda de Loan Danilo Peña —el niño que desapareció el 13 de junio del año pasado en la localidad de Nueve de Julio—, respondió: “La Justicia federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan, como a Nisman”.

Gustavo Valdés

Noticia en desarrollo.