La reacción del secretario de Cultura de Milei ante el abucheo a Mariano Cohn y Gastón Duprat en los Premios Sur

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, se refirió este miércoles a la incómoda escena que vivieron Mariano Cohn y Gastón Duprat durante su homenaje al actor Luis Brandoni en los Premios Sur. Es que la dupla de directores recordó, en unas palabras fuera de programa, que la figura del cine argentino había sido perseguido y amenazado de muerte por el gobierno peronista antes de la última dictadura militar. Tras ello, fueron abucheados.

“Un clásico de los kukas. Se hacen los demócratas y quieren silenciar a todos los que piensan distintos con silbidos, abucheos y agresiones”, expresó Cifelli en la red social X.

Mariano Cohn y Gastón Duprat DIEGO SPIVACOW / AFV

Durante el tramo final de la entrega de premios, Cohn y Duprat se refirieron a Brandoni, que murió el pasado 20 de abril a los 86 años. El homenaje apareció de forma inesperada, ya que no figuraba en anuncios ni gacetillas institucionales del evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

Los primeros silbidos aparecieron cuando Cohn sostuvo que la representatividad de la Academia “no contemplaba a todo el cine nacional”. “Lo hemos mencionado varias veces a algunas autoridades aquí presentes, pero estamos aquí por una iniciativa de la Ciudad”, sumó.

Premios Sur: el momento más tenso de la ceremonia

La situación empeoró cuando, al hablar de Brandoni, mencionó que el actor había sido “perseguido y amenazado de muerte por el gobierno peronista previo a la dictadura militar”. El actor debió exiliarse en ese entonces luego de que la Triple A (organización paramilitar de derecha peronista) le diera un plazo de 48 horas para que dejara el país tras sentenciarlo a muerte por “izquierdista”.

Los gritos aparecieron, algunos los trataron de “mentirosos” (aunque el propio Brandoni habló de ello en reiteradas oportunidades) y los silbidos se acrecentaron. El malestar del público llegó a su momento cúlmine cuando mencionaron que Brandoni no realizó papeles relevantes durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que sucedieron entre 2003 y 2015. “Incomodaba al poder de turno”, señaló Duprat.

El posteo del secretario de Cultura de la Nación Captura

Más tarde, cuando Saula Benavente, la pareja de Brandoni, subió al escenario para recibir un reconocimiento, sostuvo: “Beto, si algo sabía, era soportar silbidos tanto por derecha como por izquierda. Nada nuevo”. Ahí se escuchó un bravo y volvieron los aplausos.

La situación provocó la reacción del secretario de Cultura de la Nación, que se expresó a través de las redes sociales contra el kirchnerismo. “Duprat y Cohn estaban recordando al gran Luis Brandoni, un ejemplo de nuestra cultura que ya tuvo que tolerarlos en su época. Lamentables”, reclamó.