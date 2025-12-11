La oposición intima al Gobierno a reingresar por Diputados el proyecto de reforma laboral

Tras la presentación del proyecto de Modernización Laboral, la oposición cuestionó en duros términos la decisión del gobierno de javier Milei de enviar la iniciativa al Senado. Advierten que el proyecto -que modifica cargas y constribuciones- debe ser ingresar por la Cámara de Diputados, según la Constitución. Ya presentaron una intimación legal.

Estaban Paulón, diputado de Provincias Unidas, intimó este jueves por a tarde al Gobierno, por medio de una carta documento dirigida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, para remitir el proyecto de Modernización Laboral a la Cámara de Diputados.

“Acabamos de intimar a Victoria Villarruel y Manuel Adorni para que retiren el proyecto de ley de Modernización. El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones, además de modificaciones en Ganancias e IVA. Su ingreso por el Senado solo responde al capricho de Patricia Bullrich de “capitalizar” su posible aprobación", apuntó Paulón en alusión a la intención de la jefa de la bancada de LLA en la Cámara Alta de tratar el proyecto la semana que viene, a fines de asegurarse su media sanción antes de fin de año.

MAL ARRANQUE: LA REFORMA LABORAL DEBE IR A DIPUTADOS



Acabamos de intimar a @VickyVillarruel y @madorni para que retiren el proyecto de ley de Modernización Laboral y la presenten donde corresponde, @DiputadosAR

El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de… pic.twitter.com/cNHntL7SNR — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) December 11, 2025

Según argumentó Paulón en la carta documento, la Cámara de Senadores no puede ser la cámara de origen para el tratamiento inicial del proyecto “puesto que el mismo posee materias -impositiva- que es competencia expresa de la Cámara de Diputados”. De acuerdo al diputado del bloque federal de Provincias Unidas, el accionar del Gobierno va en contra del artículo 52 de la Constitución.

“Siendo además que el régimen laboral constituye derecho de fondo, tal como lo establece el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, y es de práctica constitucional que la cámara originaria sea la que representen al Pueblo de la Nación, como consecuencia, la Cámara de Diputados”, concluyó.

LA CONSTITUCIÓN NO SE NEGOCIA.



El proyecto de Reforma Laboral NO puede entrar por @SenadoArgentina.



El Gobierno ingresó hoy un proyecto que incluye cambios impositivos en IVA y Ganancias y derogaciones de leyes tributarias.



¿Y saben qué? Eso viola la Constitución. El artículo… pic.twitter.com/FQzlMOX1QY — Carolina Moises (@CarolinaMoises) December 11, 2025

Bajo un planteo similar, se expresaron otros legisladores de la oposición, como Carolina Moisés, senadora del bloque peronista Convicción Federal, quien aseguró que la movida del Gobierno “viola la Constitución”, ya que el proyecto incluye cambios impositivos en IVA, de Ganancias y derogaciones de leyes tributarias.

“El artículo 52 es claro: las leyes impositivas deben iniciar en la Cámara de Diputados. No es opinión. No es interpretación. Pretender que el Senado trate este proyecto es saltearse la Constitución Nacional, vulnerar el sistema bicameral y abrir la vía judicial en el procedimiento y tomar competencias que no les corresponden”, indicó. Y tras ello sentenció: “Si el trámite nace torcido, la ley nace muerta”.

¿Por qué la reforma laboral, al incluir un artículo respecto del ajuste por inflación impositivo, debe tener como Cámara de Origen Diputados?



El proyecto de reforma laboral incluye un paquete fiscal.



El artículo 52 de la Constitución Nacional dispone: “A la Cámara de Diputados… pic.twitter.com/keAfzkcdKM — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) December 11, 2025

En tanto, el diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel se sumó a los reclamos y si bien se valió del Artículo 52 para justificar su reclamo, aclaró que los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado han sostenido históricamente que las leyes con materia tributaria pueden ingresar por la Cámara alta.

Sin embargo, luego distinguió que aquellos antecedentes habían establecido un límite constitucional, y es que el proyecto en cuestión “no signifique nueva carga impositiva para otros contribuyentes”. Y entonces advirtió “que el título XIV del proyecto de ley referido a “Modificaciones a leyes impositivas” respeta este criterio, excepto en el artículo 186″.

Y en esa línea concluyó: “En definitiva, el artículo 186 del proyecto de reforma laboral genera un beneficio fiscal para determinados contribuyentes y, en relación con el mismo índice IPC, un perjuicio indirecto para otros que afecta el principio de igualdad ante la ley”.

Milei durante la firma de la reforma laboral Twitter

No es la única discusión que se generó en torno al proyecto de Reforma Laboral rubricado este jueves por el presidente Javier Milei, ni bien arribó de Noruega, donde fue a presenciar la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, entregado María Corina Machado. La iniciativa suscitó un rechazo generalizado por parte de la CGT- pese a la quita de uno de sus artículos más controversiales para el sector gremial, el de las cuotas sindicales.

“El debate de la ley pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo. Lo pretenden hacer con tratamiento exprés. Esta CGT quiere participar del debate. Es un paso más hacia la precarización laboral”, arremetió Jorge Sola, uno de los triunviros de la CGT. En conferencia de prensa, la centra obrera manifestó así su rechazo a la iniciativa y adelantó que se movilizará este jueves 18 Plaza de Mayo, fecha en la que el Gobierno podría intentar avanzar con el proyecto en el Senado.