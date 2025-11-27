La provincia de Buenos Aires se declaró en emergencia económica y sigue la pulseada de los municipios por la deuda

LA PLATA.– El gobierno de Axel Kicillof y la Legislatura bonaerenses declararon este jueves la emergencia económica en la provincia de Buenos Aires y en sus 135 municipios. La medida rige hasta el 31 de marzo de 2027 y forma parte del paquete del Presupuesto 2026, aprobado durante la madrugada.

La Ley Impositiva también recibió sanción, mientras que la Ley de Financiamiento, con pedido para tomar deuda por poco más de 3.000 de dólares, quedó postergada —por ahora— hasta el viernes. Siguen las diferencias sobre el monto que se transferirá de manera directa a los municipios.

En el texto aprobado se advierte que la emergencia económica tanto de provincia como de los 135 municipios responde a “la profunda recesión y el incumplimiento, la demora o la detracción por parte del Estado Nacional de transferencias automáticas y no automáticas”, lo que —según la ley— vulnera el federalismo fiscal y compromete la prestación de servicios esenciales “en detrimento de los bonaerenses”.

Qué se aprobó

Esta madrugada la provincia de Buenos Aires aprobó gastos por 43 billones de pesos. Además, mediante leyes autónomas, se aprobaron los presupuestos de las cámaras de Diputados y Senadores, que representan el 0,9% del total, unos $387.000 millones, votados a libro cerrado y sin difusión del detalle de gastos.

Aún queda pendiente la Ley de Financiamiento, ya que el gobernador Axel Kicillof solicitó autorización para tomar 3035 millones de dólares de deuda, destinados en buena parte a cancelar obligaciones heredadas.

“El Presupuesto y la Ley Impositiva son dos leyes importantes. Falta la Ley de Financiamiento”, dijo Gustavo Pulti, desde Unión por la Patria. “La provincia no debería tener problemas para financiarse con un tercio del dinero que le quitó Nación, ya que se participa a los 135 municipios y se les garantiza un fondo no supeditado al mercado”, agregó.

kicillof junto a Federico Otermin y Daniela Vilar en Lomas de Zamora NICOLAS ABOAF

La discusión que frenó el avance de la Ley de Financiamiento gira en torno al Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. Aunque el martes se había alcanzado un dictamen para crear un fondo de $352.000 millones, persisten diferencias sobre el monto que se transferirá de manera directa a los municipios, más allá del endeudamiento final que tome la provincia.

“Quisieron reducir el monto fijo de 180.000 millones a 30.000 millones de pesos. Es inaceptable”, dijo a LA NACION un legislador de UCR+ Cambio Federal, bloque que acompañó en general las leyes Impositiva y de Presupuesto.

En la versión original, el artículo 3 destinaba el 8% de un endeudamiento de 1990 millones de dólares a los municipios. Luego, el Ejecutivo aceptó que ese porcentaje se aplique sobre el total del endeudamiento de 3045 millones de dólares. Aun así, subsiste una interna dentro de Unión por la Patria, especialmente con La Cámpora: ese sector afirma que el monto real de endeudamiento solicitado por Kicillof asciende a 3685 millones de dólares, más que los US$3035 millones informados por el ministro de Economía, Pablo López.

Acuerdos parciales y negociaciones abiertas

El miércoles, poco antes de la sesión, Kicillof se reunió con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, dirigente que responde a Máximo Kirchner. Allí sellaron el apoyo al Presupuesto y a la Ley Impositiva, y resolvieron que la discusión sobre la presidencia de la Cámara baja y el bloque de Unión por la Patria continuará los próximos días, junto al debate de la Ley de Financiamiento.

En tanto esta madrugada se aprobó la Ley Impositiva que trae modificaciones: se incorporó una alícuota del 9% a la renta que las entidades financieras obtengan por la compra de títulos públicos emitidos por la Nación.

Es un impuesto que no aplica a los bonos lanzados por otras jurisdicciones provinciales o CABA; tampoco por los municipios de cualquier lugar del país. Incluso no alcanza a las obligaciones negociables de las compañías que salen al mercado en busca de financiamiento.

El impuesto sobre la operatoria en el mercado de capitales aparece en el artículo 99 de la Ley Impositiva. Allí se establece una modificación en el artículo 207 del Código Fiscal de la provincia. Es el que determina las exenciones para abonar Ingresos Brutos en el rubro financiero. El original dice que no estarán exentos los agentes de bolsa y los intermediarios. La modificación finalmente sancionada agregó: “Tampoco se encuentran alcanzadas por la exención las entidades financieras en las operaciones con títulos emitidos y/o que se emitan en el futuro por la Nación, sus rentas y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria”.

“Es demencial”, dijo desde el Pro el diputado Matías Ranzani. El bloque, que se opuso a la modificación de ingresos brutos aprobada por mayoría, pidió que Kicillof no promulgue ese artículo.

En tanto, desde el Poder Ejecutivo se destacó que la nueva ley Impositiva habrá una reducción nominal en el 75 por ciento de los vehículos radicados en provincia y que no habrá cambio en las boletas del inmobiliario rural y urbano.