La maraña opositora: los tabúes que agitan a Juntos por el Cambio y alteran su dinámica interna rumbo a 2023

Los últimos cortocircuitos en Juntos por el Cambio (JxC) dejaron secuelas y alteraron su dinámica interna. La última cumbre de la mesa nacional del espacio fue hace unos dos meses, cuando los jefes de la fuerza se encontraron en el sindicato de los Gastronómicos de Buenos Aires para unificar posturas frente a la embestida del kirchnerismo contra la Justicia por el pedido de condena del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Y, pese a que las autoridades partidarias se mantuvieron en contacto vía Whatsapp, la conducción nacional de JxC no tiene previsto hasta ahora retomar las reuniones presenciales. Cambió el clima.

Cuando el oficialismo atraviesa un momento delicado por la crisis económica y el recrudecimiento de la lucha de poder en el seno del PJ, los máximos referentes de Juntos por el Cambio quedaron enredados en la pulseada interna por las candidaturas de 2023. La fragilidad del Gobierno estimula las ambiciones de los dirigentes de Pro y la UCR que aspiran a competir por la sucesión de Alberto Fernández. Esa feroz disputa por el posicionamiento personal expone las diferencias entre los jefes opositores sobre el proyecto de país que presentarán a la sociedad en los comicios de 2023.

Cuando falta menos de un año para las PASO, la economía camina al borde del abismo y los indicadores de mal humor social llegan a niveles históricos. En ese terreno resbaladizo, JxC lidia con dificultades para articular un mensaje común o aunar las distintas visiones en torno a una narrativa o una agenda. Tampoco definió aún cuáles serán las reglas de juego para 2023 ni los ejes centrales -el contenido, más allá de los títulos- del plan económico. La urgencia electoral dificulta las posibilidades de llegar a una síntesis y priorizar el objetivo colectivo, admiten referentes de Pro, la UCR, la CC y la fuerza de Miguel Pichetto. “Debemos salir de las individualidades y recuperar lo colectivo y colaborativo”, dice Maximiliano Ferraro, titular de la CC.

Reunión de trabajo de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Juntos Por el Cambio

Las PASO asoman como el gran ordenador. Por eso, en la cúspide de JxC evalúan con preocupación las deliberaciones en el oficialismo para eliminarlas. Temen que el daño sea irreparable. Es que pese a que aún prima en la fuerza el sentido de pertenencia -sobre todo por la fuerte presión de su electorado-, el riesgo de fractura no se disipa desde hace meses.

El resurgimiento de Macri, quien, con la excusa de promocionar su libro, Para qué, avanza con su ofensiva ideológica para condicionar a sus socios, aviva aún más la disputa e hizo brotar un debate incómodo: la autocrítica sobre las fallas y las deudas de la gestión de Cambiemos.

Cuando los dardos de Elisa Carrió y el radical Facundo Manes contra Macri y sus exfuncionarios, como el excanciller Jorge Faurie, por el supuesto espionaje ilegal o el rol de los operadores judiciales aún resonaban en la cúpula de JxC, estallaron nuevos conflictos en el espacio por el financiamiento de la política, el régimen especial tributario de Tierra del Fuego y el vínculo con China. Son temas tabúes que incomodan a los jefes del espacio y hacen temblar a la principal coalición opositora en la antesala del año electoral .

Espionaje y financiamiento

Pese que a generó un vendaval de reacciones internas -un “castigo desmedido”, según las palabras del neurólogo- y recibió “un llamado de atención” de la plana mayor de la UCR, Manes saca pecho por estos días. No se siente reivindicado porque Carrió también volvió a apuntar contra la gestión de Macri por el presunto espionaje clandestino en el prime time televisivo, sino porque Patricia Bullrich volvió a las trincheras y reanudó su ofensiva contra Horacio Rodríguez Larreta con artillería pesada. En diálogo con TN, la exministra les pidió a sus socios de JxC “garantizar el juego limpio” en la interna y, sin mencionar al alcalde, advirtió que no se puede “hacer una campaña clientelar utilizando recursos del Estado”. Reclamó “transparencia” en el uso de fondos.

