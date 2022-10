Patricia Bullrich pidió garantizar “juego limpio” en la interna de Juntos por el Cambio

escuchar

En medio de una creciente disputa de liderazgo en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich mandó este jueves un fuerte mensaje interno y reclamó que haya “un juego limpio” en la interna que definirá al candidato presidencial. “Si quiero hacer un cambio, no puedo hacer una campaña clientelar utilizando recursos del Estado ”, lanzó.

La titular del partido Pro manifestó que, desde su posición, lo garantizará, pero invitó a que el resto de los candidatos que decidan competir en las primarias de la coalición también lo hagan. “Va a haber interna y vamos a tratar de que haya juego limpio. Esperemos. Por lo menos de mi parte, lo voy a garantizar”, afirmó Bullrich en declaraciones a TN.

La exministra de Seguridad señaló que “juego limpio” representa que todos los contendientes realicen las cosas “de una forma transparente” y que puedan exhibir “transparencia en el uso de los recursos”. “Me parece fundamental”, remarcó.

“Cada uno tiene que entender que si quiere un cambio no puede realizarlo desde una estructura o una cultura que no represente esa idea, porque sino va a ser contradictorio”, consignó. Y agregó: “Si quiero un cambio no puedo hacer una campaña clientelar utilizando recursos del Estado, tengo que hacer una campaña acorde con lo que digo”.

Macri, Vidal, Larreta y Bullrich

De esa forma, Bullrich pidió concentrarse en el discurso, el “debate de las ideas”, y las aptitudes de cada uno de los que se anoten en la carrera. “[Hay que ver] qué va poner cada uno sobre la mesa, qué cosas va a cambiar y cuáles no, porque ese es el debate verdadero de la Argentina”, añadió.

Y amplió: “ Les pido a todos los que van a participar que garanticemos que sea así, porque ese es un valor de Juntos por el Cambio ”.

En este contexto Bullrich evitó referirse a la discusión interna sobre la conducción opositora. “No estoy en esa”, replicó. “Lo que más le importa a la gente de Juntos por el Cambio es [saber] si en la próxima nos animamos a cambiar. Más que el programa es la actitud. Ahí es donde yo siento, que estoy trabajando muy cerca de la gente”, sostuvo.

El rol de Macri

Mauricio Macri afirmó en una entrevista esta semana que “se imaginaba” a Patricia Bullrich como presidenta de la Nación. La frase generó impacto de la alianza opositora. A su turno, Bullrich agradeció el gesto pero consideró que no se trató de una definición del expresidente. Y de hecho lanzó una advertencia.

“ Él debe estar por encima de los candidatos porque es el expresidente de todo el Pro . No creo que sea bueno, para quiénes estamos hoy trabajando para el futuro, pedirle una definición”, analizó la dirigente.

Bullrich señaló que Macri empuja “un cambio profundo” y señaló que ese cambio está representado “en las causas” que buscan poner en agenda los referentes como el trabajo o la cuestión de “animarse”.

La titular del PRO, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Archivo. Pablo Añeli

“ Sinceramente no le pediría apoyo al expresidente ”, expresó y disparó: “ Me parece que eso es un juego muy peligroso ”.

Bullrich le agradeció la frase a Macri. “Yo también me veo Presidenta”, afirmó. Sin embargo, insistió en su mirada sobre el rol del fundador del Pro y le dirigió otro mensaje a la coalición opositora. “Tenemos que trabajar para ganar a la sociedad, no tenemos que trabajar para discutir entre nosotros”, añadió.

LA NACION