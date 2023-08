escuchar

El oficialismo, encabezado por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, acusó al candidato a presidente opositor Javier Milei de incentivar los ataques a supermercados y comercios en distintas provincias del país al viralizar videos y fotos falsas por medio de “seguidores o empleados” en redes sociales.

Asimismo, afirmaron que el líder de La Libertad Avanza lleva a cabo una “operación armada” y busca generar un escenario de “desestabilización” al comparar los intentos de robos y ataques a establecimientos registrados en provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Neuquén.

“ Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien”, había escrito Milei en Twitter.

Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de @JMilei

No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de whatssapp porque son profundamente antidemócraticos y quieren desestabilizar. https://t.co/JRr5i5yGsF — Gabriela Cerruti (@gabicerru) August 22, 2023

La denuncia generó malestar en el entorno de Milei y llevó a referentes de su espacio a salir en defensa del economista liberal.

Antes de ello, el candidato a presidente dijo no avalar este tipo de conducta por parte de la ciudadanía. “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si bien la situación es delicada, ello no avala la violencia ”, explicó.

Luego, su candidata a vicepresidente, Victoria Villarruel, apuntó directamente contra Cerruti: “Con todo el peso del Estado, acusa a Milei y a La Libertad Avanza por los saqueos que están dando en todo el país. Me pregunto cómo semejante incapaz y fabuladora está en un cargo público cuando es notorio que es una irresponsable”.

“Quiero la renuncia ya de esta irresponsable! La denunciaremos por usar su cargo para amedrentar y sembrar el terror en la ciudadanía” , insistió.

Cerruti en el poder, con todo el peso del Estado acusa a @JMilei y a La Libertad Avanza por los saqueos q se están dando en todo el país. Me pregunto cómo semejante incapaz y fabuladora está en un cargo público cuando es notorio que es una irresponsable enceguecida por el poder? pic.twitter.com/sAdSMEXcQm — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 23, 2023

También lanzó dardos contra Alberto Fernández, Axel Kicillof y Cristina Kirchner: “El clima destituyente y los saqueos son una muestra más de que el oficialismo no piensa dejar el poder sin devastar todo. El gobernador Kicillof no se hace responsable y el Presidente y la vice muestran que cuando aparecen los problemas ellos no están” .

“Se prende fuego el país porque son el peor gobierno de la democracia. Viven culpando a otros por todas y cada una de las crisis que ustedes generaron! Apaguen las cámaras y pónganse a laburar que son gobierno hasta 10-12, Cerruti” , sumó la candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires Carolina Píparo.

Se prende fuego el país porque son el peor gobierno de la democracia. Viven culpando a otros por todas y cada una de las crisis que ustedes generaron!

Apaguen las cámaras y pónganse a laburar que son gobierno hasta 10-12, Cerruti. https://t.co/Qo8U8TKEYA — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) August 23, 2023

Ramiro Marra, la apuesta de Milei en la ciudad de Buenos Aires, acompañó el pedido de Villarruel y recalcó: “Si le queda algo de decencia a Cerruti, lo mínimo que podría hacer es renunciar a su cargo y arrepentirse de sus dichos. De igual manera, ya hemos iniciado las demandas legales correspondientes. Se les acabó la joda”.

Con respecto a los dichos de la portavoz presidencial: Si le queda algo de decencia a @gabicerru, lo mínimo que podría hacer es renunciar a su cargo y arrepentirse de sus dichos. De igual manera, ya hemos iniciado las demandas legales correspondientes.



Se les acabó la joda. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) August 23, 2023

Por último, Diana Mondino, que encabeza la lista de diputados del LLA, habló de los saqueos y apuntó contra los medios de comunicación.

“Quedó claro con los saqueos que esta red es el mejor lugar para informarse. Los medios tardaron muchísimo en levantar la noticia y faltan a la verdad llamándolos ‘robos organizados’. Elon Musk tenía razón cuando dijo que Twitter es el máximo bastión de libertad de expresión”, concluyó.

Quedó claro con los saqueos que esta red es el mejor lugar para informarse.



Los medios tardaron muchísimo en levantar la noticia y faltan a la verdad llamándolos "robos organizados".



Elon Musk tenía razón cuando dijo que Twitter es el máximo bastión de libertad de expresión. — Diana Mondino (@DianaMondino) August 23, 2023

