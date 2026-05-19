La oposición denuncia el cierre de 25.000 pymes y activa una protesta contra Milei

Agrupaciones políticas vinculadas al peronismo y sindicatos se unirán este miércoles en un reclamo conjunto contra el gobierno de Javier Milei por el cierre de 25.000 pymes en todo el país. Impulsada por el gremio estatal de ATE, la protesta tendrá como epicentro el cruce entre la avenida General Paz y San Martín, en el límite de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Habrá un acto sobre la calle 25 de mayo, del lado bonaerense.

La estadística sobre la caída de las pymes surge de un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detectó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 hay 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total. En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso.

“En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional e integrante del Frente Sindical Unidos (Fresu), un brazo sindical que se abrió de la CGT con la intención de forjar un perfil más combativo.

“En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, agregó el dirigente estatal.

Además, la movilización contará con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales. Participarán, entre ellos, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y representantes de asociaciones gremiales, universidades, el INTI, empresarios y sindicatos. Se firmará un documento en defensa de la pymes y pondrán en marcha un plan de acción.

En paralelo, este miércoles también habrá un reclamo nacional de los gremios de médicos en pedido de una recomposición salarial.