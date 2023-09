escuchar

Tras la polémica desatada luego de que el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodism, convocara a todos los empleados de su área a un “paro activo” de la obra pública, varios dirigentes de la oposición, en particular de Juntos por el Cambio (JxC) y de L Libertad Avanza (LLA), cuestionaron el accionar del funcionario de Gobierno para mejorar el desempeño electoral del candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, de cara a los elecciones generales de próximo 22 de octubre.

“Literalmente están utilizando el peso y poder del Estado para condicionar a los trabajadores. No solo son corruptos, también son unos manipuladores que juegan con el miedo de las personas”, acusó por la red social X (ExTwitter) el candidato a jefe de gobierno por La Libertad Avanza, Ramiro Marra.

Literalmente están utilizando el peso y poder del Estado para condicionar a los trabajadores. No solo son corruptos, también son unos manipuladores que juegan con el miedo de las personas.



Hagan lo que hagan, los vamos a sacar. Anda despidiéndote, Katopodis 👋🏻🇦🇷 pic.twitter.com/fdaymYgpFd — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) September 13, 2023

“Hagan lo que hagan, los vamos a sacar. Anda despidiéndote, Katopodis”, cerró el candidato libertario en relación a la medida convocada en la últimas obras por el ministro de Obras Públicas, en plena candidatura presidencial de su par de Economía, Sergio Massa.

El colmo: El kirchnerismo hizo UN PARO contra el voto de la gente.



¿Un paro contra la democracia? ¿En serio? https://t.co/ldYq1cdRQ9 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 13, 2023

Katopodis convocó a todos los empleados de su área a un “paro activo” y él mismo se puso al frente de la convocatoria y de las asambleas. “Muchachos, ¿nos juntamos un ratito”, invitó el ministro a un grupo de obreros que trabajaban en una esquina de Morón.

“Ustedes saben que hay candidatos, sectores que están diciendo que al Ministerio de Obras Públicas hay que cerrarlo, que hay que dinamitarlo. A esta discusión la tenemos que dar entre nosotros, tenemos que defender nuestro laburo”, les dijo el funcionario a los albañiles que lo rodeaban. Son “asambleas de concientización”, informaron desde el Ministerio.

“El colmo: el kirchnerismo hizo un paro contra el voto de la gente. ¿Un paro contra la democracia? ¿En serio?”, cuestionó la exgobernadora bonaerense de Cambiemos María Eugenia Vidal.

Como oposición el kirchnerismo le hace paros al gobierno. Eso lo vimos muchas veces. Ahora hay una novedad: cuando gobierna el kirchnerismo le hacen paros preventivos a la oposición que puede ganarle.

Ministro Katopodis, como decía el General, "del ridículo no se vuelve". — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 13, 2023

“Como oposición el kirchnerismo le hace paros al gobierno. Eso lo vimos muchas veces. Ahora hay una novedad: cuando gobierna el kirchnerismo le hacen paros preventivos a la oposición que puede ganarle. Ministro Katopodis, como decía el General, ‘del ridículo no se vuelve’”, apuntó el diputado de JxC Mario Negri.

“Totalmente ilegal. Las empresas no deben permitir la interrupción del trabajo. No hay ley que ampare este mamarracho. No los dejen entrar”, expresó la dirigente cambiemita Florencia Arietto.

Totalmente ilegal. Las empresas no deben permitir la interrupción del trabajo. No hay ley que ampare este mamarracho. No los dejen entrar.- https://t.co/6Qi63PUF4l — María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) September 13, 2023

Pese a la polémica que generó la convocatoria, el propio Alberto Fernández se sumó este miércoles a la medida de fuerza, tras un acto que encabezó en Merlo, al oeste del conurbano. “Para nosotros la Argentina no es Puerto Madero, la Argentina es toda”, señaló el mandatario al reivindicar la distribución federal de la obra pública bajo la gestión de Katopodis.

En serio un paro activo de la obra pública? El ministro Katopodis y el presidente Fernández creen que así ayudarán a Massa a ganar? Viven en una realidad paralela. La obra pública K es sinónimo de corrupción. Despierten del sueño populista señores del gobierno. pic.twitter.com/L06beR1ntC — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) September 13, 2023

Tras ello, el arco opositor también cuestionó el apoyo del Presidente a la convocatoria de Katopodis. “En serio un paro activo de la obra pública? El ministro Katopodis y el presidente Fernández creen que así ayudarán a Massa a ganar? Viven en una realidad paralela. La obra pública K es sinónimo de corrupción. Despierten del sueño populista señores del Gobierno”, apuntó la diputada radical Karina Banfi

“Esto del ministro Katopodis que detiene a la gente que está haciendo su trabajo en la obra pública que pagamos todos, para hacer campaña electoral”, señaló, por su parte, la extitulst de la Oficina Anticorrupción durante el macrismo, Laura Alonso.

Esto del Ministro Katopodis que detiene a la gente que está haciendo su trabajo en la obra pública que pagamos todos, para hacer campaña electoral https://t.co/QnnY25Uc66 — Laura Alonso 🇦🇷🇺🇦 (@lauritalonso) September 13, 2023

Por su parte, la diputada radical Carla Carrizo también rechazó la iniciativa y apuntó duramente contra el funcionario de gobierno. “Lo del ministro Katopodis es gravísimo. Fascismo explícito. Repudio absoluto a esta idea de “paro activo” en una decisión que concentra lo peor de la mala praxis de la dirigencia: apropiación de lo público; abuso de poder, intimidación y coerción. ¿También impunidad? No, denuncia ya”, sentenció Carrizo.

Lo del Ministro Katopodis es gravísimo. Fascismo explícito. Repudio absoluto a esta idea de "paro activo" en una decisión que concentra lo peor de la mala praxis de la dirigencia: apropiación de lo público; abuso de poder, intimidación y coerción. ¿También impunidad? No, denuncia… pic.twitter.com/XEwWHOBLKG — Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) September 13, 2023

“Paro activo”

Katopodis, anunció anoche una llamativa medida en plena campaña electoral para que los empleados que dependen de su cartera en vez de quedarse en la oficina, salgan a las obras que realiza el Estado a contar cómo podrían verse afectadas las inversiones públicas si asume cualquiera de los postulantes opositores: Patricia Bullrich, de JxC; o Javier Milei, de LLA.

“Decidimos en el Ministerio de Obras Públicas realizar un paro activo en las obras de todo el país, un paro activo en defensa de la obra pública desde las 10 de la mañana, por 30 minutos. Todos los funcionarios del ministerio: arquitectos, ingenieros, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas, van a estar en un puente, en una ruta, en la obra de una universidad, en una planta potabilizadora de agua, hablando con los trabajadores”, indicó Katopodis ayer por la noche en C5N.

“Con Macri los trabajadores vieron qué significaba parar la obra pública. La obra pública no la va a hacer el Fondo Monetario Internacional (FMI), ni los grupos poderosos de la Argentina, ni el mercado. La hace el Estado; la hizo con Néstor, la hizo con Cristina, la hace hoy con Alberto y la va a hacer con Massa”, dijo. Luego, concluyó: “Acá la oposición nos quiere convencer de que la Argentina no necesita obra pública, eso queremos discutir”.

LA NACION