La reacción de los diarios de Inglaterra tras los anuncios de Milei sobre Malvinas: de la “amenaza” al “nada nuevo”
La prensa británica mostró distintas posturas ante el discurso del Presidente, que anunció una serie de medidas en defensa de la soberanía
- 4 minutos de lectura'
Los principales medios de comunicación del Reino Unido analizaron el anuncio del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas, emitido este jueves por cadena nacional. Parte de la prensa inglesa sostuvo que el reclamo no aportó argumentos novedosos, aunque otra advirtió sobre el posible alineamiento con los Estados Unidos.
The Telegraph, uno de los principales diarios británicos, tituló la noticia con la frase: “Milei: ‘Argentina prevalecerá sobre una Gran Bretaña en declive’”, y afirmó que es necesario prestar atención a los comentarios de Trump, quien insinuó retirar el apoyo al Reino Unido en la materia.
Por otro lado, The Guardian sostuvo: “El presidente Javier Milei afirma que ‘vientos de cambio’ respaldan la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas”, e hizo foco en las menciones del Ejecutivo argentino sobre las empresas hidrocarburíferas, una de ellas británica.
La cadena Sky News difundió un análisis de su corresponsal Mark Stone titulado: “Trump y el petróleo hacen que la declaración de este presidente argentino tenga un impacto diferente”. El periodista afirmó que la declaración del mandatario argentino resultó “contundente”, pero aclaró: “No aportó nada nuevo”.
Stone consideró que sostener que el archipiélago pertenece a la Argentina “es algo del pasado” y agregó: “Es una postura que se remonta a muchos años atrás.”
Aun así, señaló que el escenario presenta un punto determinante a partir de las declaraciones del líder republicano Donald Trump, a quien definió como “un presidente como ningún otro” y “amigo de Milei”, lo que generó incertidumbre sobre si Washington mantendrá su posición de neutralidad.
Por su parte, la cadena BBC sintetizó los anuncios bajo el título: “El líder argentino amenaza con sancionar a las petroleras y reitera su reclamo sobre las Malvinas”, además de destacar la posible instalación de una base en la provincia de Tierra del Fuego.
The Independent por su parte incluyó las declaraciones del ministro de Defensa británico, Wes Streeting, quien sostuvo que el compromiso británico con las islas es “absoluto e inamovible” tras lo que definió como una amenaza argentina.
El anuncio de Milei en su discurso
Tal como informó LA NACION, el Presidente planteó una serie de acciones en pos de la defensa de la soberanía durante la cadena nacional que protagonizó:
- Con la intención de disuadir la presencia de actores extranjeros en las islas y contrarrestar la eventual explotación de los recursos hidrocarburíferos de la zona el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego con la intención de incrementar las capacidades en telecomunicaciones en el sur.
- Por otro lado, anunció la publicación de un decreto reglamentario que busca reunir la información necesaria en Cancillería para impulsar sanciones hacia las compañías o estados que realicen actividad ilegal en la zona.
- Además, se incorporarán declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para “asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin la soberanía nacional.
- También se enviará un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la Ley N° 26.659 con el objetivo de sancionar a las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas.
- No obstante, la ley incluirá el apartado para la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con la intención de proteger el territorio aeroespacial y marítimo de la Nación. “Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las islas Malvinas”, explicó Milei.
- En tanto, el proyecto establecerá un régimen de protección infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. De este modo, “se profundiza en la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”.