El llamado de atención de Macri a Bullrich tras su reaparición: “No puede hablar con ese desdén”

En las horas siguientes a su reaparición pública del jueves por la noche, el expresidente Mauricio Macri se mostró más contemplativo en sus palabras con Horacio Rodríguez Larreta que con Patricia Bullrich. Lo confirmó este viernes por la mañana, cuando apuntó contra la actual ministra de Seguridad por la forma en que se comportó con sus socios de Pro. Asimismo, el antes mandatario dijo que Juntos por el Cambio no se sostiene a nivel nacional, pese a que es un sello que todavía usan en las provincias, y apuntó contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En un análisis de la fuerza que conduce, Macri comentó que son “distintas situaciones” la de Rodríguez Larreta y la de Bullrich, quienes compitieron el año pasado en la interna del partido para ver quién era el candidato presidencial y no participaron del acto en La Boca. “Horacio está en proceso de adaptarse y entender lo que pasó. Él no siente tanto el rumbo que ha tomado [Javier] Milei y está prudentemente haciendo un trabajo interno”, se limitó a decir sobre el exjefe de Gobierno porteño.

Fue más duro, sin embargo, con Bullrich, su preferida en la interna pero con quien se distanció después de que ella decidiera ingresar al Ejecutivo nacional sin esperar una decisión partidaria conjunta sobre cómo amalgamarse. “En Patricia hay un plano positivo, ella decidió ir al Gobierno, le ha agregado valor, ha adquirido una experiencia en el Ministerio de Seguridad y es muy positivo que haya fortalecido el Gobierno”, introdujo Macri.

No obstante, después cargó contra su exladera. “Lo que está mal es que después de perder, que nadie quería perder... pero todos esos dirigentes que la apoyaron a morir (el 90% la apoyamos a morir para que ganara) no son responsables de que ella haya salido tercera. Entonces no puede hablar con el desdén con el que ha hablado de Pro; de fusión, absorción, de todas esas cosas”, marcó en Cadena 3 el expresidente, en un momento en que Bullrich presiona para fusionarse con los libertarios, algo a lo que aún se resiste Macri, quien lo dejó claro en su primer discurso local de la era libertaria.

Bajo la misma postura, el titular de Pro dijo que esta actitud de su exministra implicaba no reconocer la historia del partido amarillo como tampoco el valor de un “equipo inmenso de gente” que gobernó y gobierna exitosamente, según su visión. “Hoy gestionamos tres provincias y a poco de empezar [Ignacio] Torres está dando vuelta Chubut, después del desastre institucional; la peor provincia de los últimos ocho años y él ya está transmitiendo algo distinto. Lo mismo Rogelio [Frigerio] en Entre Ríos, está poniendo orden. Mi primo [por Jorge Macri] está poniendo su impronta, enfrentando el delito y controlando la calle como corresponde, en una ciudad que sufre mucho la recesión económica porque todo el Gran Buenos Aires cae sobre la Ciudad cuando vienen estos momentos difíciles”, describió y marcó sobre Bullrich: “Así que creo que eso está mal. Le ha dolido a todo Pro, espero que ella lo revise”.

Contra Pullaro y los radicales

Convencido de que la marca Juntos por el Cambio ya no puede existir por la cantidad de “diferencias ideológicas” que hay entre los espacios que conformaron esa alianza electoral que fue el paso siguiente a Cambiemos en 2019, Macri aprovechó para hacer cuestionamientos al radicalismo -principal aliado durante su gestión- y envió un dardo especial para Pullaro.

Seguro de que la vice santafesina, Gisela Scaglia, tiene la “enorme responsabilidad” de defender a Pro y extender su injerencia en las ciudades de la provincia, ya que quedó al frente del partido allí, el expresidente indicó: “Tiene que hacer que el gobierno de Pullaro le dé un lugar más activo en la gestión. La verdad es que tenemos muy poco lugar activo. Esperaba que Maxi, con el cual tengo una buena relación, nos diera más lugar; pero generalmente el radicalismo es bravo cuando tiene que abrirse a eso ”.

Pero no fue solo eso. El exmandatario asimismo fustigó a los bloques de la UCR en el Congreso por ir contra la privatización de algunas empresas que el Gobierno había incluido en la lista de la Ley Bases y luego quedaron afuera.

“Todas son deficitarias, ninguna ha agregado valor más que robarse miles de millones de dólares en beneficio de vaya a saber quiénes. No entiendo [lo de los radicales]. Pasaron ocho años y no entienden que el cuentito del Estado presente ha beneficiado a políticos y cercanos a los políticos. Eso me duele . Pensé que entendíamos que lo más importante es bajar impuestos, dar la infraestructura que necesita para crecer; no seguir con experimentos, llámense Arsat, Canal 7, Télam… no agregan valor a la sociedad. Sobran medios, la conectividad va por otro lado; hay que apoyar al sector privado”, indicó.

“Es más fácil siempre controlar que hacer. El Estado no ha sabido controlar. Empecemos por que sepa controlar y cuidar que se cumpla la ley, no meterse en experimentos extraños que han terminado dilapidando el dinero de la gente”, insistió, contra el partido que en lo nacional comanda Martín Lousteau, con quien tiene fuertes diferencias.

