La particular explicación de Juan Grabois para eximir de responsabilidad a Cristina Kirchner por el rumbo del Gobierno: “No, amigo”

Juan Grabois renovó sus críticas contra Alberto Fernández por la realidad social, aunque eximió de responsabilidad a la vicepresidenta Cristina Kirchner por los desaciertos de la a actual administración. El referente del MTE y del partido Patria Grande aseguró en LN+ que no forma parte del Gobierno y que, por ende, la exmandataria “no tiene la culpa” del rumbo de la Casa Rosada.

“Alberto Fernández es un presidente que fracasó. No tenía grandes expectativas en él”, afirmó Grabois en +Entrevistas, el programa conducido por Luis Novaresio. En ese sentido, consideró que la responsabilidad de esa situación recae en quienes “tienen una función en el Poder Ejecutivo nacional”.

“Esos son los que firmaron un papelito, cobran un sueldo, tienen un celular y un chofer de funcionario público”, explicó a continuación. Sin embargo, cuando Novaresio mencionó a la expresidenta, el dirigente social hizo una curiosa distinción: “Cristina no es parte del gobierno, es parte del Poder Legislativo”.

“Cristina es parte del Poder Legislativo. Echale la culpa de todo lo que quieras pero vinculado al poder legislativo”, retrucó.

Juan Grabois en +Entrevistas, con Luis Novaresio

El líder de Patria Grande defendió su postura incluso pese a que varios dirigentes que responden a Cristina Kirchner ocupan lugares claves en la administración como Eduardo “Wado” de Pedro (Ministerio del Interior), Martín Soria (Ministerio de Justicia), Luana Volnovich (PAMI) y Fernanda Raverta (ANSES). Admitió ellos tienen responsabilidad, pero insistió en apartar a la expresidenta de lo ocurrido. “Los que son responsables del Gobierno son los funcionarios”, sumó. Y recalcó: “El Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal”.

Ante la repregunta del conductor sobre cómo llegó Fernández al poder, Grabois sostuvo: “Esa es otra discusión. La coalición política eligió un mal presidente”. Segundos después, replanteó su contestación: “Cristina eligió un mal presidente, se equivocó. Pero no tuvo nada que ver con la gestión. No, amigo”.

“La gestión es de los funcionarios. Si no, las responsabilidades no están delimitadas. Cristina no es funcionara, es presidenta de la Cámara de Senadores. Si Cristina fuera funcionaria, la responsabilizó de que se fue del gobierno con 25% de pobres. Pero el 42% es responsabilidad de este gobierno, no de ella”, afirmó.

“Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hace. Hay que diferenciar la gestión de gobierno de la política”, añadió.

La transformación que necesita la Argentina y el misterio por la fórmula oficial

Para Grabois, el país necesita que “cambie todo”. “Esta todo re contra podrido. La política es una batalla de pequeños egos sin perspectiva. Nadie habla un corno de lo que hay que hacer. Estoy convencido de que transformar eso va a ser un largo camino, porque la estructura institucional y del poder político no va más”, profundizó. En esa línea, sostuvo que hay que “replantear el federalismo”, “reformar la constitución” y “reorganizar el Congreso”.

En medio de la incertidumbre por las candidaturas en el Frente de Todos, subrayó que no declinará su postulación. “No me voy a bajar salvo que nos pongamos de acuerdo con Wado o con alguien de nuestra generación”. “Lo que sí, Massa presidente jamás. Y mucho menos sin una primaría previa”, sentenció.

Sergio Massa y Juan Grabois en el acto del 25 de mayo Santiago Filipuzzi

Decidido a la competencia electoral, admitió que le “gustaría” acompañar como vice a De Pedro, pero reconoció no lo ve posible ya que sería “pan con pan”. Y ahondó: “Para vice de Wado, me gustaría una persona del peronismo de las provincias del norte. Y para mí, una mujer del más alto nivel técnico científico que vive en una provincia lejana” , opinó.

Por otro lado, se mostró absolutamente confiado en que le ganaría una eventual interna a Sergio Massa por la candidatura presidencial. “Si va Massa por un lado y yo por el otro, y somos los únicos dos candidatos, yo creo que le puedo ganar. Por lo menos tengo el 35% en esa interna. Si lo sumas a Scioli, quedo en 20%. Y si lo pones a Wado, pierdo mucho más”, dijo.

En esa línea, puso su condición para acompañar una candidatura del actual ministro de Economía: “Si firma un programa de lotes con servicio para 500 mil personas por cuatro años, otro de pequeños productores hortícolas para que puedan tener su propia tierra y un último de salario básico universal”.

Un Massa “panqueque” y una Bullrich con “pulsiones homicidas”

Al momento de definir a ciertos personajes de la escena política, Grabois reparó una vez más en el expresidente de la Cámara de Diputados y no se guardó nada: “Es un panqueque. El Papa dijo en un momento que hay que desconfiar de los salvadores de una historia y de los que vienen de cinco divorcios políticos. Massa entra en esa misma categoría. Pasó de la UCeDé al menemismo, al kirchnerismo, al antikirchnerismo rabioso y ahora quiere ser la renovación del kirchnerismo”.

Mencionó luego a la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, a quien caracterizó como “una violenta con pulsiones homicidas”. “Es una persona deshumanizada y tiene tracción por lo destructivo. Ella cree que está bien matar, le encantan las armas, está vinculada familiarmente al comercio de armas y se viste de forma militar. Cree que la violencia estatal es el medio legítimo para resolver los problemas sociales y políticos”, detalló.

Patricia Bullrich en Amcham Fabián Marelli

En tanto, no se privó de opinar sobre Javier Milei, el líder del espacio más competitivo según las encuestas. “Es un falso profeta que plantea una profecía que no se va a cumplir pero que genera esperanza”, reconoció.

Y también analizó la figura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien calificó de “mentiroso”. “Se instruye para decir cosas similares a las de Bullrich porque le está pasando el trapo”.

