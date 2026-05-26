La reacción de Jaldo ante la polémica por la ausencia de Tucumán en un mapa difundido por Milei

El gobernador de Tucuman, Osvaldo Jaldo, se metió este martes en la polémica de los últimos días en redes sociales por la ausencia de esa provincia en un mapa sobre el crecimiento de la actividad económica que había sido difundido por el presidente Javier Milei, y pidió “no faltarle el respeto” a las jurisdicciones del país.

“Quiero pensar que ha sido un error, un error pero grave. Hacer desaparecer las provincias de un plumazo del mapa de la República Argentina tiene una gravedad enorme. Ese mapa pasó por la mano de muchos funcionarios nacionales y parecería que nadie se dio cuenta que faltaba Tucumán, que a Santa Fe le faltaba una parte y que no estaban las Islas Malvinas”, expresó Jaldo a través de un comunicado.

El polémico tuit de Fernando Iglesias difundido por Milei

Y añadió que esa publicación, que además de Milei fue difundida por varios libertarios en redes sociales, “refleja una falta de interés del Gobierno nacional por las provincias en general y por Tucumán en particular”.

La publicación de la polémica

El posteo pertenecía a la cuenta @Emanem, que dice representar a “consultores, encuestadores y analistas con 150 colaboradores en todo el país”.

Esa publicación consignaba que, desde marzo de 2025 a marzo del 2026, las provincias que mayor actividad económica habrían registrado fueron “Neuquén (11,7%); San Juan: (7,2%) y CABA: (6,8%)”, mientras que la provincia de Buenos Aires y Formosa habrían sido las que menos resultados obtuvieron, con “0,2% y 1,3%”, respectivamente.

El posteo, difundido también por el embajador argentino ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, fue reposteado también por el propio Milei.

Sorprendió que el mandatario se expresara en estos términos dado que suele ser aliado del Gobierno nacional en el Congreso, donde el bloque Independencia acompaña los proyectos del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados.

Jaldo pidió mayor responsabilidad a quienes asesoran al mandatario. “Por Dios, que sean más responsables, por favor, no le falten el respeto a las provincias. Cuando se toma una medida de esas características, para cuidar al Presidente tiene que haber alguien responsable que conozca el país, que conozca las provincias y, si es mucho pedir, alguien que conozca Tucumán”, concluyó.

Otros cruces

No fueron los únicos que intercambiaron críticas por la publicación. El propio Iglesias, al observar el error, redobló la apuesta y sostuvo que “los peronistas se quejan de que desapareció Tucumán del mapa. Así es. Había una vez una provincia que era líder del Norte, primera en la producción industrial del interior, con una universidad extraordinaria y que dio a políticos brillantes como Alberdi, Avellaneda y Roca”.

“Después llegó el peronismo y la gobernaron los Alperovich y los Manzur, y se quedó fuera del mapa. Tienen razón”, arremetió.

El posteo de Fernando Iglesias

Al cruce le salió el diputado peronista por Tucumán Pablo Yedlin, exministro de Salud de la gestión del exgobernador Juan Manzur.

“¿Cómo van “las europas”? ¿Vos decís que el gobierno del que ‘ahora’ orgullosamente sos parte ‘desapareció’ la provincia de Tucumán del mapa porque ya no merece estar? Somos una provincia en el centro del NOA que fue eje del tránsito con el virreinato del Alto Perú, éramos la sede de las fábricas de carretas, algo así como las automotrices del momento para Latinoamérica”, rememoró.

La respuesta de Yedlin

Y añadió: “Fuimos junto a Belgrano quienes luchamos con nuestra sangre para marcar la frontera Norte de la patria, y declaramos la independencia de nuestra patria en casa de una vecina”.

“Nuestros artistas han conquistado el reconocimiento de compatriotas y extranjeros. Tu gobierno ha despreciado a Mercedes Sosa, por ‘zurda’ y ‘gorda’, nosotros seguimos venerándola. El peronismo en sus últimos gobiernos a los que haces mención y de los que no sabes nada, construyó hospitales, escuelas, redes de agua, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de líquidos cloacales, nuestros indicadores sanitarios se acercaron a la media nacional, que por otro lado tu gobierno ha empeorado”, añadió.

Y concluyó: “Yo sé que la vara está baja en LLA pero para embajador sos bastante bruto”.

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