En el entorno de Manes no pasaron desapercibidos esos dichos de la titular de Pro. Se sorprendieron que ningún jefe del macrismo haya salido a replicar las declaraciones de Bullrich. Es que hace en julio del año pasado, antes de las primarias legislativas, el médico radical había sido blanco de los reproches de Cristian Ritondo, entre otros, cuando declaró que esperaba “que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña” para la interna bonaerense entre Pro y la UCR. En su visita a San Isidro, Bullrich abrió otro frente interno: al respaldar la candidatura a intendente de Ramón Lanús, arremetió contra el radical Gustavo Posse, aliado de Larreta y Diego Santilli. “Las lógicas feudales las tenemos que eliminar de todos lados. Los valores republicanos son la alternancia en el poder” , afirmó.

Gerardo Morales y Elisa Carrió en Jujuy Twitter

La discusión en JxC en torno al financiamiento de la política también quedó expuesta esta semana con el cruce entre la CC y la UCR por el régimen de promoción económica y fiscal para las industrias en Tierra del Fuego. La fuerza de Carrió había pedido derogar o modificar la ley 19.460. Proponen una eliminación progresiva de los beneficios que otorga esa normativa a las empresas que operan en esa provincia, con el objetivo de “suprimir los gastos tributarios”. Es más, Carrió apuntó contra el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, amigo íntimo de Macri, quien se beneficia con ese régimen.

“El escándalo de los privilegios que hay en Tierra del Fuego con Nicky Caputo es una vergüenza. Hay que terminar con los elefantes de la Argentina”, bramó la líder de la CC en TN. Rubén Cherñajovsky es otro de los beneficiaros del régimen.

El comité nacional de la UCR, que encabeza Morales, reaccionó con gran virulencia a la ofensiva de la CC: no solo rechazaron la idea, sino que pidieron retirar el proyecto y clausurar el debate. Uno de los radicales que se mostró muy molesto con la jugada de la CC fue el senador Pablo Daniel Blanco (UCR-Tierra del Fuego). Argumentaron que gracias al régimen “existe inversión para la integración territorial y para el desarrollo humano de la provincia”.

En esa línea, Federico Frigerio y Héctor Stefani, ambos de Pro, acusaron a sus socios de la CC de tener “una visión unitaria, centralista y un desconocimiento territorial total”.

En la fuerza de Carrió se defendieron: “Quienes piensen que el federalismo y la soberanía nacional se ponen en juego por la eliminación de un régimen que no es más que un esquema de subsidio desde millones de consumidores de todo el país a un par de empresarios, deberían revisar sus conceptos de federalismo y soberanía”.

Sorprendidos por el tenor de las reacciones, los alfiles de la CC argumentan que solo fijaron postura, como ocurrió con el informe sobre la situación de las empresas públicas -en el que propusieron que sean administradas por un holding-. Hace meses, durante una reunión de equipos técnicos, Carrió había ordenado a sus espadas legislativas poner la mira en el régimen especial tributario de Tierra del Fuego: “Eso ya fue”, soltó.

Las idas y venidas de Massa para conseguir apoyos para aprobar el presupuesto reactivaron el debate en la fuerza de Carrió, sobre todo, después de que el ministro de Economía criticara en el coloquio de Idea en Mar del Plata a la oposición por no discutir sobre los gastos fiscales de la adenda -el régimen representa unos 2,5 puntos porcentuales del PIB-. Al olfatear una trampa del tigrense, López y Carrió reflotaron el proyecto para eliminar los beneficios para Tierra del Fuego.

“Se lidera por posición” , repiten en la fuerza de Lilita, quien volvió a marcar sus diferencias con Bullrich al advertir que rechazar la idea de la exministra de cambiar la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas intervengan en el sur. Con cada estocada de Carrió, los “halcones” amenazan con poner la lupa sobre el financiamiento de la CC. Es parte del mensaje cifrado que dejó la titular de Pro en su respuesta a Lilita de agosto, cuando fue acusada de tener vínculos con Sergio Massa. Viejas rencillas. “No nos financiamos con empresas”, avisan desde la tropa de la CC.

