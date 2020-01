La oposición se muestra dispuesta de apoyar al proyecto del Gobierno sobre deuda

Desde Consenso Federal dan casi por hecho su respaldo, mientras que Juntos por el Cambio acompañaría con condiciones Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Laura Serra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2020 • 16:41

Tanto los integrantes del bloque de Consenso Federal, que se referencia en el exministro de Economía Roberto Lavagna, como el interbloque de Juntos por el Cambio -la principal bancada opositora- estarían dispuestos a apoyar el proyecto de ley para la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Extranjera que presentó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que el oficialismo en la Cámara de Diputados pretende debatir en el recinto la semana próxima.

"No hay posibilidad que un programa económico tenga éxito si el Gobierno no llega a un acuerdo con los acreedores. La deuda en la situación actual es impagable y el país no está en condiciones de ir a un nuevo default. Si el Gobierno encara una nueva reestructuración de la deuda, pues hay que darle los instrumentos para ello y, sobre todo, la fortaleza política que confiere el Congreso para estas negociaciones", enfatizaron dos de los miembros del bloque de Consenso Federal a LA NACIÓN.

El oficialismo celebra, pues detrás del apoyo de esta bancada está el guiño del exministro Lavagna, artífice de la primera y más importante renegociación de la deuda de nuestro país en los albores del gobierno de Néstor Kirchner.

El proyecto en cuestión establece las condiciones que propone el Gobierno para encarar una nueva renegociación de la deuda, pero no ofrece detalles sobre la oferta final que se le hará a los acreedores. La intención del Poder Ejecutivo, al enviarlo al Congreso, es exhibir a los acreedores un respaldo mayoritario de las fuerzas políticas locales.

La exigencia de Juntos por el Cambio

La oposición estaría dispuesta, a priori, a otorgar ese aval, aunque Juntos por el Cambio reclamó que el ministro Guzmán asista al plenario de las comisiones respectivas. A su juicio, la iniciativa debería ser debatida en las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, aunque esta última aún no fue conformada. También reclaman la integración de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda.

El bloque de Consenso Federal estaría de acuerdo en las mismas peticiones, aunque se descuenta que acompañará al Gobierno: serán once votos clave para que el oficialismo (en minoría en la Cámara baja) alcance el quorum en el recinto. Igualmente, trascendió que también Juntos por el Cambio estaría dispuesto a dar el debate, aunque definirá su estrategia la semana próxima.

Juntos por el Cambio exige que Martín Guzmán acuda a las comisiones Fuente: Archivo

"No discutimos aún cuál será nuestra postura dentro del bloque, pero en general hay una predisposición a acompañar el proyecto. No podemos dejar al Gobierno sin instrumentos para evitar el default", deslizaron desde la principal bancada opositora.

En Juntos por el Cambio advirtieron, no obstante, que el ministro Guzmán no tuvo necesidad de enviar la iniciativa al Congreso, por cuanto las leyes de emergencia financiera (aprobada el mes pasado) y de administración financiera ya le otorgan facultades al Poder Ejecutivo para iniciar las negociaciones.

"No se explica, salvo por la ligereza e improvisación, que el texto que el oficialismo pretende sancionar no haya sido incluido en la Ley de Emergencia sancionada hace tan solo un mes atrás. El título 2 de esa norma facultaba al Poder Ejecutivo a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública del país. Si el Poder Ejecutivo necesitaba más facultades que las que otorga la ley de Administración Financiera, era ése el momento de plantearlo", advirtió Luis Petri (UCR).