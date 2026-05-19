Manuel Adorni debe concurrir al Senado este mes y pone incómodo a casi todo el oficialismo

El tema los descoloca. Cuando se pregunta por Manuel Adorni, en el oficialismo se acaba la certeza en las respuestas y empiezan los balbuceos y las dudas. La sola posibilidad de pensar que deba presentarse en el recinto del Senado descoloca a los líderes de La Libertad Avanza (LLA), que no quieren saber nada con tener que lidiar con una nueva exposición pública del jefe de Gabinete y sus correrías patrimoniales.

Según lo establece la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso todos los meses, de manera alternada entre ambas cámaras, para brindar un informe sobre la marcha del Gobierno.

Desde que empezó el período de sesiones ordinarias, en marzo, Adorni no ha concurrido al Senado. El 29 de abril pasado se presentó ante la Cámara de Diputados de la mano del presidente Javier Milei y de Karina Milei por lo que ahora, en mayo, debería hacerlo en el Senado. En marzo, el jefe de Gabinete logró esquivar su responsabilidad constitucional.

Javier Milei, Pablo Quirno y Karina Milei en la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni Santiago Oroz

Con estos antecedentes como mascarón de proa, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), presentó una nota en la que le reclama a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que establezca la fecha para que el jefe de Gabinete se haga presente ante la Cámara alta.

“Considerando que, durante el mes de abril del corriente año, el Jefe de Gabinete de Ministros brindó su Informe sobre la marcha del gobierno ante la Cámara de Diputados, corresponde que el citado funcionario concurra a este Senado durante el mes de mayo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional”, señala en el escrito.

Acto seguido, Mayans suma presión. “Por tal motivo, solicitamos a esa Presidencia que fije la fecha (que deberá ser durante el mes en curso) en que el Jefe de Gabinete de Ministros deberá concurrir a este Senado de la Nación a brindar su próximo Informe”, concluye el líder de la principal bancada opositora de la Cámara alta.

La nota fue presentada el 8 de mayo y sigue sin respuesta por parte de Villarruel que, como es de público conocimiento, tiene roto todos los puentes con la Casa Rosada y cada día se anima un poco más a criticar de manera abierta, siempre a través de las redes sociales, a los funcionarios del Gobierno. Adorni está en la lista de los que han merecido queja de la vicepresidenta en sus réplicas a los embates ordenados por la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei.

En el bloque oficialista, que conduce Patricia Bullrich (Capital), la sola mención de la posibilidad de que Adorni pueda concurrir al Senado genera incomodidad. Salvo el pequeño grupo de “karinistas” de paladar negro, que ni siquiera se atreven a sacar los pies del plato en privado por miedo a la delación de sus propios compañeros, al resto de los senadores libertarios la permanencia de Adorni en su cargo es una pesada loza política que no les gustaría tener que cargar.

“Uff, no sé, no tenemos nada decidido porque nadie quiere hablar del tema”, respondió un senador ante la consulta de este diario sobre la posibilidad de que el jefe de Gabinete deba concurrir el Senado. “No pensamos todavía en eso, estamos ocupados en otros temas”, contestaron en cercanías de la jefatura de la bancada de La Libertad Avanza.

La situación de Adorni, que sigue sin explicar de manera debida la revelaciones del incremento de su patrimonio desde que se convirtió en funcionario, ya fue motivo de cortocircuitos con el oficialismo del Senado.

Hace dos semanas, Bullrich puso en crisis la estrategia de cerrada defensa al jefe de Gabinete al pedirle a Adorni, de manera pública, que “de manera inmediata” presente su declaración jurada para terminar con todas las acusaciones y especulaciones.

El reclamo de la senadora provocó el enojo de Karina Milei, principal sostén político del jefe de Gabinete desde que estalló la crisis, y obligó a que el propio Javier Milei tuviera que salir ante los medios a respaldar a su funcionario e iniciar un nuevo raid de enojos y frases destempladas contra el periodismo.