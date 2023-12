escuchar

La aceleración que le imprimió Javier Milei a los primeros días de su Presidencia, primero con la implementación del protocolo antipiquetes y casi de inmediato, con el megadecreto de desregulación de la economía, puso a los sectores que buscan encarnar la oposición al gobierno libertario en la necesidad de adelantar su posicionamiento, en buena medida porque observan una confrontación política inminente , que a priori hubieran preferido postergar para después del verano.

Desde Sergio Massa, que perdió el balotaje con Milei pero que les recuerda a sus interlocutores que ganó la primera vuelta -la que cuenta para las bancas del Congreso-, pasando por Martín Lousteau -que no pudo con Jorge Macri en la Ciudad aunque luego se alzó con la jefatura de la UCR-, siguiendo por Axel Kicillof -el delfín de Cristina Kirchner que obtuvo la reelección en la Provincia- y llegando hasta Horacio Rodríguez Larreta, todos buscan un lugar bajo el rótulo de la nueva oposición .

A la par que se sorprenden por la audacia de Milei, a quien también consideran temerario porque tiene “un bajo anclaje político e institucional” para impulsar reformas estructurales, los referentes de la nueva oposición intercambian impresiones en forma reservada , pero todavía están lejos de articular una estrategia conjunta. Se entiende: Massa vienen de ser gobierno hasta hace dos semanas; Lousteau y Larreta fueron opositores desde una coalición que ya no es tal; y Kicillof se quedó sin paraguas nacional.

“Voy a ayudar a ponerle cabeza a un proceso político nuevo” , dice Massa por estos a quien quiera escucharlo. Por las oficinas de la flamante Fundación Encuentro, con sede en el búnker partidario de la Avenida del Libertador al 800, empezaron a desfilar gobernadores, intendentes, sindicalistas y legisladores en busca de precisiones sobre el futuro del tigrense. Con el solo hecho de recibirlos, ya les está dando una señal: no está en sus planes alejarse de la política. Todos se llevaron bajo el brazo un informe sobre las medidas económicas de Milei y, en las últimas horas, también sobre el contenido del megadecreto.

El propio Massa encabezó una primera reunión con diputados peronistas -del FR y del PJ- en la que “se analizó que el incremento de l a presión fiscal de todo el paquete de medidas se proyecta en 2,36% del PIB , lo cual implica una mayor carga tributaria para los trabajadores, jubilados, monotributistas pero también para las Pymes, las economías regionales y la industria”, definió uno de los participantes del encuentro. Allí se los vio al exgobernador entrerriano Gustavo Bordet, al santafesino Roberto Mirabella y al tucumano Pablo Yedlin, entre otros que históricamente son parte del massismo.

En el peronismo, pero también en otros sectores, consideran que el Congreso será uno de los principales enclaves de la oposición en la etapa política que se inauguró el 10 de diciembre. Allí las bancadas de Unión por la Patria (UP) se mantuvieron unidas, a diferencia de lo que sucedió en 2016, cuando el PJ tuvo que regresar al llano tras las dos presidencias de Cristina Kirchner. Incluso, en la Cámara de Diputados sumaron un integrante, el jujeño Guillermo Snopek, quien regresó así a las filas del peronismo nacional tras la escisión que protagonizó este año en el Senado.

“Volvió a la casita de los padres” , graficó un dirigente que siguió el derrotero de Snopek, simbólico porque el PJ anotó entre sus cuentas pendientes la necesidad de fortalecerse en el interior del país, porque la reciente elección confirmó que ya no le alcanza con los votos de la provincia de Buenos Aires para poner un presidente de la Nación. Sin embargo, desde el territorio bonaerense saldrá la oposición más dura a la gestión de Milei. “La idea es plantar bandera y ejercer un criterio político de contraste desde el día 1″ , explicaron en UP la línea que seguirá el gobernador Kicillof, con el aval de Cristina Kirchner.

Kicillof lo dejó en claro en un mensaje a través de la red social X la jornada posterior a la reunión de Milei con los gobernadores. “Se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir “democracia: ¡afuera!” , exclamó. El mandatario kirchnerista tiene, no obstante, una limitación marcada: la canilla de recursos no fluirá desde el ministerio de Economía, que ya no está en manos de su aliado Massa.

El caso Lousteau

En las filas del radicalismo, la gestación del documento titulado “Declaración de la mesa nacional de la Unión Cívica Radical” tras el anuncio del megadecreto de Milei fue tomada como un acto fundacional del nuevo liderazgo de Martín Lousteau. “Consensuó un documento muy categórico que firmaron los 15 miembros de la mesa del partido, que expresan a todas las líneas internas. Fue el primer desafío importante como presidente del partido y marcó el rumbo”, dijeron a LA NACION cerca del senador porteño. “Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática” , advierte el texto.

Más allá de la consolidación de Lousteau como presidente de la UCR, allí también saben que la interna con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) seguirá en estado de latencia. De hecho, los mandatarios provinciales tienen posiciones más cercanas al gobierno nacional, aunque tampoco apoyan el megadecreto. En una postura más directa se ubica, por su parte, el exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien no concuerda con la alianza del macrismo con los libertarios. “Así no. La Argentina necesita reformas, pero no por decreto” , sostuvo en las redes sociales.

Larreta, que perdió la interna de Juntos por el Cambio con Patricia Bullirch -ahora ministra de Milei- mantiene un posicionamiento opositor al gobierno nacional y se diferencia del ala dura del Pro, que dirige Macri. No la tiene fácil, porque algunos dirigentes que fueron de su riñón político, como Diego Santilli, ahora multiplican gestos de empatía libertaria. “Cuando gobernaron firmaron casi 500 DNU en 16 años, siempre atacando al Congreso y a la Justicia. La mayoría de los argentinos eligió un cambio rotundo, hay que acompañar. Van 10 días de gobierno, dejen trabajar al Presidente ”, reclamó el diputado porteño. Pero otros dirigentes, como Miguel Pichetto y Emilio Monzó, claves en el Congreso, parecen más cercanos a la postura de Larreta.

Los dirigentes que van formando la “nueva oposición” al incipiente gobierno libertario son, por el momento, refractarios a la articulación de una estrategia conjunta. Los une antes el espanto más que una visión de futuro común. Pero aunque no lo admitan, ya hubo contactos entre algunos de ellos. Incluso intercambiaron documentos sobre el impacto del DNU de desregulación de la economía . También siguen de cerca la segura judicialización del megadecreto. Y coinciden en una lectura política: los tiempos políticos no serán los clásicos de la relajada temporada estival, ya que el presidente Milei decidió apretar el acelerador a fondo.