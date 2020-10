"No concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre", escribió Cristina Kirchner en una carta publicada por los diez años de la muerte de Néstor Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio / Archivo

El presidente Alberto Fernández encabezará el acto de homenaje al exmandatario Néstor Kirchner, al cumplirse diez años de su muerte. Por el contrario, Cristina Fernández, la viuda del expresidente, no irá a la celebración.

"No concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible", explicó la vicepresidenta en la carta que publicó ayer, donde también destacó que se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos."¿Qué increíble, no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia", reflexionó.

Según informó Presidencia, la actividad se realizará a las 11.30 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en la avenida Leandro Alem entre Corrientes y Sarmiento de esta capital. En tanto, habrá otras conmemoraciones por el aniversario de la muerte de Kirchner en distintos puntos del país.

El día que Néstor murió, Alberto Fernández estaba peleado con Cristina. Él había renunciado a la jefatura de gabinete el 23 de julio de 2008, por lo que temía no ser bienvenido en el velorio. De todos modo, pudo ir a despedirse. "Entré por una puerta del costado y me paré detrás del cajón de Néstor. Recé un Padre Nuestro y me fui", contó el año pasado, entrevistado para el documental que hizo de LA NACION sobre Fernández.

Con información de agencia Télam

