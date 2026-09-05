La reacción de los diarios de Inglaterra tras los anuncios de Milei sobre Malvinas: de la “amenaza” al “nada nuevo”

Los principales medios de comunicación del Reino Unido analizaron el anuncio del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas, emitido este jueves por cadena nacional. Parte de la prensa inglesa sostuvo que el reclamo no aportó argumentos novedosos, aunque otra advirtió sobre el posible alineamiento con los Estados Unidos.

The Telegraph, uno de los principales diarios británicos, tituló la noticia con la frase: “Milei: ‘Argentina prevalecerá sobre una Gran Bretaña en declive’”, y afirmó que es necesario prestar atención a los comentarios de Trump, quien insinuó retirar el apoyo al Reino Unido en la materia.

La portada de The Telegraph sobre el discurso de Milei

Por otro lado, The Guardian sostuvo: “El presidente Javier Milei afirma que ‘vientos de cambio’ respaldan la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas”, e hizo foco en las menciones del Ejecutivo argentino sobre las empresas hidrocarburíferas, una de ellas británica.

El titular de The Guardian sobre el discurso de Milei

La cadena Sky News difundió un análisis de su corresponsal Mark Stone titulado: “Trump y el petróleo hacen que la declaración de este presidente argentino tenga un impacto diferente”. El periodista afirmó que la declaración del mandatario argentino resultó “contundente”, pero aclaró: “No aportó nada nuevo”.

Stone consideró que sostener que el archipiélago pertenece a la Argentina “es algo del pasado” y agregó: “Es una postura que se remonta a muchos años atrás.”

El análisis del corresponsal de Sky News

Aun así, señaló que el escenario presenta un punto determinante a partir de las declaraciones del líder republicano Donald Trump, a quien definió como “un presidente como ningún otro” y “amigo de Milei”, lo que generó incertidumbre sobre si Washington mantendrá su posición de neutralidad.

Por su parte, la cadena BBC sintetizó los anuncios bajo el título: “El líder argentino amenaza con sancionar a las petroleras y reitera su reclamo sobre las Malvinas”, además de destacar la posible instalación de una base en la provincia de Tierra del Fuego.

The Independent por su parte incluyó las declaraciones del ministro de Defensa británico, Wes Streeting, quien sostuvo que el compromiso británico con las islas es “absoluto e inamovible” tras lo que definió como una amenaza argentina.

El anuncio de Milei en su discurso

Tal como informó LA NACION, el Presidente planteó una serie de acciones en pos de la defensa de la soberanía durante la cadena nacional que protagonizó: