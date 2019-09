En las últimas semanas, 15 provincias acudieron a la Justicia por la afectación de sus ingresos tras las modificaciones en IVA y combustibles Crédito: Silvana Colombo

Los gobernadores siguen sumando planteos en la Corte Suprema contra el gobierno de Mauricio Macri. Ayer, San Juan presentó una nueva demanda contra el Estado Nacional: le reclama una deuda que, según sostuvo en el escrito, es de 873 millones de pesos más sus intereses. El planteo es contra Vialidad Nacional. Según San Juan, el organismo se había comprometido con la provincia a una serie de pagos que no completó.

La Corte acumula ya 19 presentaciones promovidas en las últimas semanas por gobernadores contra la Nación, confirmaron fuentes del máximo tribunal. Son causas que atacan distintas decisiones.

Los gobernadores -ninguno oficialista- saben que estas demandas las heredará el próximo gobierno; es decir, si los pronósticos se cumplen, Alberto Fernández. Con él se sentarán a negociar. Tener una demanda ya iniciada ante la Corte fortalece la posición de las provincias; incluso cuando la contraparte resulte ser un presidente amigo.

En las últimas semanas, hubo 15 presentaciones de distintas provincias -San Juan entre ellas- contra los decretos post-PASO de Mauricio Macri, que incluyeron la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y una modificación del impuesto a las Ganancias. Además, a la Corte entraron cuatro presentaciones de provincias petroleras contra el DNU que congeló el precios de los combustibles.

Todos estos casos se presentaron alegando la "competencia originaria" de la Corte; es decir, con el argumento de que son causas que deben tramitar desde el principio en el tribunal por ser demandas de los estados provinciales contra el nacional. La Procuración les dio la razón. La presentación de ayer de San Juan es contra Vialidad Nacional, un organismo descentralizado, que no registra otras demandas como esta.

San Juan está gobernada por Sergio Uñac, que este año ganó la reelección. Es un peronista con juego propio, que en un primer momento hizo gestos a favor de la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, pero que ahora está cerca de Fernández.

Los argumentos de Vialidad y San Juan

"Esto es absolutamente político y extemporáneo", dijo a LA NACION la administradora general de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez. "Le reconocimos San Juan una deuda que nunca nadie le había reconocido y venía de antes de nuestra gestión. Pagamos 1320 millones de pesos que era lo que tenía respaldo y correspondía pagar", afirmó.

Gutiérrez explicó que la deuda con San Juan se generó a partir de 2010, cuando el gobierno central empezó a dejar de pagar obras que iban a hacerse con fondos nacionales y la provincia puso el dinero para continuarlas. Dijo que el último número al que habían llegado daba una deuda de 2200 millones de pesos y reconoció que Vialidad Nacional se había comprometido a pagarla, pero dijo que siempre estuvo claro que los desembolsos estaban sujetos a que la provincia entregara todos los comprobantes correspondientes. Eran cinco cuotas. La Nación pagó tres. La discusión es por las dos últimas.

"Para Vialidad Nacional todo lo que corresponde pagar está ya pagado, salvo un tramo de la ruta 40 Norte, que está en obra y no es lo que están reclamando" , afirmó Gutiérrez.

Jorge Alvo, fiscal de Estado de San Juan, fue quien firmó la demanda que se presentó en la Corte. Según él, la Nación asumió una deuda que ahora desconoce con una excusa que no tiene sentido porque si Vialidad Nacional tenía algún cuestionamiento a la documentación respaldatoria debió haberlo planteado antes de comenzar los pagos y no en la cuota cuatro.

"Esto no es político. Los fondos son de todos los ciudadanos sanjuaninos. No pueden ser tan irresponsables y que negar todo cuando asumieron una deuda y un compromiso", dijo Alvo. "La única respuesta real es que no tienen un peso", afirmó.

Todo indica que en las próximas horas la Corte enviará el caso a la Procuración para que dictamine sobre la competencia, previo a decidir si toma o no el caso.