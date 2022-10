Carrió apuntó contra un empresario aliado de Macri por Tierra del Fuego: “Vergüenza”

escuchar

La referente de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió habló en el marco de la celebración por el Día de la Lealtad y sostuvo que a diferencia de otros años “los actos recientes no hacen otra cosa que demostrar que el peronismo ya fue”. “Es una proyección en sombra de algo que no existe”, sostuvo en diálogo con TN.

Estuvo de acuerdo además con que el presidente Alberto Fernández no haya sido invitado a la celebración. “Tenemos una inflación enorme en términos de vida cotidiana, hay un 20% de la población que hoy vive de changas y gran parte de la clase media que ahorra hasta en propinas”, le reprochó al jefe de Estado.

Además, se metió de lleno en un proyecto, impulsado por la Coalición Cívica, que genera cortocircuitos con sus aliados radicales. Y aprovechó para cuestionar, en el medio, a un empresario aliado de Mauricio Macri. La iniciativa en cuestión se basa en la eliminación de beneficios para las empresas que operan en Tierra del Fuego.

Un duro pronóstico social y económico para fin de año

Para Carrió, la crisis económica es profunda y se notará con mayor incidencia tras el mundial. “Hay un derrame por todos lados. No hay ni para dar al otro. Se ahorra con la falta de trabajo de otros y eso fue uno de los principales desencadenantes de la crisis del 2021″, analizó.

Repitió que la Argentina “choca” después del mundial y que “hay un día en que las sociedades cobran todo”.

“Yo hace 21 años atrás, me preguntaba cuándo la gente iba a reaccionar. Todo termina siendo como un puchero en ebullición. Acá el problema se va a terminar agravando en diciembre”, analizó la exdiputada. Luego, apeló al diagnóstico de economistas que dicen que la Argentina quedará sumida en una “profunda crisis”.

Remarcó que lo que nos salvó de entrar en un “caos anticipado” meses atrás fue el campo. Sin embargo, indicó que “la producción agrícola no va a poder ser siempre el milagro”. “Hay hoy un claro fenómeno de sequía, que complica a la producción, que probablemente quede limitada al 50%”.

La integrante de la CC ARI anticipó además “un fin de año con poca liquidación y falta de reservas”. “No solo va a ser el final de [Sergio] Massa sino que se va a evidenciar la posibilidad de una crisis social. Veo la posible anarquía que viene, veo la anomia. Es por eso que el año que viene se va a jugar la responsabilidad de los votantes. O eligen una democracia institucional. O van a elegir a algún tipo de fascismo”, alertó.

El rol del Gobierno en las elecciones de 2023

Para Carrió, el único personaje que puede asegurar una salida ordenada es Alberto Fernández. “Cristina no podría hacerlo ya que aunque quisiera asumir estaría alcanzada por la sentencia de una de las causas en las que se encuentra involucrada”, aclaró.

Y profundizó: “El Presidente es quien va a poder salvaguardar los canales institucionales para un final democrático. Esto quiere decir que tiene las herramientas para asegurar la permanencia de las PASO y el uso de Boleta Única, símbolo de transparencia política”.

Críticas dirigidas hacia dentro de la oposición

Respecto de la presentación del proyecto para derogar la ley 19.460, sobre la radicación de industrias en Tierra del Fuego -iniciativa que tiene como impulsor al espacio de Elisa Carrió-, la referente opositora disparó contra un aliado del expresidente Macri y dueño de una compañía que ensambla teléfonos celulares en el sur: “El escándalo de los privilegios que hay en Tierra del Fuego con Nicky Caputo es una vergüenza. Hay que terminar con los elefantes de la Argentina”.

El régimen de beneficios de Tierra del Fuego es motivo de disputa entre Carrió y la UCR desde el viernes, cuando la CC presentó una iniciativa para eliminar la ley que da protección a las fábricas que están allí. Hoy, el Comité Nacional radical, que preside Gerardo Morales, emitió un comunicado rechazando el proyecto.

Tras la mención a Caputo, apuntó contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al desmentir la posibilidad de movilizar a las Fuerzas Armadas para resolver conflictos en Villa Mascardi y Rosario. Sin mencionarla por nombre y apellido, Carrió sostuvo: “Los candidatos en campaña dicen lo que la gente quiere escuchar. No voy a decir nombres. Pero escuché a personas decir que para combatir el narcotráfico, hay que utilizar a las Fuerzas Armadas”.

Y arremetió: “Esto es mentira. Mentira. La gente escucha y le dice ‘muy bien’. Pero señores, hay que entender que no hay ejército. Un cabo o un suboficial de las FFAA gana 50 mil pesos. Le estamos entregando las fuerzas armadas a los narcotraficantes”.

El poder debilitado de la vicepresidenta

Volvió una vez más sobre la figura de la vicepresidenta, sobre quien aventuró que “va a ser condenada” en la causa Vialidad. “Hay pruebas. Existe la corrupción”, insistió. Se pronunció además respecto de la falta de poder de la también expresidenta. “Cristina Kirchner ya está”, dijo Carrió. Y concluyo: “No tiene más capacidad de hacer daño. No puede ni sacar una ley en el Senado. No me preocuparía tanto por lo que ella pueda llegar a hacer”.

Durante los últimos tramos de la entrevista, y de cara a las elecciones presidenciales de 2023, anticipó que “Juntos por el Cambio va a llegar unido a los comicios” y que “da vergüenza hablar de candidaturas en este tramo”. También reveló cómo sería el candidato perfecto para ella y al que le ofrecería su voto.

“Tendría que ser una persona que supiera que no va a ser anti-republicana, que supiera que en ningún caso va a robar los recursos del Estado y que supiera que no va a hacer a los pobres aun más pobres. No me importa si es de Juntos por el Cambio o no es de Juntos por el Cambio”, sentenció para terminar.

