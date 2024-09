La reacción de Grabois tras ser increpado en Ezeiza y la intervención de la PSA

Escuchar

“Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca”, fue lo primero que dijo el dirigente social Juan Grabois tras ser protagonizar un cruce con hombres y mujeres que lo increparon y lo acusaron de haber robado. Tuvo que intervenir la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que lo alejó del lugar a fuerza de empujones, mientras le gritaban ¡Andá con el Papa, hijo de puta!”, “ladrón”.

Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2024

Un rato después, el dirigente habló de “fascistas” que “agreden a uno entre muchos para atemorizar a todos”. “Los gorilas son iguales. Es un triste y cobarde estilo de vida. Esta es la versión civil del policía gaseando a una niña o garroteando a un jubilado”, arremetió Grabois.

“No robé, no abusé de ningún privilegio, no le pegué a un jubilado, no le saqué el pan a un niño, no traicioné mis convicciones ni a mis compatriotas ¿Me tengo que dejar correr? ¿Tengo que bajar la cabeza e irme? ¿Tengo que dejar de ir al supermercado o a tomar un café? De ninguna manera…”, prosiguió en su defensa desde sus redes sociales. Además, justificó su reacción: “Tengo sangre, me enojo, es cierto… pero no es solo calentura. Estoy convencido de que la peor estrategia es dejarse amedrentar. Hay que bancar los trapos, siempre”.

Los fascistas siempre tuvieron la misma estrategia. Agreden a uno entre muchos para atemorizar a todos. Los gorilas son iguales. Es un triste y cobarde estilo de vida. Esta es la versión civil del policía gaseando a una niña o garroteando a un jubilado.



El problema es cuando… — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2024

“Perdón si ofendí a alguien injustamente. Gracias a todos los que me transmitieron su apoyo. Nos vemos en la lucha”, cerró el dirigente. Indignado, Grabois respondía una y otra vez en medio del hall del Aeropuerto: “¡Alguien de acá que me diga a quién le robé! ¡Señora, dígame a quién le robé! Que alguien me diga a quién le robé”. Quienes lo increpaban seguían propiciándole insultos en la terminal aeroportuaria: “A los pobres les robaste”, “te robaste todo”, “¡a todos los argentinos les robaste, a todos!”. Los policías, en tanto, seguían haciendo fuerza para separar a Grabois del resto de los pasajeros y llevarlo hacia la salida.

Según pudo saber LA NACION, que intentó comunicarse con él, Grabois, que volvía de Roma tras su visita al Papa, comenzó a ser insultado en Migraciones. “Yo le robé a nadie”, gritaba el dirigente que fue precandidato presidencial de Unión por la Patria en las últimas elecciones. “No te votó nadie, infeliz”, le enrostró un hombre vestido con camiseta blanca. “Le fuiste a mentir al Papa, sinvergüenza. No le contaste la verdad”, insistió. El dirigente social, que ya tuvo episodios similares en otras oportunidades tuvo que ser contenido por al menos cinco efectivos de la PSA que lo rodearon para evitar que el episodio pasara a mayores.

En otro video quedó registrado cuando Grabois, ya en la salida del Aeropuerto, logró subir a un vehículo para retirarse del lugar luego de intercambiar entredichos con más personas. “No tengo miedo. Nunca le robé a nadie”, continuó mientras intentaba acercarse al nutrido grupo que lo descalificaba, algo que trataban de impedir los uniformados de la PSA y un colaborador suyo.

