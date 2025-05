La oposición presiona al Gobierno por las retenciones: busca sacar un dictamen en Diputados para evitar la suba de las alícuotas

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados buscará darle mañana un primer aviso al Gobierno con un dictamen que, a priori, le impediría subir las retenciones al campo. La iniciativa, de avanzar en su trámite parlamentario, promete sumarle presión al oficialismo toda vez que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo advirtieron que el 30 de junio próximo vencerá la baja temporaria de los derechos de exportación (DEX) a los principales cultivos.

En efecto, el ministro Caputo insistió ayer en que el compromiso del Gobierno es reducir las retenciones al campo, pero lo condicionó a que lo permitan las condiciones macroeconómicas y, por ello, no dio fechas. Hace un mes atrás, el propio presidente Milei advirtió a los productores que deberían apurar a liquidar sus cosechas porque a partir del 1° de julio las alícuotas recobrarán los valores previos al 24 de enero pasado, cuando se dispuso la rebaja temporaria.

Las principales centrales agropecuarias encendieron sus luces de alarma ante la eventualidad de una suba de las alícuotas, al tiempo que en el Congreso la oposición –incluso los bloques aliados al oficialismo- comenzó a trabajar en una ley para evitar que eso suceda, aunque todavía no hay acuerdo en un texto común.

“Nuestra voluntad es dictaminar este miércoles; queremos dar una señal frente a una situación que para muchos productores es apremiante con la caída en los precios de los commodities y la cotización del dólar a la baja”, indicó a LA NACION el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Atilio Benedetti.

Empero, aún si esta comisión avanza en un dictamen restaría todavía superar un escollo mayor: la Comisión de Presupuesto. Presidida por el libertario José Luis Espert, difícilmente la convoque para avanzar en un proyecto que atente contra la política fiscal del Gobierno. Sin dictamen de la Comisión de Presupuesto, el proyecto necesitaría los dos tercios de los votos para ser aprobado en el recinto, mayoría que la oposición no tiene.

Si Espert no convoca a su comisión, la oposición no tendrá otra alternativa que llamar a sesión especial y, en el recinto, emplazarlo; solo así lo podría forzar a que la comisión dictamine. Nada que la oposición no haya hecho con otras iniciativas pero que implican demora en los tiempos parlamentarios, lo que beneficia al oficialismo.

Diferencias

Más allá de la voluntad de dictaminar este miércoles en la Comisión de Agricultura, los distintos bloques opositores aún no alumbraron una propuesta común. En su mayoría coinciden en mantener a lo largo del año la rebaja de las retenciones e impedir, por ley, que el Gobierno pueda subirlas. Ese es el denominador común de las iniciativas en danza. Los bloques de la oposición dialoguista –Pro y UCR principalmente- sugieren ir más allá y proponen una ley que establezca, a partir del 1° de enero de 2026, una rebaja gradual de las alícuotas –a partir de los valores actuales- hasta llegar al 0% en cinco años. Un borrador en ese sentido comenzó a circular en las últimas horas entre los miembros de la comisión, pero todavía genera resistencias en el oficialismo y en Unión por la Patria.

“Hay distintas alternativas en estudio. La más básica es la que prohíbe al Poder Ejecutivo a subir las retenciones este año, aunque hay quienes proponen legislar sobre el fondo de la cuestión, esto es, establecer una reducción gradual de las reducciones hasta llegar a cero en un plazo determinado. Esto es más complicado de acordar”, admiten en la comisión.

Lo cierto es que, con la rebaja temporaria que dispuso el Gobierno, las retenciones sobre la soja cayeron del 33% al 26%; las de trigo, maíz, cebada y sorgo, del 12% al 9,5%, y las del girasol, del 7% al 5,5%. La oposición pretende que estos porcentajes no vuelvan a su valor original a partir de julio.

“Consideramos que los valores actuales de las retenciones constituyen un derecho adquirido de los productores que el dictamen, cualquiera sea que se termine por acordar, debería contemplar”, enfatizó Carlos Gutiérrez, diputado de Encuentro Federal y portavoz en la Cámara baja del gobernador cordobés Martín Llaryora. En el mismo sentido se pronuncian los diputados que responden a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Los tres mandatarios de la zona centro del país tienen al campo como base electoral.

Gutiérrez presentó hace tres semanas un proyecto que prohíbe el aumento de las alícuotas que hayan sido reducidas o eliminadas por decreto o resolución administrativa durante 2024 y 2025. Además, dispone que requerirá una ley expresa del Congreso toda modificación de las alícuotas de derechos de exportación aplicables al sector agropecuario y agroindustrial.

En las últimas horas, en tanto, comenzó a correr la propuesta de los bloques dialoguistas que establece que a partir del 1° de enero del año próximo el Poder Ejecutivo reduzca de manera gradual las retenciones a partir de los valores actuales, es decir, con la rebaja. El objetivo es que lleguen a cero en 60 meses (cinco años). El oficialismo ya puso el grito en el cielo: con esta iniciativa se pondría en riesgo el equilibrio fiscal, advierten.