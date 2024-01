escuchar

CÓRDOBA.- Anoche, en una visita a la ciudad de Cosquín, donde se desarrolla el Festival Nacional de Folclore, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sumó otro punto del proyecto de ley ómnibus con el que no acuerda. “No vamos a acompañar la derogación de leyes culturales que se debaten en el Congreso. Colaborar es ayudar, acompañando lo que está bien, dando propuestas superadoras que mejoren a las que se conocen y no acompañando aquellas que rompen el tejido productivo”, dijo.

Llaryora es uno de los mandatarios que, desde el día uno, se mostró “dialoguista” con el presidente Javier Milei y varios veces dijo que busca garantizar la “gobernabilidad”. Frente a los cambios aceptados por el Poder Ejecutivo que envió un nuevo borrador al Congreso, le quedan observaciones. Sigue en contra de que la delegación de facultades al Ejecutivo sea por dos años, renovables por el Congreso.

El cordobés rechaza también la suba de retenciones (más allá de que con los cambios las de economías regionales queden en cero); y que el Fondo de Sustentabilidad de la Anses pase al Tesoro. La provincia tiene un reclamo en la Corte Suprema de Justicia presentado durante la gestión de Alberto Fernández por la deuda del organismo con la Caja de Jubilaciones por no actualizar las transferencias. El equipo del cordobés analiza las modificaciones introducidas en el capítulo de biocombustibles.

Llaryora estará hasta mañana en la Casa de Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, para monitorear de cerca la marcha de las negociaciones; cinco diputados suyos integran el bloque Hacemos Coalición Federal. Respecto de la movilidad jubilatoria, el nuevo borrador plantea mantenerla hasta marzo y a partir de abril subir los haberes conforme a la inflación.

El diputado nacional Carlos Gutiérrez, hombre muy cercano al exgobernador Juan Schiaretti, dijo: “No le vamos a dar las retenciones, siguen ordeñando la misma vaca y no dicen nada de Tierra del Fuego. No hay un plan productivo de este Gobierno, aumentan también las retenciones industriales y están tirando abajo todo lo construido en mucho tiempo”. En esa misma línea agregó, en declaraciones en Río Cuarto, “no me gusta Milei, ni su gestualidad ni sus ideas. Pero no puedo desconocer que hubo 15 millones de argentinos que lo votaron buscando un cambio”.

La suba de las retenciones generan ruidos hacia adentro del bloque Hacemos Coalición Federal; los representantes de Córdoba entienden que todos los integrantes deben alinearse más fuertemente en contra del incremento que impulsa el Ejecutivo y que solo se modificó para las economías regionales.

Llaryora fue uno de los que habló en la Rosada después de la reunión de Javier Milei con gobernadores.

La posición de Llaryora es la misma de la de su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien anticipó que no acompañará el aumento de retenciones: “El Gobierno repite el error al ponerle un pie en la cabeza de los que producen”.

El Ejecutivo no quiere resignar recaudación luego de haber eliminado los derechos de exportación sobre las economías regionales. Los bloques aliados, sin embargo, ponen reparos sobre el aumento de retenciones al campo y en particular a los derivados de la soja

Llaryora sigue esperando novedades sobre los cambios en ganancias que Milei les prometió a los mandatarios provinciales en la reunión que mantuvieron apenas asumió. El Presidente no avanzó y en los últimos días hubo trascendidos de que presionaba a los gobernadores acerca de que no habría marcha atrás en las modificaciones si no se aprueba la ley ómnibus.

Ganancias es un impuesto coparticipable y los cambios de Sergio Massa -que no fueron acompañados por Córdoba- implican menos recursos para las provincias. En Córdoba, por el momento, no hay ningún avance respecto de la posibilidad de cuasimonedas como las que aprobó La Rioja. Pero insisten en que la baja de giros nacionales más la recaudación propia, es “difícil de sostener”.