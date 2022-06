La RAE le respondió a Axel Kicillof tras sus dichos sobre el lenguaje inclusivo en un acto escolar

La Real Academia Española (RAE) cruzó este jueves al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por haber defendido ayer el uso del lenguaje inclusivo y llamado a “rebelarse” contra España a alumnos de primaria al afirmar: “No nos van a explicar las palabras que usamos”. En declaraciones radiales, el filólogo Darío Villanueva Prieto, exdirector de la institución cultural y académico de número desde 2007, consideró “inconsistente” y “anacrónica” la postura del economista y manifestó especial preocupación por el contexto en que la expresó.

Al ser consultado en Radio Mitre sobre los dichos del gobernador, el catedrático sostuvo: “Me parece una declaración inconsistente y por otra parte anacrónica, porque el español es la lengua que hoy es no por la colonia, sino por la independencia. Cuando se producen las independencias a partir de 1810, los lingüistas han acreditado que en América sólo había un 20% de ciudadanos que hablasen español, de manera que las repúblicas fueron las que tomaron la decisión de que la lengua oficial de la naciente institución republicana, que era la Nación, tenía que ser esta lengua”.

Tras ello agregó: “A partir de ahí viene un proceso de consolidación de una lengua muy unitaria en lo fundamental, en donde los españoles representamos solo el 8% de los hablantes y toda la política lingüística que se lleva es panhispánica. Es decir, la gramática que se publicó en el año de 2009, que es monumental, es marcadamente panhispánica: establece un español de todo el mundo, no un español de la península ibérica y de las islas de nuestros archipiélagos. En fin, yo lamento mucho ese tipo de declaraciones por parte de una persona que tiene una gran responsabilidad política y sobre todo hablando con jóvenes”.

Con una experiencia como profesor universitario de casi 50 años, Villanueva Prieto consideró que transmitir “moneda falsa” a los alumnos es “problemático”. Sin embargo, se manifestó optimista al considerar que “los jóvenes tienen su cerebro abierto, muy fértil y muy fecundo, y tienen su propio criterio”. “No hay nada que contribuya más a que los jóvenes hagan lo que realmente quieren que alguien les diga lo que tienen que hacer”, evaluó.

Kicillof llamó a los chicos a rebelarse: Desde España no nos van a decir las palabras que usamos

A continuación, al académico de la RAE le preguntaron puntualmente sobre la extensión del uso del lenguaje inclusivo a nivel mundial. Entonces, analizó que este es un debate que no solo atañe a la Argentina y a España, sino que se da “en todas partes” y abarca a diferentes lenguas. “Todo comenzó, por ejemplo, en los años 80 del siglo pasado en Estados Unidos, donde se empezó a discutir que no se podía decir woman (mujer) porque lleva la sílaba ‘man’, que significa hombre”, comentó y agregó: “Por supuesto son pretensiones que no triunfan, porque a mí me recuerda a ‘Cambalache’, de [Enrique] Santos Discépolo (...) Son cosas que resultan verdaderamente estrambóticas y que atentan contra algo que es el sentido común lingüístico. Todos los hablantes de un idioma nos sentimos con todo derecho dueños de él y por lo tanto que no nos lo toquen, que no nos anden jugando con cosas tan serias como la lengua que mamamos en nuestra familia y es la que nos sirve para constituirnos como personas y como ciudadanos”.

Con relación a la postura de la institución a ese respecto, recalcó que “la RAE no permite en absoluto” la utilización del lenguaje inclusivo. Sin embargo, aclaró: “También es importante entender la identidad como comunidad y no como diferencia. Hoy parece que el reivindicar mi identidad significa separarme de los demás, pero la palabra identidad viene de idéntico, e idéntico significa ‘lo común y similar’. Y la lengua, en nuestro caso, es una lengua que mantiene una gran unidad, es un ejemplo extraordinario de esto”.

Así las cosas, Villanueva Prieto aseguró que “en absoluto” se le falta el respeto a alguien cuando se utiliza, por ejemplo, la palabra “todos”, ya que “hay muchas lenguas que tienen el masculino como genérico inclusivo”. “La gran mayoría lo hace así. Pero por ejemplo hay algunas pocas que yo conozco en donde el genérico no es el masculino, sino el femenino. Una de ellas es el guajiro que se habla en la costa venezolana. ¿Y qué ocurre en la sociedad que habla guajiro? La condición de la mujer es incomparable con la condición de la mujer en nuestros países, en la Argentina, en España, en los países civilizados y desarrollados. Es decir que pensar que por decir ‘todos’ se está excluyendo, ofendiendo o lanzando a la preterición a la mujer, no se sostiene en modo alguno”.

Lo dichos de Kicillof

Ayer, durante un acto de promesa de lealtad a la bandera argentina, Kicillof se diferenció de la Ciudad sobre el uso del lenguaje inclusivo y llamó a un centenar de alumnos de cuarto grado a rebelarse: “Hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, desde España no nos van a explicar las palabras que usamos”.

Sin mencionar específicamente al empleo de la e, la x y la @, el gobernador sostuvo a días de que el gobierno porteño anunciara la regulación de lenguaje inclusivo en las aulas: “No nos gusta, chicos y chicas, prohibir. Nos gusta que puedan expresarse, decir lo que sienten, ser libres”.

Previo a ello, el funcionario les había hablado a los estudiantes acerca de la rebeldía que caracterizó a Manuel Belgrano cuando decidió crear la bandera nacional pese a que no contaba con todo el apoyo. “Porque la rebeldía para mí no es hacer lo que a cada uno se le canta. Él [por Belgrano] no lo hizo para encontrar la fama, lo hizo para que le llegue a los demás”, afirmó entonces y remató: “Y acá, en la Provincia, también rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere, expresar lo que uno siente”.