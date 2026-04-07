La muerte de Nisman: la exfiscal Fein pidió ampliar su indagatoria para responder al pedido de procesamiento en su contra

Luego de que se solicitara su procesamiento, la semana pasada, la exfiscal que tuvo a su cargo la investigación de la muerte de Alberto Nisman, Viviana Fein, solicitó ampliar sus declaraciones en la causa que revisa si ella fue responsable de irregularidades en el departamento donde fue hallado muerto el fiscal.

En un escrito presentado este martes, su abogado, Lucio Simonetti, solicitó una audiencia para poder volver sobre algunas de sus declaraciones. Dijo que hubo respuestas que fueron malinterpretadas.

Viviana Fein, cuando tenía a su cargo la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman DyN

“El motivo de dicho pedido radica en la necesidad de parte de mi defendida -señala el texto- de aclarar las afirmaciones que se realizan en el dictamen presentado el miércoles pasado, donde el agente fiscal solicita se dicte su auto de procesamiento por el delito de encubrimiento, a partir de que muchas de las respuestas que ella brindó ante las preguntas que le hizo el Ministerio Público Fiscal fueron malinterpretadas o tomadas fuera de contexto”.

En su pedido de procesamiento del miércoles pasado, el fiscal Eduardo Taiano -que investiga tanto la muerte de Nisman como la posible contaminación del departamento en el que fue encontrado el cuerpo- señaló a Fein como la responsable de un "desastre” en el inmueble de Puerto Madero, por el que pasaron aquella noche más de 80 personas.

Taiano le criticó no haber utilizado vestimenta adecuada al entrar al departamento; no haber levantado correctamente las huellas digitales y haber circunscripto la escena a resguardar solo al baño donde fue hallado Nisman. Muchas de las presuntas irregularidades quedaron capturadas en fotos y videos del procedimiento.

Imagen del expediente de la muerte del fiscal Alberto Nisman

La exfiscal pidió su sobreseimiento, defendió su actuación aquella noche y afirmó que la acusación en su contra era vaga, desprovista de especificaciones que pudieran explicar cómo, con su acción u omisión, el curso de la investigación se habría visto afectado.

Sostuvo que no hubo demoras en su arribo a la escena y remarcó, además, que su presencia allí no era obligatoria y que, aun así, concurrió al lugar. Sobre la cantidad de personas que circularon aquella noche, afirmó que muchas de ellas habían ingresado antes de que interviniera como funcionaria en el procedimiento.

Sugirió, también, que con la acusación en su contra la Justicia busca autoexculparse por los pocos avances en la investigación principal.

“Como en aquella causa no se puede, ni siquiera con el grado de probabilidad que requiere la instancia, arribar a una conclusión coherente acerca de lo sucedido -sostuvo Fein- no puede dejar de suponerse que se pretenda buscar una respuesta a ese fracaso a partir de responsabilizar a aquellos que realizaron la investigación en un primer momento”.

En el caso de la muerte de Nisman, que ocurrió días después de haber denunciado a Cristina Kirchner por un presunto pacto con Irán, la investigación está abierta. La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia que sostuvo la hipótesis del homicidio, pero resta que el expediente sea elevado a un tribunal oral, que se haga el juicio y que se dicte una sentencia. Todavía no hay indicios sobre posibles autores materiales.

El juez Julián Ercolini debe resolver la situación procesal de Fein.

La acusación de Taiano

Taiano le endilgó haber permitido un descontrol en el departamento de Puerto Madero cuando acababa de encontrarse el cuerpo de Nisman. “No se sabía quién era quién”, dijo.

Según Taiano, “la desidia de Fein fue tal” que saboteó el trabajo de los investigadores y el intento de rescatar evidencias vitales.

Taiano ya imputó por estos mismos motivos al exsecretario de Seguridad del kirchnerismo Sergio Berni y a su entonces colaborador Darío Ruiz.

Pero con Fein fue más allá. Taiano habló en esta causa de la inoperancia, la desidia y la indiferencia con que actuaron en el lugar los funcionarios que llegaron al departamento de la Torre Le Parc. “Sólo permite representarnos un alto grado de incompetencia de su parte”, dijo.

El fiscal insistió en que “no se tomaron los recaudos necesarios para la adecuada preservación de la escena” y en que “hubo un sinfín de irregularidades”.

“Ahora sabemos con exactitud y sin lugar a dudas que se pasaron por alto evidencias determinantes para la investigación, como por ejemplo la existencia de una tercera vía de acceso al departamento que nadie advirtió durante el procedimiento, o que no se tomó la temperatura del cuerpo ni del baño”, dijo el fiscal Taiano.

Esta causa se inició por una denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió y se investiga si existió una maniobra de encubrimiento para alterar la escena del crimen.