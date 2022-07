La oposición frena en Diputados el proyecto de ficha limpia para que Cristina Kirchner “no se victimice”

El proyecto de ley de ficha limpia, una de las banderas que la oposición se proponía impulsar durante el segundo semestre del año, comenzó a perder impulso en la Cámara de Diputados. La razón es, paradójicamente, la situación judicial de Cristina Kirchner: varios opositores advierten que avanzar en la iniciativa que prohíbe la postulación de aquellas personas con sentencia confirmada podría convertirse en una excusa para instalar a la vicepresidenta como “víctima” de una proscripción , así, aumentar las chances electorales del kirchnerismo el año próximo.

El 1° de agosto comienza el alegato del fiscal en el juicio que involucra a Cristina Kirchner en el caso Vialidad. Se estima que a fin de año el Tribunal Oral Federal 2 emitirá su veredicto y, según advirtió la propia vicepresidenta en su última diatriba contra la Corte Suprema, “la condena ya está escrita y firmada”. Esto no impediría que la vicepresidenta pudiera competir por un cargo electivo el año próximo para preservar sus fueros, pues restaría un largo camino procesal hasta que la condena quedara firme en todas sus instancias . Salvo que, en tiempo récord, el Congreso sancionara la ley de ficha limpia.

Esta posibilidad aparece remota. Es una cuestión de oportunidad política: si bien la mayoría de los bloques opositores coincide en el espíritu del proyecto –que evitaría que aquellas personas condenadas en la Justicia obtengan fueros que impidan su detención-, algunos sostienen que este no es el momento indicado para darle curso.

“No tiene sentido darle aire a este debate pues no haríamos otra cosa que favorecer a Cristina Kirchner y alimentar su relato de que se la intenta proscribir el año próximo. A Cristina hay que ganarle en las urnas, no prohibiéndole que compita”, enfatizan voceros de los interbloques Federal y Provincias Unidas, dos bancadas claves a la hora de dar quórum y votos a las iniciativas opositoras en la Cámara de Diputados.

Pese a ello, Juntos por el Cambio promete que batallará por la ficha limpia en las candidaturas. El proyecto ha sido una de sus principales consignas de campaña y no van a claudicar, aseveran en Pro, la UCR y la Coalición Cívica. “Más allá de la situación judicial de la vicepresidenta hay que avanzar”, enfatizan Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan López, sus jefes de bloque.

De hecho Ritondo, precandidato a gobernador bonaerense de Pro, hizo del proyecto de ficha limpia una bandera de campaña. “Las boletas de candidatos no deben ser una bolsa de delincuencia”, enfatiza en cada una de sus incursiones proselitistas. “La demanda social exige transparentar la política. Si bien tenemos una oportunidad inmejorable, no depende solamente de la voluntad de Juntos por el Cambio, sí de otros bloques de la oposición. Hay que entender que no es un proyecto contra nadie”, insiste.

Su fuerza política ya presentó iniciativas en ese sentido en más de medio centenar de municipios bonaerenses y ya fue aprobada en una veintena de localidades: Adolfo Alsina, Arrecifes, Ayacucho, Bahía Blanca, Chacabuco, Coronel Rosales, Lezama, Lincoln, Mercedes, Presidente Perón, Ramallo, Rauch, Punta Indio, Rojas, San Antonio de Areco, San Isidro, Tornquist, Tres de Febrero y Pinamar.

“Queremos que Ficha Limpia sea ley a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en todos los municipios, para elevar el estándar ético de quienes ocupan cargos políticos en representación de los ciudadanos”, enfatiza Silvia Lospennato, primera impulsora de la ley en el Congreso. En la actualidad hay cuatro provincias con ley de ficha limpia aprobadas en sus Legislaturas: Mendoza, Salta, Chubut y Jujuy.

En Córdoba, uno de los bastiones de Juntos por el Cambio, se desarrolló el mes pasado el I Congreso Federal de Ficha Limpia, impulsado por el Movimiento Ficha Limpia que encabeza Gastón Marra. Más de 400 personas asistieron al Congreso. “Fue una movida importante, nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a insistir en su tratamiento”, prometió Negri.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con la boleta única de papel –que logró el apoyo casi unánime de la oposición-, el proyecto de ficha limpia todavía no encuentra la mayoría para ser aprobada en Diputados. El año pasado, Lospennato pidió su tratamiento sobre tablas e intentó forzar su debate en comisión; el rechazo oficialista y de la izquierda lo impidió. El contexto actual, con una vicepresidenta que busca victimizarse por su situación judicial, hace más difícil el ya complejo arte de articular los consensos.