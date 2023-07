La peculiar respuesta de Santiago Cafiero cuando le preguntaron si Cristina Kirchner estaba “ensañado” con él

escuchar

A más de un mes del cierre de listas, todavía permanecen en el mundillo político las repercusiones y los debates que se abrieron en las distintas alianzas. Los dardos que en su momento le dirigió Cristina Kirchner a Santiago Cafiero y a Victoria Tolosa Paz por las lugares que obtuvieron en la boleta de diputados es uno de los aspectos que todavía genera ruido en Unión por la Patria y del que el canciller no puede rehuir.

En ese contexto, Santiago Cafiero intentó quitarle nuevamente peso a las versiones que indican que la vicepresidenta está “ensañado” con él por resultado de las negociaciones. No obstante, admitió que “hay disputas” dentro del espacio oficialista, dado que “cada uno expresa cosas distintas”.

“No lo sé, tampoco está en mi sensibilidades eso”, sostuvo este miércoles en declaraciones a TN cuando insistieron en que la expresidenta “no lo quiere”. Sin incomodidad visible, el candidato a diputado por Unión por la Patria se excusó en lo que indica “la doctrina peronista” y afirmó que “lo colectivo es más importante que las partes”.

“Los movimientos políticos populares como el peronismo, que tenemos una filosofía, una conducta y una historia muy larga, creemos y confiamos en que cuando se conforma una instancia colectiva, un héroe colectivo, ese héroe, que es el representante máximo del pueblo argentino, eso es mas importante que las individualidades, con lo cual l as sensibilidades que uno pueda llegar a tener quedan de lado ”, amplió.

En esa línea, señaló que todos los espacios que forman parte de Unión por la Patria están “confluyendo en la campaña de Sergio Massa”. “Él dio una instrucción clara, que es que aquellos que tenemos responsabilidad de gestión y una responsabilidad política en la campaña, tenemos que ejercer las dos cosas y es lo que venimos haciendo”, aseguró.

Cafiero insistió en restarle importancia a los cruces. “La descripción de anécdotas es para quienes entienden la política como entretenimiento”, aseveró. “Si alguien dijo algo y otro dijo otra cosa, es parte de este tiempo de la política donde lamentablemente empiezan a ingresar discursos cada vez más picantes y si sos más picante, te invitan a más programas de televisión o tenés más likes en tus redes sociales. Pero eso degrada a la política porque esa no es su función”, evaluó.

“No soy boludo”

Los cortocircuitos entre la exmandataria y el funcionario de Alberto Fernández emergieron luego del cierre de listas. Tres días después de la elección de los candidatos y luego que Daniel Scioli bajara su precandidatura, Fernández de Kirchner se refirió al tema en público con críticas al llamado albertismo. Resaltó que la discusión “se resolvió al darle dos puestos de diputados a la que competía con Axel [por Tolosa Paz] y otra para el ahora canciller [Santiago Cafiero]; en esto terminaron las PASO en la República Argentina”. Cafiero ocupa el quinto lugar de la boleta de diputados nacionales por la Provincia .

Santiago Cafiero en el Consejo del PJ Tomás Cuesta - LA NACION

A raíz de eso se transformó en uno de los principales apuntados por el kirchnerismo antes de que se definiera la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. A pocos días de ese episodio, Cafiero quiso imprimir primero la idea de que ese era un capítulo cerrado, pero después apuntó contra las metodologías de sus compañeros de espacio en un diálogo que mantuvo en Futurock.

“Los cierres de listas son así, se dicen un montón de cosas y después baja la espuma; hoy trabajamos todos juntos”, sostuvo al principio. Pero luego indicó: “No soy boludo, sé que fui un tiro al blanco durante una semana, pero ya está, no pasa nada. No contesté, se aclararon los puntos. Los que saben cómo fue el cierre saben que nada de lo que se contó posteriormente, con las descalificaciones personales, ninguna de esas cosas ocurrieron”, había dicho hace 20 días.

