Una de las primeras medidas que anunció el presidente electo Javier Milei luego de su triunfo fue que le entregaría Aerolíneas Argentinas a los trabajadores, algo que sonó en algunos actores como la previa a una privatización. Esta mañana, desde los gremios del sector mostraron distintas posturas al respecto. Por un lado, el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, fustigó la propuesta y consideró que sería el “certificado de defunción” de la línea de bandera. Por su parte, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, se mostró más mesurado y hasta pronosticó que cuando el próximo mandatario vea los números de la compañía se va a sorprender para bien y va a ir marcha atrás con su idea.

“Entregarle la compañía a los trabajadores sería el certificado de defunción para Aerolíneas ; porque él lo que planteó es entregar la empresa a los trabajadores, declarar cielos abiertos y retirarle los aportes del Estado. Y esta empresa sin los aportes del Estado no puede funcionar”, sentenció en Radio 10 Llano, que conduce su gremio desde hace 19 años y abreva en la CTA que lidera el kirchnerista Hugo Yasky.

Siempre bajo esa postura, el sindicalista consideró que para los trabajadores no habría ninguna chance de sostener la compañía sin aportes del sector público. “Sería imposible, y más todavía con la sociedad que se ha formado entre lo peor del macrismo y La Libertad Avanza. Es para nosotros un amenaza, como ponernos un arma en la cabeza, Aerolíneas Argentinas no tiene destino si se cumple lo que dice Milei”, indicó, mientras criticó la política de cielos abiertos de la gestión de Mauricio Macri.

Con pesimismo, Llano dijo que con las privatizaciones todo el panorama se complicará. “Viene una noche negra para el país encabezada por este señor que creemos que tiene algún tipo de enfermedad mental y lo lamentable es que la gente lo ha votado”, marcó.

En cuanto a cómo podría afectar la decisión de Milei sobre Aerolíneas, dijo que la empresa estatal conducida por el kirchnerista Pablo Ceriani cubre todas las rutas del país, mientras que las compañías internacionales y de cabotaje solo operarían sobre las rentables.

“De mayo a septiembre, JetSmart no vuela a El Calafate porque es temporada baja, Aerolíneas vuela tres veces por día... Eso va a pasar”, ejemplificó, y pronosticó: “Aerolíneas va a tener que seguir cubriendo las rutas del país y no va a poder competir ni siquiera con las líneas de cabotaje, menos con las internacionales. ¿Quién cubre las líneas no rentables? ¿Quién llega con el traslado del Incucai a Catamarca si no es rentable y no vuela la línea de bandera? Así parte del país quedará aislada porque se prioriza el negocio de volar ”. También Llano dijo estar preocupado porque el exministro macrista Guillermo Dietrich pueda tener injerencia en el sector.

Biró pidió esperar

Por su parte, Biró -una pieza clave del sector aerocomercial local- imprimió cierto optimismo. Coincidió con Llano en que darle Aerolíneas Argentinas a los empleados es “sacársela a todos los argentinos”, pero recordó que primero el futuro presidente debería pasar su propuesta por el Congreso y lograr la aprobación.

Pese a esto, marcó tranquilidad. “Lo que va a suceder es lo que sucede siempre en un cambio de administración: van a desembarcar, la van a auditar y se van a sorprender gratamente por la forma de operación de la compañía ; por cómo está dentro de los estándares internacionales, cómo está en el nivel técnico de profesionales, de capacitación, sobresaliente para los estándares de la industria que tiene estándares muy altos, inclusive entre los más altos del mundo. Aerolíneas Argentinas anda muy bien”, indicó en Radio Splendid.

Seguro de que la línea de bandera “mejoró sus números”, tiene créditos privados y “está sana”, garantizó además que no hay pilotos que no trabajen.

“ Cuando Milei, que es economista, vea el impacto de Aerolíneas sobre el PBI de la Argentina no solo no se la va a querer dar a los trabajadores, sino que va a buscar un management eficiente para potenciarla. Nos estamos manejando con los datos del balance de 2022, impactó en 6 mil millones de dólares en el PBI, casi 700 mil dólares por hora. La operación de Aerolíneas genera eso, solamente en materia impositiva duplica los aportes que estaba recibiendo del Estado”, enumeró.

Por eso pidió esperar los primeros movimientos del presidente electo. “Está todo el mundo muy ansioso porque Milei no tiene antecedentes y hay que ver a quién pone, a priori no tenemos miedo de competir con el mundo. Si le sacas la pata de encima, Aerolíneas Argentinas tiene condiciones para expandirse; lo que pasa es que la política grande siempre condiciona malos gobiernos de todos los signos”, sostuvo.

Sí consideró Biró que la embajada de Estados Unidos hace “lobby” para favorecer a las low cost porque “maneja” las cadenas hoteleras y gastronómicas, y dijo que eso se vio desde la administración de Mauricio Macri que, según sostuvo, “lastimó mucho” a Aerolíneas Argentinas.

“Tienen esa tendencia a cartelizarse, y el mercado de Aerolíneas es muy apetecible porque después te ponen de rehén a los gobernadores e intendentes de las ciudades turísticas porque piden subsidios. La ventaja de tener línea de bandera es que la usás como herramienta estratégica para desarrollar el turismo, no extorsionando a los gobernadores”, analizó el sindicalista que fue uno de los actores que más resistió la política aerocomercial del macrismo.