Facundo Manes y Mauricio Macri

Quien no esquivó el debate sobre el régimen de Tierra del Fuego fue Macri. En la entrevista con TN, avaló el debate en torno a los beneficios impositivos: pidió “revisar todo lo que está en el presupuesto, sin personalizar, con altura, y ver cuál es la mejor conclusión”. Y se jactó de haber sacado “impuestos internos que beneficiaban aún más a Tierra del Fuego” durante su mandato.

Es que el expresidente había hablado días antes sobre el tema con Juan Manuel López y Paula Oliveto, legisladores de la CC, en la cena que organizó en su casa de Acassuso para charlar con radicales y lilitos. Esa noche, López le advirtió a Macri sobre una jugada de Massa vinculada al presupuesto y al régimen en Tierra del Fuego. “A pesar de mi amigo [por Caputo], yo intenté avanzar con eso”, deslizó el exmandatario

Lo que no toleró Macri fueron las críticas de Carrió, a quien definió como una compañera de ruta, sobre el espionaje ilegal. “A veces me cuesta entender algunas cosas que dice. Pero a esta altura no estoy para interpretar nada, solo trabajo por las ideas, la convicción”, subrayó, en un intento de dar por finalizada la polémica. Lo mismo había hecho frente a las críticas de Manes.

Eso sí, defendió a Faurie, a quien Carrió acusa de haber participado de una presunta operación de inteligencia contra uno de sus hijos que vive en el exterior. En 2019, Faurie le advirtió a Carrió que había recibido un cable de Interpol que vinculaba a su hijo con una presunta detención en el marco de un caso de narcotráfico. Pero se trataba de una información errónea. Inquieta por la intimidación, Carrió impulsó una denuncia. Y se abrió una causa judicial en los tribunales Comodoro Py, que está bajo secreto de sumario. “Faurie es un señor. No entendí, pero ya está”, dijo Macri.

Cerca de Macri se muestran desconcertados por los dichos de Carrió, pero, sobre todo, por el ataque contra Faurie. “No sabemos a qué se refiere. Las causas que involucraban a Mauricio se cayeron”, sostienen. Sin embargo, expedientes contra Gustavo Arribas y Silvia Majdalani siguen abiertos.

Macri consideró que la inteligencia es “un tema muy difícil” de manejar y reiteró que su gestión heredó “mano de obra anárquica” o “cuentapropistas”.

Diferencias por China

La política exterior era uno de los temas en los que parecía haber mayores coincidencias entre los socios de JxC. Sin embargo, el vínculo de la Argentina con China provoca profundas diferencias en JxC.

Fue sintomático el frustrado pronunciamiento de la mesa nacional para condenar las posiciones de la Argentina en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se trató un informe que firmó la expresidenta chilena Michelle Bachelet antes de dejar el cargo de alta comisionada.

La CC quería incluir en el comunicado un repudio a la abstención del gobierno argentino en la votación por las violaciones a los DD.HH. en China, pero la UCR, sobre todo Morales, y el Pro solo pretendían pronunciarse sobre la posición de los representantes del Ejecutivo nacional en Ginebra sobre la situación en Venezuela.

Como no llegaron a un acuerdo, la conducción nacional de JxC no emitió un mensaje común para rechazar la postura del Ejecutivo en la ONU. Los alfiles de la CC acusaron a sus socios de tener una “posición sesgada, ambigua y oportunista”. Lo vinculan a los estrechos lazos y negocios con China que tienen referentes de Pro o la UCR. Apuntan al litio en Jujuy o el polo logístico que impulsan en Tierra del Fuego. De hecho, Mariana Zuvic pidió que el Ejecutivo brinde informes sobre el “pronunciado interés del gobierno de China” de generar inversiones en áreas clave de esa provincia.

Si bien reconocen que China es una potencia comercial y que es necesario tener una buena relación, la CC ratifica su mirada “humanista”: “Hay que tener una mirada menos ombliguista. Los DD.HH. se defienden en cualquier lugar”, justificaron.