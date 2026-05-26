Piden en Diputados conocer la “letra completa” del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro presentó un pedido de informes para que el gobierno de Javier Milei brinde detalles sobre el acuerdo que firmó con el Comando Sur de Estados Unidos para el patrullaje del Mar Argentino.

“Queremos conocer la letra completa del acuerdo, los compromisos asumidos, el alcance militar y operativo, los costos, el equipamiento involucrado y si existen cláusulas de confidencialidad o intercambio de información sensible”, expresó Ferraro este martes desde sus redes sociales, donde compartió la presentación.

El posteo de Ferraro

Para el legislador, que es presidente del partido fundado por Elisa Carrió, “la soberanía, la defensa y la política exterior no pueden quedar envueltas en acuerdos ambiguos ni anuncios sin explicaciones”.

“El Congreso tiene la responsabilidad de controlar, exigir información y garantizar que ningún compromiso estratégico para la Argentina se tome de espaldas a la sociedad”, expresó.

Qué dice el proyecto

La presentación de Ferraro solicita que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, brinde detalles sobre el programa denominado ‘Protecting Global Commons Program’, anunciado públicamente por la Embajada de los Estados Unidos en la República Argentina el 18 de mayo último.

Y requiere que “remita copia íntegra de la ‘Carta de Intención’ suscripta entre autoridades argentinas y estadounidenses en el marco del mencionado programa”, además de informar “qué organismos nacionales participaron de la negociación, elaboración y firma de dicha iniciativa.

También que aclara si ”el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y/o la Jefatura de Gabinete de Ministros emitieron dictámenes técnicos, jurídicos o políticos respecto del acuerdo o programa mencionado”.

Maximiliano Ferraro, autor del proyecto

También se solicita conocer “cuál es el alcance operativo, estratégico y jurídico del programa anunciado”.

Y que se informe “qué tipo de equipamiento será entregado a la República Argentina, detallando especificaciones técnicas, costos, financiamiento y condiciones de utilización.

Que informe también si el programa “contempla presencia de personal extranjero, asistencia permanente, capacitación en territorio argentino o participación conjunta en operativos”, además del “costo presupuestario total estimado para el Estado argentino” y las “áreas geográficas específicas del Atlántico Sur comprendidas”.

El acuerdo

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el 18 de mayo un entendimiento con la Argentina para patrullar la zona marítima del país durante cinco años. El programa busca “impulsar la seguridad marítima en el Atlántico Sur”, según informó la embajada norteamericana.

La asociación incluye la “entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina”.

El contraalmirante Carlos Sardiello, de las Fuerzas Navales del Comando Sur, y el almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada, “firmaron la Carta de Intención que da inicio a esta alianza estratégica de cinco años para defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional”, indicó en aquella oportunidad la Embajada de Estados Unidos.