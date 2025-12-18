Córdoba: Martín Llaryora declaró la emergencia de la Caja de Jubilaciones y logró aval para recortar salarios altos

CÓRDOBA.- Otra vez la situación de la Caja de Jubilaciones de Córdoba es un problema financiero y político importante. Con el gobierno nacional sin cumplir con los envíos previstos por ley -unos $28.000 millones mensuales por un acuerdo ante la Corte Suprema de Justicia, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decidió una serie de medidas para reducir el déficit que fueron aprobadas por el oficialismo en la Unicameral ante la presión de los gremios estatales y la crítica de la oposición.

Hubo ayer una segunda marcha de los sindicatos y, en ese contexto, el oficialismo provincial cambió las propuestas que venía sosteniendo hasta entonces. Impulsó un proyecto que declara la “emergencia” de la Caja, habilita al Poder Ejecutivo a subir los aportes de los activos de hasta 8% (hoy es el 2%) y a reducir los haberes más altos.

Los voceros del oficialismo prometieron que, de esa manera, los jubilados que menos ganan -unos 53.000 que cobran $1,3 millones- recuperarían el 82% móvil. Ese esquema se lograría con un adicional no remunerativo.

En ese contexto, ese grupo dejaría de cobrar el bono bimensual de $100.000 que la Provincia les paga desde mediados de año, cuando cerró el acuerdo con Nación frente a la Corte Suprema de Justicia.

El déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba ronda los $830.000 millones mensuales; el sistema previsional ya acumula varias reformas, pero el problema es estructural. Las medidas que se pondrán en marcha implicarían un ahorro de alrededor de $7000 millones y podrían desencadenar presentaciones judiciales.

Este año, ante la presión de los gremios, Llaryora incluso barajó la posibilidad de traspasar la Caja a Nación, una posibilidad que no es contemplada por la Casa Rosada y que ni siquiera se ha conversado en las reuniones de los últimos tiempos con el ministro del Interior Diego Santilli.

La tensión comenzó a crecer hace alrededor de un mes, cuando el Poder Ejecutivo adelantó que aumentaría los aportes personales al 4%. Una vez desatado el reclamo de los gremios, el oficialismo fue modificando su postura hasta llegar al proyecto que es tratado por la Unicameral.

Desde el oficialismo apuntaron que es “imposible” que “todos los cordobeses” sigan sosteniendo el déficit de la Caja. En esa línea, señalaron que los más afectados por las nuevas medidas serán los empleados que más cobran (Banco de Córdoba, empleados de la empresa eléctrica Epec, de la Municipalidad de Córdoba y funcionarios judiciales, además de los integrantes del Ejecutivo y de la Legislatura).

También esos son los segmentos de pasivos que tendrán un tope, porque son los que tienen los haberes más altos. El único régimen que no es deficitario es el de los municipales del interior. Todo el resto está en rojo.

En la iniciativa debatida en la Unicameral se incluye un artículo que faculta al Ejecutivo a transferir los subsistemas previsionales de la Caja de Jubilaciones “a entidades gremiales que así lo requieran”. Es decir, si Luz y Fuerza pidiera hacerse cargo del régimen de los trabajadores de la Epec, lo podría administrar.

Los legisladores de la oposición salieron al cruce del proyecto. “Por todos lados dijeron hoy que van a restituir el 82% móvil y eliminar el descuento confiscatorio del artículo 58 a la viudez. Acaba de aparecer el proyecto y se termina la mentira. Puro papel mojado, engañoso, artero y que no es más que un nuevo recorte escandaloso. Como eso va a impactar de lleno en el cálculo de las jubilaciones que se verían muy afectadas, deciden crear un adicional no remunerativo para compensar esa caída. Hasta el límite del 82%. No otorga lo que se pide, sino que recortan y compensan lo que pierden”, dijo la radical Brenda Austin.

Desde la Izquierda, Luciana Echevarría ratificó “de restitución del 82% no trae nada el proyecto, lo que sí trae es un nuevo robo al salario de los trabajadores, ahora es del 8%”. El juecista Walter Nostrala indicó que “después de 26 años gobernando lo único que se les ocurre para resolver el problema de la Caja de Jubilaciones es aumentarles los aportes hasta 8% a los empleados y recortarles a los jubilados”.