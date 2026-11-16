La ministra Alejandra Monteoliva será sometida a una cirugía de columna y permanecerá varios días internada

Este lunes por la mañana, el Ministerio de Seguridad informó que la ministra Alejandra Monteoliva será sometida a una cirugía de columna que tenía programada con anterioridad. Si bien no aclararon cuándo se realizará el procedimiento con el objetivo de mantener reserva con el tema, aclararon que permanecerá internada los próximos días para continuar el tratamiento y la recuperación correspondiente.

A lo largo de la semana continuará la agenda de la cartera de Seguridad de manera virtual. Según explicaron, la intervención debía haber ocurrido antes, pero la funcionaria decidió postergarla hasta que finalizaran los operativos por la visita del papa León XIV a la Argentina y el traslado de internos desde el penal de Devoto hacia Marcos Paz.

Monteoliva fue parte de la comitiva del Gobierno que participó de la Santa Misa celebrada por el papa León XIV en la ciudad de Córdoba Presidencia

La ministra supervisó junto al presidente Javier Milei el Comando Unificado de Control del despliegue de las fuerzas federales, provinciales y locales durante la visita del Papa.

El traslado a Marcos Paz

En medio de eso, el ministerio también formó parte del traslado de presidiarios de la excárcel de Devoto. El domingo 11 de octubre se había iniciado la transferencia de presos hacia el nuevo penal que funciona dentro del complejo penitenciario de Marcos Paz. En el marco de esa etapa inicial, que empezó luego del convenio firmado entre las autoridades nacionales y porteñas, fueron llevados unos 1400 condenados y procesados.

Para finales de septiembre, en la cárcel de Villa Devoto se alojaban 1493 reclusos, de acuerdo con datos oficiales. El trasladado terminó un día después de la visita del Sumo Pontífice: quienes estuvieron a metros del líder de la Iglesia Católica fueron trasladados al mismo lugar en donde el mes pasado había sido transferida la mayoría de los reclusos que estaban alojados en la última penitenciaria que funcionaba en territorio porteño.

El proceso, según detalló el ministerio en la Resolución 1018/2026, tuvo como objetivo garantizar la seguridad durante el traslado de los internos y del equipamiento, proteger a la población civil y al personal afectado al procedimiento y custodiar los establecimientos penitenciarios, los corredores viales y otros puntos estratégicos del recorrido entre la ciudad de Buenos Aires y Marcos Paz.

Los Milei y Monteoliva en el Comando Unificado de Control por la visita del papa León XIV Presidencia

Al completarse el proceso, serán llevados a la nueva unidad construida en Marcos Paz unos 350 internos que están alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad y a disposición del Poder Judicial de la Nación.

La apertura formal del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz se concretó tras la firma del acta de recepción provisoria entre ambos gobiernos, lo que habilitó la puesta en funcionamiento del establecimiento en territorio bonaerense. El penal, construido en un terreno de 80 hectáreas, dispone de capacidad para alojar hasta 2232 detenidos, según informaron funcionarios nacionales y porteños.

El proyecto de construcción de la nueva cárcel se remonta a 2018, cuando se firmó el convenio original entre la Nación y la Ciudad. Si bien la obra fue paralizada en 2020, se reactivó en diciembre de 2024, lo que permitió su culminación y adaptación a los estándares vigentes para la recepción de internos de máxima seguridad.

Ahora que el predio en Villa Devoto ya está desocupado, el objetivo será urbanizarlo. La normativa exige la inclusión de espacios verdes y un área destinada a la memoria por la masacre del Pabellón N°7, ocurrida en 1978, donde murieron 65 internos durante un incendio.